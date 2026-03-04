الحرب والفول وأشياء أخرى

ما إن دقّت طبول الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، حتى تهافت الناس في قطاع غزّة المنكوب على شراء المواد التموينية وتخزينها بما يمتلكون من مالٍ قليلٍ، إذ أنهكت الحرب التي استمرت عامين جيوبهم، وتركت غالبيتهم بلا مصدر رزق.

وإذا كنا سنتحدّث بشيء من التفصيل عن المواد التموينية التي يشتريها المواطنون المطحونون بالحرب، فأكثرهم يشترون المعلبات التي يمكن أن تسدّ جوعهم ساعات طويلة، خصوصاً في أيام صيام شهر رمضان. وأغلبهم يؤثرون تناول الفول المعلّب، الذي يكون مسلوقاً وتامّ النضج، لكنهم يهرسونه جيداً في عتمة ليل خيامهم، وإضافة الملح والليمون إليه لتحسين طعمه، وتحويله إلى طبق من الفول المدمّس، يستذكرون به أطباق الفول الشهية التي كانوا يبتاعونها من مطاعم شعبية ذات صيتٍ وتاريخ في أنحاء متفرقة من القطاع.

وإذا كان الفول المدمّس، كما يُطلق عليه، أحد الأطباق الشعبية في قطاع غزّة، فهو اليوم الحصاة التي تسند الزير كما يقولون؛ لأنه "يصلب طولهم" كما يصفونه، بسبب محتواه من البروتين النباتي، الذي يُعدّ من أهم معزّزات الشعور بالشبع. لكن التجار المستغلين سارعوا إلى رفع أسعار الفول المعلّب بمجرّد سماع الأخبار عن بدء الضربات الجوية المتبادلة بين قطبين بعيدين كل البعد عن البقعة المنسية المسماة قطاع غزّة، التي دكّتها جميع آلات الحرب، وجرى اختبارها على أراضيها حتى اشتكت فتصدّعت.

وقد تساءل بعضهم، في سخرية، ما العلاقة بين الفول المعلّب والحرب؟ لكن الإجابة تحتاج إلى خبير اقتصادي يشرحها لك مطولاً، فترفع حاجبيك انبهاراً وعجباً؛ لأنك كنت تعتقد أن المعلّبات الرخيصة التي تشتريها بقروشك القليلة هي آخر ما قد يتأثر بتداعيات حرب تتسع كل يوم. ويذهب بعضٌ إلى أنها قد تتحوّل إلى حرب إقليمية، فيما يبدو متشائمون كُثر، مختصون في الفلك والطاقة والماورائيات، التي يحتالون بها على عقول وجيوب الأثرياء المهووسين بالخوارق، فيقولون إن نهاية العالم التي حذروا منها مرارًا قد أصبحت وشيكة.

ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين، ساخراً، إن ارتفاع أسعار الفول المعلب في غزّة ليس بسبب جشع التجار، وليس، حسبما يقال، لأن هناك كميات مهولة مكدّسة من جميع أنواع المعلّبات في مخازن التجار الأشرار، الذين ابتاعوها بثمن بخس بعد انحسار المجاعة التي ضربت القطاع عدّة أشهر، والتي تُعدّ من أبشع المجاعات الإنسانية؛ بل يعود ارتفاع أسعار الفول، ملك السفرة المتفرّد على مائدة الفقير، إلى ارتفاع متوقع في الأسعار العالمية للنفط، فالمعلّبات تُنقل بواسطة الشاحنات التي لا تسير بالماء بالطبع، كما أن المعلّبات وغيرها من المواد الغذائية تُخزَّن في مخازن مؤجرة ومؤقتة تُعرف في غزّة بـ "البركسات"، وهذه تحتاج إلى حراسة وإضاءة بواسطة مولّدات تعمل بالسولار، لأن بعض المواد تُحفظ في ثلاجات عملاقة خوفًا من فسادها.

ولذلك، من الطبيعي، بحسب هذا المنطق، أن ترتفع الأسعار مع أول ضربة جوية حدثت في هذه الحرب الجديدة التي دقّت طبولها، ولا يُعرف كيف ستنتهي أو متى. لكنها، قطعاً، ستكون من أقسى التجارب التي سيمرّ بها البشر في أنحاء متفرّقة، بعيدة وقريبة من العالم؛ لأن تداعيات الحروب، التي تؤدّي إلى خسائر مادية ودمار عمراني لا يوصفان، ذات آثار خطيرة أيضاً على الإنسان نفسه ولسنوات مقبلة، إذ يصبح بعدها بلا ضمان لكرامته أو استقراره.

ارتفعت أسعار الفول المعلّب في غزّة. ورغم ذلك، تهافت الناس على شرائه وتخزينه؛ لأنهم لم ينسوا بعد ما عاشوه من مجاعة وحشية نهشت أحشاءهم وإنسانيتهم، وتركتهم في حالة من الاضطراب النفسي والقلق والخوف الدائم، علاوة على تهجيرهم وتفكّك الروابط الاجتماعية والأسرية بينهم، وفقدانهم مصادر رزقهم، وتحوّلهم إلى مناشدين طلباً للإغاثات من عالم قرّر أن ينقل لعبة الحرب، مستمتعاً، إلى رقعة أوسع، وكأنه طفل عابث لا يتوقّف عن اللعب بالقرب من رأس الأب النائم المتعب.