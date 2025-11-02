"الثقافة السياسية" وتصوّرات عن المغرب الحديث

فرضية هذا المقال أن المشهد السياسي المغربي برُمّته، وله ما يماثله، إلى هذا الحد أو ذاك، في البلدان المغاربية الأخرى مع تفاوت الاهتمام واختلاف زوايا النظر، لا يتوفر على ثلاثة مقومات تشكل مجتمعةً العناصر المحدّدة للإنتاج الثقافي والفكري في المجتمع، وهي: التفكير وطبيعته، قوة الاقتراح وأسلوبها، الفعل ونمطه (العمل). وهي العناصر التي توجد في أساس الثقافة السياسية التي يمكن أن تتبلور وأن تسود، ظرفيّاً، أو على امتداد مرحلة طويلة، في الحياة العامة، وفي اختيارات السلطة الحاكمة المتنفّذة لأنها من روافعها، كما في آليات الصراع الذي يُخاض غالباً على ضوء الموضوعات الرائجة في المرحلة، والأيديولوجيات المتفاعلة، بحكم التناقض والاختلاف، في أساليب عملها والأهداف المتوخّاة منها. ومن نافل القول أنْ نذكر أن الثقافة السياسية هذه ترتبط عضوياً، غياباً أو وجوداً فعلياً، بمستوى تطور المجتمع وتطور قواه العاملة، وبصورة واضحة أيضاً بمستوى التطور الحضاري (مفهوم التقدّم) بالمعنى الثقافي والإنساني العام (الأنوار، الحداثة، ... إلخ). ولا مفر من أن نضيف إلى جُمّاع ذلك مبدأ الديمقراطية نفسه (معارضة الاستبداد ونقضه) الذي يوفر المناخ المقبول في قيامه واعتماده على الحرية والقانون والعدل وفصل السلطات والإقرار بالاختلاف والتنوع وسوى ذلك.

أضيف إلى هذا أنّ المشهد السياسي المغربي لا يكشف، في الوقت الحالي، في مناخ المفاهيم التي أُطْلِقَت في بداية "العهد الجديد" (المفهوم الجديد للسلطة، دولة المؤسسات والحقوق، الانتقال الديمقراطي، الإنصاف والمصالحة، وسواها)، عن أيٍّ من مستويات الثقافة السياسية المطلوبة، ولا مجالات تجليها وطبيعة المهتمين بها وكيف يتصرّفون إزاءها إن كانت مؤثرة فيهم بتنوع النماذج المؤثرة، أو دافعة إياهم إلى فعلٍ معيّن، بصرف النظر عن الوعي الذي يصدرون عنه، أو تحول بينهم وبين الفعل بأيٍّ من أشكال الحيلولة، علماً أن الثقافة السياسية، إن كانت موجودة وسائدة، ترتبط، في العموم، بطبيعة الصراعات السياسية وغير السياسية القائمة في المجتمع، وعلى صعيد الدولة من حيث الاختيارات المسنونة في إدارة المجتمع والسيطرة عليه، كما توجد في بنى الهيئات السياسية والمدنية المنظمة، وهي على مستوى الأفراد ذات تعبيرات ثقافية متنوعة بتنوع التصورات الأيديولوجية التي تعبر عن وجودهم المادي، منتمين إلى أطرِ عَمَلٍ معين وغير منتمين.

الثقافة السياسية هي التي تكشف عن دينامية ما للتطور العام داخل المجتمع، وتعبر، في الوقت نفسه، عن درجة (أو تبلور) الصراع المرتبط به على جميع المستويات والجبهات

السؤال الذي يَرِدُ على الذهن هنا، في العموم، هو لماذا؟ أي ما يفيد التعليل والبيان، إذا شئنا، لمعنى الثقافة والسياسة في تداخلهما وتعالقهما داخل مجتمع يكون فيه التعبير السياسي موقفاً ورؤية وفعلاً، أي أسلوب تفكير وتحليل وتفكيك للقضايا الفكرية والسياسية التي توجه العمل، وقد تقود النضال إذا ما كان الوعي هو الباعث عليها ومرشدها، لأنه يضفي المعنى على القيم الإيجابية الحاملة لمفاهيم التقدم والإصلاح والتغيير، تلك التي تُحَوِّلُها المعارضة السياسية عادة (البراكسيس) إلى أسلوبها ومنطقها في التدافع والدفاع والعمل على تحقيق الغايات المعلنة بحسب استراتيجيات مقرّرة. فالجواب عن غياب الثقافة السياسية يتعلق، في الواقع، بالأسس العامة التي يقوم عليها النظام السياسي الحاكم، ولها علاقة باختياراته، وانطلاقاً مما تحدّده أجهزته للعمل في المجتمع بصفة عامة، بالقوة، أو بالفعل الديمقراطي، أو بالاستبداد والتحكّم، أو بالسيطرة الأيديولوجية النابعة من التصور الديني لحياة الأفراد في المجتمع، من خلال المرجع العقدي الذي هو، في المغرب، كما في البلدان المغاربية الأخرى، الدين الإسلامي فعلياً ودستورياً وشعبياً بحكم الأغلبية العددية. ولكن هذا التفسير، على أهميته، لا يكفي. لأن النظام السياسي لا يسيطر سيطرة مطلقة، إلا من خلال ثلاث ركائز: القوة والمؤسّسة، أو الجهاز، الحزب (النخب) والأيديولوجيا، السياسة والريع (مع أشكال الفساد الأخرى). ولذلك، التفسير الشامل المقبول بالنسبة إليّ هو الحامل لمفهوم "الشرعية" في ارتباط بـ"البيعة" المرادفين للتحكم المفروض في مركبات فكرية أربعة: الدين، والتاريخ، والقوة، والوطنية (المحلية والخصوصية في مقابل الكونية). وكلما توفرت هذه "المركبات الفكرية" في المنظور الذي تنبني عليه الثقافة السياسية (السائدة أو المفترضة) كان محمول "الشرعية" في ارتباط بـ"البيعة" معبراً ودفعاً نحو الإقرار بالولاية (سلطان التصرّف في شؤون الآخرين)، أو الإمامة من الوجهة الدينية (القيادة العامة والرئاسة على المسلمين)، والأوتوقراطية (الحكم الفردي المطلق). وعلى هذا الأساس، تتحوّل "الشرعية" في ارتباط بـ"البيعة" إلى قانون له من الصفات السياسية والدينية والأيديولوجية ما يكفي من الدوافع لفرض الانسجام، وتأكيد الولاء، إلى جانب الرغبة في الإخضاع المستمر، والتسليم المطلق بقضاء السلطة الحاكمة، واعتبار كل معارضة لها معارضة لشرعٍ مقرّر لا يمكن نقضه ما دام أنه يحوز رضا الأغلبية، ناطقة أو صامتة.

الجواب عن غياب الثقافة السياسية يتعلق، في الواقع، بالأسس العامة التي يقوم عليها النظام السياسي الحاكم، ولها علاقة باختياراته

معنى هذا أن الثقافة السياسية ليست مفهوماً ظرفياً لعملية الإنتاج الثقافي والسياسي للمواقف والتصوّرات، بل هي أكثر من ذلك: المستوى الفوقي الذي يرقى إليه تطور المجتمع على مستوى الأبنية والوعي والتحضر، لأن الثقافة السياسية، في جميع الأحوال، هي التي تكشف عن دينامية ما للتطور العام داخل المجتمع، وتعبر، في الوقت نفسه، عن درجة (أو تبلور) الصراع المرتبط به على جميع المستويات والجبهات، مثلما تعبر عن أسلوبه، فإنْ كان متحضراً، ولو في حدّته القصوى، كان مُعَبّراً عن فهم ووعي ديمقراطيين أساسيين، يشخّصان، بطبيعة الحال، الصورة المثلى لتداول القيم الإيجابية في المجتمع، خصوصاً عندما تكون مبنية على الاختيار الحر، وعلى التنوّع، وعلى الاختلاف، وعلى صون حرّيات الأفراد وحقوقهم بدون عَسف ولا تحكّم.

وجود الثقافة السياسية يرادف مفهوم الصراع الذي ينشب في المجتمع، بحيث تتبلور فيهما مختلف أشكال المواجهات التي تدفع، بالأسلوب الديمقراطي المفترض، إلى التعبير عن الاختيارات (البرامج العامة) المراد بسطها والنضال من أجلها، وكذا العمل على تحقيقها اعتماداً على المبرّرات التي تبرّر بها أفعالها. أما إذا كان المجتمع فارغاً من أي محتوى، أو مقموعاً في شؤونه، أو راضياً بالمصائر التي تعرض عليه باسم الوطنية مثلاً، فإن الثقافة السياسية تتشكّل، في مختلف المجالات، على ضوء ما تتأثر به، بعيداً عن الصراع لا في معمعانه. فيكون اختفاؤها أو ضمورها أو فراغها من أي محتوى فيه التعبير المؤكد عن جمود الحياة السياسية، وانتعاش مختلف التصوّرات البراغماتية النفعية، وسيادة نمط التبعية لكل شيء في مناخ من انتعاش الذهنيات التبريرية والسحرية القانعة بالتصور الديني القدري.

الصراع الاجتماعي هو المبرّر الفعلي لتبلور الثقافة السياسية وانتشارها مفاهيمَ وتصوّراتٍ بين فئات مختلفة من المجتمع الناهض

معنى هذا أنّ الصراع الاجتماعي هو المبرّر الفعلي لتبلور الثقافة السياسية وانتشارها مفاهيمَ وتصوّراتٍ بين فئات مختلفة من المجتمع الناهض. ولذلك يكون الغالب عليها هو الوعي النقدي الحامل لمستقبل التطور الجاري في المجتمع والحابل به (المصلحة العامة)، وإلا فإن جميع الاختيارات في غيبةِ ناظمِ الثقافة السياسية يصبح مجرّد اختيار فردي لا يلبّي أي طلب، ولا يتجاوب مع أي هدف، ولا يعنيه في شيء أن ينطلق المجتمع (الوطن كذلك) في البحث عن مستقبل أفضل من ماضيه وتاريخه. غير أن الإقرار بهذا يجب أن يُفهم على الوجه الذي يفيد بأنّ الثقافة السياسية لا تكون كذلك، لأنّ في معناها الشمول والعمومية، ولأنها، أساساً، مجموعة من القيم والمعتقدات والمواقف والسلوكات التي يقتسمها الأفراد في المجتمع تجاه السياسة والنظام السياسي.

لم يعرف المغرب هذا النوع من الثقافة السياسية إلا في مراحل الصراع الأولى التي أعقبت استقلال 1956، بحكم ما ساد فيها من مواقف وأفكار وتصوّرات، ولو أن الكثير منها كان جنينياً، في بداية تكوّنه وتبلور وعيه، بالإضافة إلى انفتاح المجتمع نفسه على أشكالٍ مختلفة من التنظيم وألوانٍ متعدّدة من المعارضات (السياسية والقبلية والوطنية الموروثة من الفترات السابقة وسواها). ولهذا الأمر، عبرت الثقافة السياسية عن حيوية المجتمع السياسي الخارج من عهود الحجر والطامح إلى بناء الديمقراطية. غير أنها، في المقابل، استناداً إلى العناصر التي أوجبت التوازن وقرّرت الأمن، وأرادت أن تحفظ السلم الاجتماعي درءاً للحرب الأهلية، برّرت وجود الدولة الوطنية في أجلى صور سيطرتها على المجتمع، من خلال المؤسّسة الملكية التنفيذية، حين أصبحت، منذ 1965، القوة المطلقة، وهي تتدافع لبلورة تصوّر أوتوقراطي عن تطوّرها وتطوّر المجتمع معها، أي ما مفاده أيضاً بناء الموالاة الطوعية، وبناء التاريخ الوطني الخاص الممتدّ إلى زمن البيت النبوي... إلخ، وحين انتفت مقوّمات الثقافة السياسية ترسَّخت ديكتاتورية "الخطاب السياسي" الحامل لأيديولوجية التبعية والمحافظة والتحكّم.