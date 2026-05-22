الخطر رابطاً... التهديدات الإقليمية وإعادة التماسك الخليجي

ثمّة جانب تغفله معظم التقارير العربية بشأن آثار الحرب في الشرق الأوسط. الجميع يتناول تداعياتها السالبة على الاقتصاد، وهذا مفهوم ومطلوب. لكن ماذا عن النتائج غير المتوقّعة للاعتداءات الإيرانية على التماسك الاجتماعي الخليجي، داخل كلّ دولة على حدة، وعلى مستوى الخليج بوصفه فضاءً مُشتركاً؟. فالمجتمعات التي تتعرّض لتهديدات خارجية مُتكرّرة، تميل عادة إلى تعزيز شعورها بالانتماء المشترك، وإعادة صياغة علاقتها بفكرة المصير الجماعي. والطرح هنا مُخصّص لهذا الغرض؛ إذ يبتعد عن الخسائر الاقتصادية رغم فداحتها، ليقترب من استشراف ما يحدث حين تصبح "الحداثة الخليجية"، من المطارات إلى الأبراج والموانئ والمصافي، عُرْضة لصور النار والإنذار وإغلاق الأجواء والتهديد المستمر. ومن هذا المنظور، تمثّل الاعتداءات المتكرّرة لحظات ضغط قد تُعيد تشكيل الطريقة التي تُدرك بها المجتمعات الخليجية ذاتها وعلاقتها بمحيطها معاً.

هذا المُغْفَلُ يشكّل فرضية التقرير: تداعيات الاعتداءات الإيرانية على الخليج، ستدفع نحو إعادة تشكيل الوعي الجمعي الخليجي عبر إنتاج قاسم فهم أعظمي للتهديد، بما يعزّز أنماطاً جديدة من التماسك الاجتماعي؛ قد تتطوّر لاحقاً إلى أشكال مؤسسية منظّمة وفاعلة. وسنسعى إلى اختبار هذه الفرضية عبر عدّة عدسات مرجعية تضبط المفهوم أولاً، ثم تتبع تداعياته وتحوّلاته بالاستناد إلى مراجع وأطر نظرية، بعضها يُعدّ من النصوص الأمّ في هذا الحقل، فيما تتمتّع جميعها بدرجة صدقية عالية، مع الإشارة إليها في سياق الفقرات حفاظاً على تركيز النقاش على الفكرة الأساسية.

التعريفات المعيارية والقراءات السوسيولوجية

ومن هنا، تقتضي مقاربة هذه الفرضية، ضبط المفهوم والإحاطة بمركزه وأطرافه من خلال تعريفين يمثّلان السقف؛ يتقدّمهما تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بوصفه أحد أكثر التعريفات تداولاً في الأدبيات السياسية المعاصرة. وعلى الرغم من مرور أكثر من عقد على صدوره، بقي "نضراً، لا يهرم كلوحة" بتعبير غادة السمّان عن حبّها الأول بعد أن "شاخ وامتلأت مشيته بالتجاعيد".

المجتمع "المتماسك" هنا: "المجتمع الذي يعمل على تحقيق رفاهية جميع أفراده، ويكافح الإقصاء والتهميش، ويرسّخ الشعور بالانتماء، ويعزّز الثقة، ويُتيح لأفراده فرص الارتقاء الاجتماعي". وهذا تعريف يكاد ينطق بلسان دول الخليج التي بنت جزءاً كبيراً من شرعيتها الحديثة على مراكمة الرفاه وتوزيعه، وتوسيع فرص التمكين والارتقاء لجميع مواطنيها، وتحويل الاستقرار الاقتصادي إلى ركيزة من ركائز التماسك الاجتماعي.

يُنشّط الخطر الخارجي الوجدان المشترك، حيث تتراجع الفروقات الثانوية بين المكونات الاجتماعية لصالح إحساس جمعي بالانتماء والمصير المشترك

وقد يمكن تعميق الفهم حول التماسك، عبر إضافة طبقة تحليلية أخرى للمفهوم يطرحها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ويأتي تعريفه في المرتبة الثانية من حيث الحضور والاعتماد في الأدبيات المُعاصرة بعد تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويقوم هذا التصوّر على مُقاربتين رئيسيتين للتماسك الاجتماعي: إحداهما تاريخية- ثقافية تربطه بتشكّل الدولة والهُويّة عبر الزمن، وأخرى وظيفية تفسّره من خلال شبكات التفاعل والمصالح المُتبادلة. وفي هذا السياق، يقدّم البرنامج تعريفاً يوضّح هذا التعدّد في زوايا النظر: "قد يتطوّر التماسك في المقام الأول من منظور تاريخي- ثقافي؛ أي إن معايير الثقة والانتماء قد تطورت معاً على مرّ الزمن من خلال السياسات الرمزية وأنماط تشكيل الدولة والأمة على المدى الطويل. أوقد يتطور التماسك بشكل أكثر عقلانية أو وظيفية. في هذا التحليل، ينشأ التماسك الاجتماعي من شبكات التفاعلات، مثل التبادلات الاقتصادية والاعتماد المتبادل. وهكذا، قد تنشأ الثقة والتسامح من التبادلات الاقتصادية التي تحقّق المنفعة المتبادلة والتفاعلات العملية اليومية".

وانطلاقاً من هذا التمييز المفاهيمي بين البُعدين، التاريخي- الثقافي والوظيفي، يمكن مقاربة التماسك الاجتماعي الخليجي، بوصفه بنية مزدوجة تتشكّل في مستويين متداخلين: قيَمِي؛ يستند إلى الجذور التاريخية والثقافية، ووظيفي؛ تفرضه شبكات الاعتماد المتبادل والمصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة، وهو ما يجعل المنظومة الاجتماعية الخليجية أكثر صلابة أمام التهديدات الخارجية وأكثر قدرة على الائتلاف دفاعاً عن مصالحها المشتركة.

وفي ضوء هذا البُعد التاريخي- الثقافي تحديداً، يمكن فهم كيف تتفاعل التهديدات الخارجية مع البنية الرمزية للتماسك الاجتماعي الخليجي. ويتأكّد هذا المنظور من خلال ما يورده التعريف الذي ينصّ على أنّه "ينشأ عبر السياسات الرمزية وأنماط تشكّل الدولة والأمة على المدى الطويل". وقد يمكن إسقاط المنظور التاريخي هنا على الحالة الخليجية من زاويتين متداخلتين: تتصل الأولى بما يسمّيه التعريف "السياسات الرمزية"، حيث تُسهم الهُويّة الخليجية المشتركة، بما تختزنه من قيم متقاربة - أو حتى متطابقة في كثير من أنماط العيش والسلوك- في تعزيز الشعور الجمعي بالانتماء. وتتعلق الثانية بدرجة التجانس في البنية السياسية والاجتماعية لدول الخليج (التجانس في أنظمة الحكم)، بما في ذلك حضور الروابط العائلية والقبلية، وهو ما ينتج لغة تفاهم ضمنية بين المجتمعات الخليجية، ويعزّز الإحساس المشترك بالأمن والاستقرار، إلى جانب تقارب التطلّعات نحو الرفاه ومواصلة ترسيخه. العدوان هنا يعمل كـ "منبّه" لهذه الجذور التاريخية، ممّا يحوّل الانتماء من شعور هادئ إلى تماسك فعّال ونشط.

يتصوّر دوركهايم التماسك الاجتماعي بوصفه بنية قائمة على أنماط من التضامن تتشكّل داخل المجتمع وفق درجة التشابه أو درجة الاعتماد المتبادل بين أفراده

أما القسم الثاني من التعريف الذي يربط التماسك الاجتماعي بـ "شبكات التفاعل مثل التبادلات الاقتصادية والاعتماد المتبادل"، ما يفيد بأنّ نهاية الحرب ستدفع الدول الست نحو مستويات تعاون غير مسبوقة، كما أنّ مرحلة ما بعد الحرب قد تدفع نحو تنشيط أوسع للتبادلات الاقتصادية داخل الدول الخليجية وفيما بينها، بما يؤهلها إلى قيادة مسارات تضاعف الترابط الإقليمي؛ إذ إنّ التهديد الإيراني يستدعي إدراك أنّ شبكة المصالح الاقتصادية (النفط، تأكيد المكانة بوصف الدول الخليجية قواعد ارتكاز جيوسياسية، ومراكز للتجارة الدولية والاستثمار العابر للحدود، الممرات المائية) وأمنها الوطني مرتبط بعضه ببعض عضوياً. التماسك هنا ليس "عاطفياً" فقط، بل "عقلاني وظيفي"؛ لأنّ البقاء الفردي لكلّ دولة قد يكون صار مستحيلاً من دون هذا التبادل والاعتماد المتبادل.

بعد "إشباع" المفهوم، قد يمكن الانتقال إلى طبقة سوسيولوجية أعمق؛ يطرحها الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركهايم في كتابه "في تقسيم العمل الاجتماعي" بترجمة قدّمها حافظ الجمالي، وتتضمّن إحالات مباشرة إلى الشروط المُنشئة للتماسك، والعوامل التي تُعيد إنتاجه وتمنحه مزيداً من الصلابة تحت الضغط، وهي مقاربة تبدو وثيقة الصلة بما تعيشه الدول الخليجية اليوم.

يتصوّر دوركهايم التماسك الاجتماعي بوصفه بنية قائمة على أنماط من التضامن تتشكّل داخل المجتمع وفق درجة التشابه أو درجة الاعتماد المتبادل بين أفراده. في هذا السياق، يميّز دوركهايم بين نوعين أساسيين من التضامن: الآلي الذي يقوم على التشابه الوجداني والثقافي والقيمي بين الأفراد، والعضوي الذي ينهض على التخصّص والتكامل الوظيفي داخل بنية اجتماعية معقّدة. وفي الترجمة العربية يستخدم الجمالي مصطلح "التعاون العضوي" (ص 153) للإشارة إلى النمط القائم على الاعتماد المتبادل وتقسيم العمل، ورغم الاختلاف الاصطلاحي بين "التعاون" و"التضامن"، ثمّة خيط دلالياً يجمع بين المفهومين؛ إذ يشير قاموس المعاني إلى أنّ التضامن يعني "التعاون والعمل المشترك"، وهو ما يتقاطع بوضوح مع الأدبيات التنموية الحديثة للتماسك الاجتماعي.

في الحالة الخليجية، يمكن مقاربة التماسك الاجتماعي بوصفه بنية هجينة تتقاطع فيها هاتان الصيغتان. فمن جهة أولى، يستند التماسك إلى عناصر تضامن آلي تتجلى في المنهل الثقافي المشترك، الذي يصل، في بعض قنواته، إلى التطابق بين الدول الخليجية، سواء في أنماط العيش أو البُنية القيَمِيّة أو التصوّرات العامة لمعنى الاستقرار والرفاه، يضاف إليها الروابط التاريخية، ووحدة اللغة والدين، وهي عناصر تُنتج ما يسميه دوركهايم "الوجدان المشترك"، أي ذلك المخزون الرمزي الذي يجعل المجتمع قادراً على إدراك ذاته بوصفه وحدة معنوية واحدة. ومن جهة ثانية، يقوى هذا التماسك عبر تضامن عضوي مُتنام، يقوم على شبكات الاعتماد المتبادل بين مواطني الدولة والدول الخليجية، سواء في الاقتصاد، أو الطاقة، أو الأمن، أو البنية التحتية، بما يجعل كلّ وحدة سياسية منظومة صغرى ضمن منظومة أوسع.

لا تعمل التهديدات في فراغ، بل تتقاطع مع بنية التضامن العضوي، التي تقوم على الاعتماد المُتبادل بين الدول الخليجية

من هذا المنظور الدقيق، يتحوّل التماسك الاجتماعي من مجرّد حالة شعورية أو ثقافية، إلى تركيب مزدوج يجمع بين الذاكرة الرمزية المشتركة من جهة، والبنية الوظيفية المُعتمدة على المصالح المتبادلة من جهة أخرى. وهنا يتيح الإطار (الدوركهايمي) إعادة فهم التماسك ليس بوصفه معطىً ثابتاً، إنما بوصفه عملية إعادة إنتاج مستمرة تتأثر بالسياقات الداخلية والخارجية على حدّ سواء. وما تعرّضت له دول الخليج، منذ الحرب الإيرانية- العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، ثم احتلال العراق للكويت عام 1990، وحتى الاعتداءات الإيرانية الحالية على الدول الخليجية، يكشف أن التهديدات الإقليمية تجاوزت بُعدها الأمني الراهن، إلى كونها محفّزات تُعيد تنشيط الوجدان الجمعي الخليجي، وتعمّق الشعور بالمصير المشترك، ويُضاعف من إلحاح الحاجة إلى أشكال من التعاون السياسي والأمني والاقتصادي أكثر تماسكاً وصلابة.

خلاصة الإطار: كلما ازداد الضغط الخارجي، تعزّزت الحاجة إلى استدعاء الوجدان المشترك (التضامن الآلي)، وفي الوقت نفسه قد تتعمّق شبكات الاعتماد المتبادل (التضامن العضوي) بوصفها آلية حماية وظيفية.

التحوّل البنيوي في التماسك

ومن هذه الزاوية، تبدو مقاربات التماسك الاجتماعي متكاملة لا متعارضة؛ إذ يتقاطع "التضامن الآلي" عند دوركهايم، القائم على الوجدان المشترك وأوجُه الشبه، مع البعد الوظيفي الذي تطرحه الأدبيات التنموية المعاصرة عبر مفاهيم الاعتماد المتبادل وشبكات التفاعل الاقتصادي. فالخطر الخارجي ينشّط الوجدان المُشترك، حيث تتراجع الفروقات الثانوية بين المكوّنات الاجتماعية لصالح إحساس جمعي مُتزايد بالانتماء والمصير المشترك. هذا ما أشار إليه دوركهايم حين تحدّث عن "الغضب العام" بوصفه انفعالاً يتجاوز الفرد ليصبح تعبيراً عن إصابة الوجدان الجمعي كلّه، وهو ما يُمكن إسقاطه على الحالة الخليجية باعتبار أنّ التهديدات الخارجية تُنتج استجابات رمزية تُعيد إنتاج القوّة بهدف تثبيت صورة "النحن" في مواجهة "الخارج". بمعنى تتعدّى الاستجابات السياسية المنفردة. هنا، يتحوّل الخطر إلى مشغلٍ يُعيد نسج التضامن الآلي، حيث يستدعي الأفراد عناصر الهُويّة المشتركة بوصفها خطّ دفاع رمزي يحميهم "جميعاً".

وفي الوقت نفسه، لا تعمل هذه التهديدات في فراغ، بل تتقاطع مع بنية التضامن العضوي، التي تقوم على الاعتماد المُتبادل بين الدول الخليجية. فالمصالح الاقتصادية المرتبطة بالطاقة بوصفها مولّداً للنمو، والتكامل الأمني والانخراط في قلب الحداثة والمستقبل، تجعل من أيّ تهديد خارجي عاملاً يعمّق الوعي بأهمية الترابط البنيوي بين هذه الدول. وبذلك، لا يقتصر الأثر على البعد الرمزي، بل يمتدّ إلى تعميق منطق "الضرورة الوظيفية" الذي يجعل التعاون بين الدول خياراً بنيوياً يتجاوز السياسي.

الأهم في هذا السياق، من وجهة نظر كاتب هذه السطور، أنّ التماسك الناتج تحت ضغط الحرب أخيراً، سيكون حاسماً هذه المرّة لجهة إعادة صياغة علاقات خليجية جديدة، تقوم على الوعي بأهمية تصليب "النحن" الجامعة، وبهَوْل مخاطر الابتعاد عنها أمام هذا العدوان الصريح الذي دفع باتجاه "وحّد المنقسمين".

التاريخ يُظهر أن "السلام البارد" لا يتحوّل إلى شراكة مستقرة إلا إذا اقترن بتحوّل في التصوّرات المجتمعية

قبل الحرب، كان من الصعب الحديث عن اصطفاف خليجي موحّد تجاه مختلف القضايا الإقليمية. وقد أسهم تباين أولويات السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى اختلاف درجات الانخراط في ملفات الوساطة والحياد، في إبراز هذا التعدّد في المقاربات داخل المنظومة الخليجية.

ضمن هذا المسار، تشير Firmesk Rahim، الباحثة في جامعة ماساتشوستس بوسطن، في تقرير نشرته منصة The Conversation في 4 مايو/ أيار 2026، إلى أنّ "إيران، مراراً وتكراراً، أنجزت ما لم يستطع أي وسيط خارجي فعله: إذ دفعت دول الخليج العربية، رغم تبايناتها، إلى قدر أعلى من الاصطفاف". وطهران فعلت ذلك ليس لأنها صانعة سلام - ويشهد على ذلك حدّة التصدّعات الناجمة عن تدخلاتها في أربع دول عربية- بل لأنّ صواريخها كانت أكثر فاعلية من أيّ مبادرة دبلوماسية في إيجاد أرضية مشتركة للغضب.

وفي هذا السياق، تخلص الباحثة إلى أنّ "الأنظمة الملكية في دول مجلس التعاون الخليجي تميل، كلما تصاعدت التوتّرات، إلى الوقوف بصورة أكثر اتحاداً، ولو على المستوى الظاهري على الأقل." لكن لم يتضح بعد؛ هل سيبقى هذا "الاتحاد" ضمن حدود الظهور السياسي أم يتصلّب في صيغ تماسك فعّال على مستويي البنية والممارسة معاً. وبهذا المعنى، يمكن فهم التماسك الخليجي بوصفه عملية ديناميكية تتشكّل باستمرار تحت تأثير التهديدات، حيث يصبح الخطر الخارجي عاملاً بنيوياً في إعادة إنتاج الوحدة الاجتماعية، لا مجرّد تهديد لها. لكن لماذا هذه المرة مختلفة؟

إعادة تعريف "الجار"

قبل أن تسقط الصواريخ على رأس لفّان ومطار دبي ومصفاة رأس التنورة، كان الوعي الخليجي يتعامل مع إيران من زاويتين مُتضاربتين: من جهة، التعاطف مع "جار مسلم يواجه الغرب"، ومن جهة أخرى، القلق المتراكم من عقود جرّاء التوتّر والتوسّع الإيراني في المنطقة والهيمنة على القرار الوطني في عدّة عواصم عربية. وفي قراءة نشرها الأكاديمي والباحث القطري خالد الخنجي عبر مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية (MECouncil) في 10 مارس/ آذار الماضي، يبرز افتراض مفاده: ما دامت المواجهات بعيدة، يمكن للرأي العام أن يتقبّل التعبير الرمزي عن التضامن مع أيّ طرف. لكن الحسابات تتغيّر بمجرّد أن تقترب الصواريخ من الممرّات البحرية، أو تستهدف منشآت الطاقة، أو تُعطّل سلاسل الإمداد. في تلك اللحظة بالذات، وفقاً للخنجي، "تتقدّم غريزة حماية الدولة - والاستقرار الذي يعتمد عليه ازدهار الخليج - على الانتماء العاطفي". ولا يعدّ هذا انقلاباً أخلاقياً، كما يؤكّد الباحث، بل هو "نضج سياسي" و"ترتيب أولويات عقلاني".

رسّخت عقود من التوتّر المُتكرّر في الخليج، صورة سلبية عن إيران في الوعي العام

ورسّخت عقود من التوتّر المُتكرّر في الخليج، صورة سلبية عن إيران في الوعي العام، وأصبح هذا التصوّر "جزءاً من المواقف المجتمعية الأوسع، وليس محصوراً في الروايات الرسمية". وهنا الخطر الأكبر: فحتى لو أفضت الجهود الدبلوماسية المستقبلية إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، فإن انعدام ثقة الجمهور، كما يختم الباحث القطري، "سيجعل هذه الترتيبات هشّة وعرضة للانهيار"، فالتاريخ يُظهر أن "السلام البارد" لا يتحوّل إلى شراكة مستقرة إلا إذا اقترن بتحوّل في التصوّرات المجتمعية.

الخلاصة

لا تقتصر آثار الاعتداءات على تدمير البنية التحتية فقط، إنما تمتدّ تداعياتها إلى إعادة تشكيل أنماط علاقات جمعية جديدة. وفي هذا السياق، يتبلور في الوجدان الخليجي المُشترك تصوّر متزايد لإيران بوصف أنها "جار يهدّد الاستقرار"، في تحوّل في صورة "الآخر". ويخلص هذا التحليل إلى أنّ التماسك في السياق الخليجي لا يتحدّد بوصفه معطىً مستقرّاً، بل عملية إعادة إنتاج مستمرّة، يتداخل فيها الداخلي والخارجي، بحيث يغدو التهديد أحد شروط تشكّله لا مجرّد طارئ عليه.

المراجع:

1- تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD):"وجهات نظر حول التنمية العالمية 2012 التماسك الاجتماعي في عالم متغير" ص53-54

2- الأمم المتحدة، جنيف، 2023 - مفهوم التماسك الاجتماعي وقياسه

3- دوركهايم، إميل. (1982). في تقسيم العمل الاجتماعي (ترجمة حافظ الجمالي). اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع. (بيروت). الصفحات:

4- منصة theconversation- لطالما تشكّل التعاون الخليجي تحت وطأة التهديد الإيراني، لكن مظاهر الوحدة تُخفي وراءها انقساماتٍ كامنة.

5- مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية-كيف تُشكّل الحرب في إيران الوعي الجماعي لدول الخليج؟

