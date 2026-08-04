الاعتذار أداة لإعادة تشكيل المشهد السوري

تعيش الذاكرة السورية اليوم حالة تشظٍّ غير مسبوقة، فلم يعد السوريون بعد سنوات الحرب يتشاركون سردية واحدة عمّا حدث، ويؤلفون بالتوازي سرديات متناقضة مشحونة بالتوتر في أغلب الأحيان، إذ تختلط الأسئلة حول المسؤولية عن كل ما حدث، مع ظهور رغبات دفينة في إيجاد "فاعل جماعي" يُحوّل مشجباً لتعليق الذنب عليه.

في ظل هذا المشهد يبرز خطاب يطالب العلويين كجماعة انتمى إليها رئيس النظام السابق، بالاعتذار عن كل ما أرتكب من جرائم خلال عهد الأسدين، وكأنّ الطائفة كتلة واحدة يمكن تحميلها مسؤولية سياسية وأخلاقية بنسبة واحدة، رغم أنه معروف أنّ نظام الأسد لم يكن علوياً مهما حاول بعضهم ترويج لهذه الفكرة، هذا الخطاب الذي يكرّر منذ سقوط النظام في 2024، ورغم أنه يبدو لأول وهلة تعبيراً عن ألم مشروع، إلّا أنه يخفي أزمة أعمق، في فهم العلاقة بين السلطة والهوية، وبين الفرد والجماعة، وبين السياسة والذاكرة الجمعية، من شأنها أن تنقل البلاد إلى ضفة أخرى مغايرة للتي يحلم بها السوريون.

اعتمد نظام حافظ الأسد على شبكة من الولاءات التي لم ترتكز على الطائفة العلوية بدليل وجود أبرز الشخصيات المقربة من الأسد حينها من طوائف أخرى

لا يمكن فهم هذا الخطاب من دون العودة إلى الطريقة التي بُني عليها النظام السوري، ففي سبعينيّات القرن الماضي ومع وصول حافظ الأسد إلى السلطة، اعتمد النظام على شبكة من الولاءات التي لم ترتكز على الطائفة العلوية بدليل وجود أبرز الشخصيات المقربة من الأسد حينها من طوائف أخرى، لكنّ الاعتماد على الطائفة برز في جوانب أخرى، لا بوصفها جماعة دينية، بل كمادة اجتماعية يمكن تشكيلها سياسياً، فلم يكن النظام "علوياً" بل كان نظاماً سلطوياً يستخدم الطائفة وسيلة حماية، هذا الاستخدام أوجد انطباعاً لدى السوريين بأنّ الطائفة مستفيدة، رغم أنّ الواقع يبدو أكثر تعقيداً، فالغالبية الساحقة من العلويين لم تكن جزءاً من السلطة، بل كانت جزءاً من مجتمع فقير مهمّش شأن معظم السوريين، تعمد النظام إبقاءه كذلك لدفع إلى الالتحاق بالجيش والأمن لحمايته لا أكثر.

ظهر هذا الخطاب بمحاولة لردّ مظلومية وقعت على طائفة معينة عبر مطالبة جماعة كاملة بالاعتذار عن أفعال ارتكبها نظام سياسي، لكن هذا التوجّه ينطوي على رغبة انتقامية لدى بعضهم، إلّا أنّ قراءة المشهد السوري، فضلاً عن الجذور التاريخية، تشي بأنه جاء نتيجة عوامل متشابكة ومترابطة عدّة فيما بينها، فمن جهة يجري الخلط بين السلطة والطائفة، حيث ظهر هذا بوضوح مع انطلاق الثورة، حين تحولت الهوية الطائفية إلى ملاذ وخندق يتمترس فيه أبناؤها، وأصبح كل فرد يحاسب على انتماءه لا على أفعاله، بينما قدم النظام السابق نفسه بوصفه حامياً للعلويين، كما حاول البعض إصباغ الطائفية على الثورة والمشاركين في الحراك الشعبي، بالتوازي مع غياب مؤسسات العدالة الانتقالية القادرة على كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين إلا ما ندر. دفع هذا كله بعضهم إلى البحث عن بديل للعدالة المفقودة من خلال المطالبة باعتذار جماعي بديلاً رمزياً للعدالة الغائبة.

ليست المطالبة بالاعتذار الجماعي مجرد تعبير عن ألم، بل هي إعادة إنتاج لمنطق العقاب الجماعي الذي كان أحد أسباب الانهيار السوري، والاعتذار في جوهره فعل أخلاقي فردي، وحين يتحول إلى واجب جماعي يصبح أداة سياسية خطيرة، وتكمن خطورته في عدة مستويات منها: تجريم الهوية حين تحمّل جماعة كاملة مسؤولية أفعال نظام سياسي، عندها يصبح الانتماء الطائفي نفسه تهمة، ويعيد إنتاج نفس السردية والبنية التي استخدمها النظام السابق، عبر تحميل جماعات بأكملها مسؤولية أفعال السلطة، ومن جهة أخرى تعيد هذه المطالبة إنتاج الطائفية في بلاد ما تزال على حافة حرب طائفية لا يمكن تجميلها بمسميات أخرى.

الاعتذار حين يفرض على طائفة معينة يتحول أداة لإنتاج الطائفية بدل تفكيكها

بدلاً من تفكيك الطائفية وإعادة هيكلة البلاد على أسس المواطنة، يصبح الاعتذار شرطاً للقبول السياسي والاجتماعي، ما يعمق الانقسام ويعطل أية محاولة للمصالحة بين السوريين، ويدفع بالطائفة للانغلاق أكثر لشعورها الدائم بأنها مستهدفة وجودياً، فضلاً عن أنّ الاعتذار المُطالب به يثبت سردية المنتصر والمهزوم، فيغدو بمثابة إعلان هزيمة جماعية، وفصلاً من فصول سياسة الإذلال التي يمارسها بعضهم بحق طائفة كاملة، مع كل ما يتسبب به من عرقلة بناء الدولة والعودة إلى منطق الحرب.

لا بدّ أن يدرك السوريون أنّ المطالبة بالاعتذار من العلويين من شأنه تكريس الانقسام الذي سيعيق بناء دولتهم التي يحلمون بها، فلا بدّ من بديل يعيد بناء الذاكرة بل تمزيقها، عبر إعادة توجيه الألم لا إنكاره، من خلال مسارات سياسية وقانونية ترتكز على أسس محددة منها المسؤولية الفردية المرتبطة بالأفعال لا بالانتماء الطائفي، فضلاً عن تكريس العدالة الانتقالية عبر محاكم مستقلة ولجان لكشف الانتهاكات المرتكبة قديماً وحديثاً بعيداً عن الخطابات الرمزية، وإعادة بناء سردية وطنية مشتركة لكل السوريين تساهم في كتابة تاريخ لا يقوم على فكرة "الطائفة المتهمة" بل على "النظام المسؤول".

الإصرار على اعتذار جماعي من العلويين لا يمكن أن يبني وطناً ولا ذاكرة سورية جديدة، بل يعزّز الانقسام ويعمق الشرخ ويعيد إنتاج الذاكرة المتشظية، فالاعتذار حين يفرض على طائفة معينة يتحول أداة لإنتاج الطائفية بدل تفكيكها، وكأنه محاولة لإيجاد "كبش فداء جماعي" كما يوضح المفكر رينيه جيرار حين أشار إلى أنّ المجتمعات التي تمرّ بعنف واسع تميل إلى إيجاد "ضحية بديلة" تحملها مسؤولية الانهيار، ما يجعل الاعتذار من أشكال آلية "كبش فداء" جديد.