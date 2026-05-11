الاستعمار الأقدم في العهد الترامبي

شاركت، قبل بضع سنوات، في حوار مهم حول الاستعمار في أفريقيا، مع نخبة من الأكاديميين الأفارقة. كانت المناسبة مرور 20 عاماً على نشر كتاب الصديق محمود ممداني "مواطنون ورعايا" (Citizens and Subjects)، وطرحه نظريته في التمييز بين الاستعمار غير المباشر (غالباً في الأرياف والمناطق القبلية) والاستعمار المباشر (في المدن). وبحسب ممداني، مثّل هذا الوضع الخطة "ب" في المشروع الاستعماري، حينما فشلت "رسالة نشر الحضارة" التي سوّغ بها هجمته، فاضطر إلى دخول في شراكة مع الأرستقراطيات القبلية لبناء "استبداد لامركزي". وعليه، فبينما حكمت المدن بقانون مدني يدعم الحقوق، تركت الأرياف لحكم قهري "تحت غطاء الشرائع التقليدية". وقد عزّز هذا التقسيم من تجذّر الهويات الإثنية أساساً للتركيبة السياسية في الدولة الأفريقية بعد الاستقلال، خصوصاً أن حكام الدول المستقلة لم يرغبوا في (أو لم يكونوا قادرين على) تفكيك هذه التركة الاستعمارية. وقد عوّق هذا أي تقدّم نحو الديمقراطية.

كان تعليقي أن هذه الأطروحة تحتاج مراجعة، أولاً لأن افتراضها الأساس أن الحواضر في المستعمرات قد نعمت بحرية وحقوق أفضل من الأرياف لا يستقيم. مع تاريخ القمع والهيمنة الأقسى في الحواضر، وشواهد قبضة الاستعمار الأضعف في مناطق الحكم غير المباشر. وهذا يتطلب نظرة مختلفة نوعاً ما إلى الظاهرة الاستعمارية. ولعل الانقسام الذي وسم حقبة ما بعد الاستعمار كان بين القوى الراديكالية التي سعت إلى القطيعة الحادة مع الاستعمار، والقيادات المحافظة التي اتخذت موقفاً تصالحياً من الحكام السابقين. وكان من أمثلة الأوائل في أفريقيا القادة أحمد سيكوتوتوري في غينيا، وكوامي نكروما في غانا، وجمال عبد الناصر في مصر، وباتريس لومومبا في الكونغو، وأمثلة المهادنين جومو كنياتا في كينيا، وفيليكس هوفو بوانييه في ساحل العاج، وأحمدو أهيجو في الكاميرون، وعمر بونغو في الغابون. وكما هو معروف، شهدت الدول الراديكالية اضطرابات وصراعات، جزئياً بتأثير ضغوط استعمارية خارجية، بينما نعمت الدول المحافظة بشيء من الاستقرار وبعض الرفاه للنخبة. ويبدو أن العالم كله يتجه نحو هذا النهج الذي وصفته بـ"الاستعمار الذاتي".

الخلاصة أن الاستعمار غير المباشر لم يكن هو الخطة "ب" عقب انتفاضات المستعمرات في الهند وغيرها، كما يرى ممداني، بل هو الشكل الأساس للاستعمار قديماً وحديثاً. فقد رأينا كيف تراجعت الراديكاليات من فيتنام إلى مصر إلى اعتناق النهج الرأسمالي، غالباً في صورته النيوليبرالية، بحماسة غير مسبوقة. ولعله يمكن القول إن مصر أنور السادات سبقت بريطانيا ثاتشر وأميركا ريغان بمبادرات الخصخصة وإطلاق العنان لرأس المال المنفلت. ولسبب ما، نجد هذه الدول أضافت إلى النيوليبرالية الاقتصادية معاهدات اتفاقيات ومعاهدات وأحلاف ومقايضات تكبل السيادة والخيارات الوطنية.

ولعلنا نذكر وَنُذكِّرُ بأن الاستعمار دخل إلى معظم البلدان من باب الاقتصاد، والمعاملات الجائرة، مثل خداع الأفارقة لشراء بضائع لا قيمة لها مقابل معادن نفيسة، أو إقراض دول بفوائد ربوية باهظة، وهنا مصر هي أيضاً النموذج، ممثلة بالخديوي إسماعيل الذي اقترض أموالاً طائلة لبناء عاصمة أوروبية المظهر والروح، ما اضطره إلى بيع قناة السويس ثم فقدان ملكه وأخيراً فقدان استقلال مصر.

ولم تكن الدول الراديكالية أحسن حظاً من منافستها، حيث أدّت سياساتها الخارجية والداخلية إلى مزيج من عسكرة المجتمع، وانتهاج القمع وسيلة أساس لإدارة الشأن الداخلي، واستبدال التبعية للغرب بتبعية للمعسكر الشرقي. وقد انهار معظمها بانهياره، وكثير منها قبل ذلك. ما عدا في المنطقة العربية، حيث ازداد هذا النموذج مناعة وسطوة (حتى الانتفاضات العربية)

وقلل هذا من كفاية النظريات التي حاولت تفسير الاستعمار، قديمه وجديده، من نظريات تبعية وغيرها، ذلك أن معظم هذه التفسيرات تعتمد حتى الآن مفاهيم ونظريات ماركسية، أو ماركسوية، رغم تجاوز الظروف لهذا الإطار النظري بعد فشله الواقعي وتراجعه النظري. وكنا قد وصفنا المنظور الماركسي في كتاب صدر حديثاً (Beyond the Populist Moment) بأنه "أم نظريات المؤامرة"، لاستناده إلى ما يشبه مقولة الشاعر الراحل محمد الفيتوري: "والغافل من ظنّ الأشياء هي الأشياء". فعند الماركسي، كل ما هو أمامنا من الظواهر (مثل هيمنة الدولة على الاقتصاد، وعلاقات القوة بين الدول، إلخ) لا يعكس الحقيقة، لأن من يسيطرون على النشاط الاقتصادي من صناعي وغيره، عبر منطق حرية التجارة، هم من يهيمنون على الدولة. وبحسب معظم النظريات، الاستعمار هو انعكاس للنظام الرأسمالي وبنيته، أو ضرورة رأسمالية للاستيلاء على الموارد (أعلى مراحل الرأسمالية بحسب لينين، أو تكريس عدم المساواة بصورة هيكلية – كما في نظريات التبعية أو "نظرية العالم").

إلا أن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحياء الاستعمار القديم عبر محاولة لاستيلاء على أراضٍ أو نهب موارد بالقوة نهاراً جهاراً (غرينلاند، فنزويلا، كندا)، أو فرض إتاوات على معظم دول العالم، يعيد تسليط الضوء على هذه الظاهرة، التي اعتقد الناس أنها أصبحت من الماضي، أو تحولت إلى نوع من الاستعمار المقنع (الحديث). فهنا عاد اللعب على المكشوف: نحن نريد انتزاع مواردكم والاستيلاء على أراضيكم وفرض أرادتنا السياسية عليكم، شئتم أو أبيتم، والعصا -أو الصاروخ- لمن عصا. ويكشف وقوف الزعماء صفاً على باب الإمبراطور، على باب ترامب، وفي مقدمتهم زعماء "راديكاليون" كثيرون، جديدهم أخيراً رئيس البرازيل، مصداقاً لهذا التوجه، وتأكيداً لظاهرة "الاستعمار الذاتي" المشار إليها أعلاه.

ويعود هذا التحرك نحو الاستعمار المفضوح إلى فشل التوسع "العولمي"، وانقلاب سحره على سحرته. المفارقة أن الفهم السائد للعولمة أنها فرض للهيمنة الغربية عموماً والأميركية خصوصاً تحت ستار حرية التجارة. إلا أن كثيراً من الدول الصغرى، بخاصة دول شرق آسيا أولاً ثم الهند وبعض دول أفريقيا وأميركا اللاتينية تالياً، لعبت اللعبة بالمقلوب، حيث تعاونت مع الشركات الكبرى في الغرب لاستغلال رخص العمالة فيها، ودفعت بهذه المؤسسات إلى نقل مصانعها ومراكز إنتاجها (ثم مراكز الاتصال والبرمجة) إلى هذه الدول، ما عزز تنافسية الشركات من جهة، وزاد من الرفاه ومستوى المعيشة في الدول الفقيرة من جهة. وقد تطور الأمر، فنجحت دول مثل الصين وكوريا في بناء مصانع لإنتاج السيارات والمنتجات الاستهلاكية الإلكترونية والبرمجيات لمصلحة مؤسسات داخلية، وهو مضمار كانت اليابان قد سبقت فيه من قبل. وقد كانت الفرضية الرأسمالية هي أن انتعاش اقتصادات الدول الصغيرة يساعد النظام العالمي بزيادة الاستهلاك وتحسن قدرة الفقراء على شراء بضائع الدول الغنية، فيصبح الجميع سعداء وأثرياء.

إلا أن الأمر لم يسر هذا المسار للجميع، حيث انتقلت بعض الصناعات بالكامل إلى الدول الافقر، ما أدّى إلى إغلاق مصانع السيارات والحديد الصلب في أميركا ودول أوروبية عديدة أصبحت تنتج كل شيء في الصين. وأدّى هذا إلى تهميش طوائف كثيرة من العمال والمنتجين، وولد ظاهرة الشعبوية التي جذبت هذه الطوائف المتضررة، خصوصاً من "الفقراء البيض". وجاءت من هذه الفئة مطالب عكسية، مثل إغلاق الباب في وجه المهاجرين الذي كانوا يزوّدون الغرب بالعمالة الماهرة الرخيصة، ما يعزّز تنافسيته، وفي الوقت نفسه، تعويق وصول المنتجات الخارجية الأرخص التي تساعد في تقليل تكلفة المعيشة داخلياً.

وقد ركب ترامب هذه الموجة، فتوجّه إلى تقليل الاستيراد ورفع رسوم الاستيراد لإضعاف تنافسية الدول الناجحة، وفي الوقت نفسه، الضغط على هذه الدول لإعادة فتح المصانع المغلقة في أميركا. وسيؤدّي هذا إلى أمرين: زيادة الغلاء وزيادة تكلفة المنتجات المصنعة في أميركا، وبالتالي إضعاف تنافسيتها، إلا إذا استخدمت وسائل الضغط المرتبطة بالاستعمار القديم، وفرض شراء البضائع الأميركية كما فعل المستعمرون الأوروبيون في سواحل أفريقيا والعالم العربي سابقاً (وفي الصين التي أجبرت بقوة السلاح على شراء الأفيون من بريطانيا، ما أهدر مالها ودمر مجتمعها، وجعلها أكثر قابلية للاستعمار).

(وفي نقطة جانبية، ما زال الصينيون يكنون محبة كبرى للسودان، بسبب مقتل الجنرال تشارلز غوردون على يد ثوار المهدية في السودان في عام 1885؛ ذلك أن غوردون اكتسب شعبية واسعة في بريطانيا بعدما قاد المعركة ضد ثورة التايبينغ بين عامي 1860-1864، حيث اشتهر باسم غوردون الصيني. ويقدر عدد القتلى في هذه الثورة بأكثر من 20 مليوناً، بينما يراها بعضهم أضعاف ذلك. وقد وقع أغلب هؤلاء الضحايا بعد قيادة غوردون جيش أغلبه من الصينيين.)

ولعل من المناسب أن نذكر هنا أن الظاهرة الاستعمارية كان لها مصدران: يرتبط الأول بتوسّع الدول الأوروبية في جوارها، كما فعلت إنكلترا في اسكتلندا وويلز وأيرلندا، وروسيا في جوارها، وألمانيا والنمسا كذلك. أما المصدر الثاني، فكان زيادة التنافس الأوروبي مع الإمبراطوريات التركية والفارسية والهندية (بمعنى آخر قلب العالم الإسلامي) حول التجارة. فقد كانت المنطقة الإسلامية هي الوحيدة التي تصل إلى أوروبا عبرها السلع من الهند والصين وبقية بلدان المنطقة (بما فيها بلدان إسلامية مثل فارس واليمن).

وعليه، بدأت أوروبا بمناورات بحرية لتجاوز العالم الإسلامي عبر الالتفاف حول أفريقيا، ثم محاولة فتح طريق للهند والصين غرباً. وقد ساعد النجاح في هذين الهدفين في وقت متقارب في تطوير الملاحة بعيدة المدى، كذلك أدى إلى اكتشاف أفريقيا وبداية استعمارها. أما "اكتشاف العالم الجديد" فقد يسّر نهب ثروات كبيرة دعمت الاقتصاد الأوروبي، وفتحت أراضٍ واسعة للهجرة، كذلك وجه ضربة اقتصادية كبرى للعالم الإسلامي عبر إفقاده مكانته المحورية في التجارة، وعبر التضخم الذي جاء من نهب ذهب المستعمرات وجواهرها. وهي ضربة لم يفق منها العالم الإسلامي إلا بعد أن ظهر النفط والحاجة له.

إذن، بدأ الاستعمار بتنافس أوروبي حول الثروات والأراضي والهيمنة، وانتهى بهيمنة غربية تراجعت ظاهراً، ولكنها ظلت تدار من وراء حجاب عبر المؤسسات الدولية، ويعززها تصارع الدول العالمثالية، وهو صراع مع الشعوب أولاً ثم مع الجيران ثانياً. وقد عزّز منها التفوق التقني في المجالات الصناعية المدنية في ظل تمزق الشعوب وتصارع الدول. على سبيل المثال، لم يتحوّل النفط إلى ثروة قومية دعمت نهضة الشعوب العربية إلا بعد التضامن العربي القوي والنادر خلال حرب أكتوبر (1973)، حيث تحول النفط من سلعة هامشية يباع البرميل منها بدولارين ويذهب معظم ريعه لشركات أجنبية. ونحن نشهد هذه الأيام زيادة تفكك هذه الوحدة، في ظل زيادة التفوق الغربي التقني والعسكري، ما يهدّد بأن تصبح فترة "ما بعد الاستعمار" التي كان البعض يحتج بأنها تخفي وراءها استعماراً أشرس، فترة تجعل الاستعمار القديم ذاكرة جميلة.

وهذا يتطلب نوعاً جديداً من المقاومة، يعتمد بدوره وسائل حديثة تتناسب مع العصر ومع التحدي غير المسبوق. وهذا يستدعي قبل كل شيء قدرات التواصل والذكاء الدبلوماسي والسياسي. إيران وجدت نفسها في وضعها الحالي تحديداً لأنها عزلت نفسها سياسياً ودبلوماسياً. كذلك فإن أميركا ترامب وجدت نفسها معزولة دولياً وبين حلفائها، وحتى داخلياً، عندما اعتمدت فقط على القوة العسكرية. وإذا كان من يتمتع بالقوة العسكرية المتفوقة يحتاج تهيئة الجو والقبول العام، فإن الطرف الأضعف عسكرياً في حاجة أكبر. فالاستعمار القديم لم يتهاوَ فقط لأن الشعب خرج في مظاهرات أو حمل السلاح، بل لأن العالم بأجمعه تغير تحت ثورات متعددة: في الإعلام والتعليم والسياسة والمناخ الدولي. ... وهذا موضوع يطول.