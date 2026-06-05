التصوّرات الأمنية الإقليمية في الاستراتيجية الدفاعية الهندية – الإماراتية

شهدت العلاقات الهندية – الإماراتية تحوّلاً نوعياً متسارعاً نحو بناء شراكة أمنية ودفاعية أكثر عمقاً ومأسسةً، تجلّت معالمه في مرحلتَين متتاليتَين، أولاهما توقيع خطاب نيّات لتطوير شراكة دفاعية استراتيجية في 19 يناير/ كانون الثاني 2026، إبّان زيارة رئيس الإمارات محمّد بن زايد الهند. وثانيتهما إبرام "إطار الشراكة الدفاعية الاستراتيجية" في 15 الشهر الماضي (مايو/ أيار) خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أبوظبي. وتكتسب هذه الشراكة موقعاً مركزياً في خريطة التفاعلات الأمنية الإقليمية الراهنة، بوصفها أحد أبرز مؤشّرات تعمّق انخراط القوى الآسيوية في معادلات الأمن الإقليمي. ويعزّز هذا الطرح السياق الأوسع للتقارب الدفاعي الهندي – الإسرائيلي المتنامي، الذي أُطّر بمذكّرة تفاهم أُبرمت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، استكمالاً لتفاهمات سابقة توصّل إليها الطرفان في يوليو/ تموز من العام ذاته، وتستهدف إرساء منظومة مؤسّسية متكاملة توطّد العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدَين على المدى الاستراتيجي البعيد.

تُشكّل هذه الترتيبات، في مجملها، جزءاً من ديناميكية إقليمية أوسع تتجاوز الأطر الثنائية التقليدية، وتتّصل بمساعي بناء ترتيبات أمنية متعدّدة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط. ويبرز في هذا السياق المقترح الإسرائيلي لإنشاء منظومة "سداسية" (Hexagon) من التحالفات تضمّ الهند وعدداً من الدول العربية وأطرافاً أخرى، بوصفه أحد الأطر التفسيرية الممكنة لاستيعاب مسارات التقارب الدفاعي الراهنة وفهم منطقها الاستراتيجي. ويعكس هذا التوجّه، في مجمله، مساعي إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، وبناء أنماط جديدة من الشراكات تتقاطع فيها الاعتبارات الأمنية مع حسابات النفوذ والتنافس الإقليمي والدولي.

منظومة أمنية ذات تحالفات دفاعية متعدّدة

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 22 فبراير/ شباط 2026، قائلاً: "سننشئ نظاماً كاملاً، وهو في جوهره "سداسي" (Hexagon)، من التحالفات حول الشرق الأوسط أو داخله. ويشمل ذلك الهند، والدول العربية، والدول الأفريقية، ودول البحر الأبيض المتوسّط (اليونان وقبرص)، ودولاً في آسيا لن أتطرّق إليها بالتفصيل الآن".

والأجدر بالتأمل أن هذا الطرح لا يرقى، في جوهره، إلى مستوى التحالف الدفاعي الكلاسيكي القائم على العضوية المحدّدة والالتزامات الجماعية المُلزِمة، بقدر ما يعكس مقاربةً احتوائيةً تستهدف إعادة تنظيم البيئة الأمنية الإقليمية من خلال توسيع دوائر الشراكة وتكثيف الترابط بينها. ومن ثمّ، لا ينبغي فهم مفهوم "السداسي" بوصفه تحالفاً ثابتاً بين ستّ دول بعينها، بل بوصفه منظومةً تنسيقيةً أمنيةً متعدّدة المستويات، تتمحور حول ستّة محاور تحالفية متقاطعة، وترتكز على منطق الشبكات الأمنية المرنة القائمة على تداخل مسارات التعاون وتكاملها عبر المجالين، الآسيوي والأفريقي، في الشرق الأوسط، بديلاً من نموذج البنية التحالفية المغلقة ذات الالتزامات الدفاعية الصارمة والمُوحَّدة.

لا تمثّل إيران في الحسابات الاستراتيجية الهندية طرفاً تصادميا

ويقوم هذا التصوّر على إدراك مفاده بأنّ إرساء منظومة دفاعية متعدّدة الأطراف يستلزم، من جهة، توافر قاسم مشترك من المصالح الأمنية، ومن جهة أخرى، تطوير آليات مؤسّسية فاعلة تتيح تنسيق المواقف والاستجابات الجماعية إزاء التهديدات المشتركة. وفي ظلّ تصاعد تعقيدات البيئة الأمنية الإقليمية وتشابك أزماتها وتباين أولويات فاعليها، يقدّم التصوّر الإسرائيلي نموذجاً لإعادة هندسة الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط عبر توزيع الأدوار ضمن شبكة من التفاهمات والتحالفات المتقاطعة، بما يعظّم هامش المرونة في إدارة التباينات البنيوية بين أهداف الشركاء، ويخفّف في الوقت ذاته من أعباء الالتزام الرسمي الصارم، الذي كثيراً ما يعوق فاعلية التحالفات الكلاسيكية حين تتقاطع المصالح المُتعارِضة.

وفي ضوء هذا الإطار التفسيري، يمكن قراءة الاتفاقَين الدفاعيَّين الهندي – الإسرائيلي والهندي – الإماراتي، المشار إليهما، تعبيراً عن مسار بنائي متواصل يهدف إلى نسج شبكة أمنية إقليمية متعدّدة الأطراف، تتقاطع فيها المصالح الاستراتيجية وتتكامل مساراتها بصورة تدريجية ومرنة. ويتجلّى في هذَين الاتفاقَين نهج المقترح الإسرائيلي "السداسي" بصورة لافتة؛ إذ يمثّل كلّ منهما محوراً مستقلّاً من المحاور التحالفية التي يقوم عليها هذا التصوّر؛ فيشكّل الاتفاق الهندي – الإسرائيلي محوراً آسيوياً – أوسطياً، فيما يمثّل الاتفاق الهندي – الإماراتي محوراً آسيوياً – خليجياً عربياً؛ ويسهم الاتفاقان معاً في إرساء الهيكل التحالفي الذي يرسمه المقترح، إذ يشكّلان لبنتَين من لبناته الستّ المحتملة.

الهند وأولوية المسار الثنائي

جاء إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو المقترح "السداسي" قبل زيارة نظيره الهندي مودي إسرائيل في 25 و26 فبراير/ شباط 2026، ما فتح المجال أمام تأويلات سياسية حول احتمال انضمام الهند إلى المنظومة المقترحة. غير أنّ نيودلهي لم تصدر أيّ موقف رسمي يُقرّ باستعدادها للانخراط في مثل هذه الترتيبات، وهو ما يعكس تحفّظاً استراتيجياً راسخاً يجسّد مقاربتها التوازنية القائمة على تجنّب الاصطفاف مع أيّ محور إقليمي أو دولي، والحفاظ على هامش واسع من المناورة الدبلوماسية، بما يتيح لها إدارة توازناتها الاستراتيجية من دون التقيد بالتزامات دفاعية تقيّد استقلاليتها الخارجية. وفي هذا السياق، يمكن القول إنّ نهج المقترح الإسرائيلي، في صيغته المرنة غير الإلزامية، لا يتعارض في ظاهره مع ثوابت السياسة الخارجية الهندية القائمة على الاستقلالية الاستراتيجية وتعدّد الشراكات الأمنية.

بيد أنّ المقترح الإسرائيلي ينطوي على إشكاليات بنيوية تحدّ من قابليته للتطبيق بصيغة استقطابية، وتضعف احتمالات الانخراط الهندي في تحالف دفاعي ذي طابع مماثل. ويبدو جليّاً التناقض البنيوي بين ما روّجه الخطاب الإسرائيلي الداعم لمسار "اتفاقات أبراهام"، القائم على التعايش بين الأديان الإبراهيمية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلامية، والمضمون الفعلي للمقترح "السداسي" الذي ينطوي على ترتيبات أمنية موجّهة ضدّ دول إسلامية بعينها؛ إذ يستهدف ما يوصف بـ"المحور الشيعي الجريح" في إشارة إلى إيران، و"المحور السنّي الناشئ" في إشارة إلى تركيا، بما يعكس مسعى لإعادة رسم الاصطفافات الإقليمية وفق اعتبارات تتشابك فيها الأبعاد الأمنية مع حسابات استهداف دول إسلامية بعينها. وهو توجّه لا ينسجم مع النهج الهندي ولا مع حساباتها الاستراتيجية في المنطقة. فرغم وجود تقاطع نسبي بين الهند وإسرائيل في النظر إلى تركيا بوصفها فاعلاً إقليمياً مثيراً للقلق، ولا سيّما في ضوء علاقاتها الدفاعية مع باكستان، فإنّ إيران لا تمثّل في الحسابات الاستراتيجية الهندية طرفاً تصادمياً؛ إذ تجمع نيودلهي وطهران مصالح جيوسياسية وثيقة، في مقدّمتها مشروع تطوير ميناء تشابهار بوصفه ركيزة محورية في الاستراتيجية الهندية نحو آسيا الوسطى. يضاف إلى ذلك أنّ الهند تتحاشى بحرص الانخراط في أيّ ترتيبات ذات مضامين دينية أو طائفية، صوناً لتوازناتها الداخلية وصورتها الخارجية في ملفّ الأقلّيات.

الشراكة الهندية – الإماراتية أحد أبرز مؤشّرات تعمّق انخراط القوى الآسيوية في معادلات الأمن الإقليمي

ومن ثمّ، ترجّح نيودلهي الترتيبات الثنائية بوصفها الصيغة الأكثر انسجاماً مع مقاربتها التوازنية، وهو ما يتجلّى بوضوح في مسار علاقاتها الدفاعية مع كلّ من إسرائيل والإمارات. وتتيح هذه المقاربة، في الوقت نفسه، للهند أن تنتفع من التصوّرات الأمنية الإقليمية الأوسع وتسهم في تشكيلها، من دون الانزلاق إلى عضوية ثابتة في تكتل استقطابي يضيّق هامش حركتها الاستراتيجية ويقيّد خياراتها الدبلوماسية.

الإمارات حلقة وصل في المنظومة الإقليمية

تبرز الإمارات بوصفها الطرف العربي الأكثر قابليةً للانخراط في التصوّر الإسرائيلي المقترح، استناداً إلى جملة من الاعتبارات السياسية والمؤسّسية والجيوسياسية المتشابكة. فعلى الصعيد الثنائي، تجمع الإمارات بالهند علاقات متنامية، وبإسرائيل علاقات متقدّمة منذ توقيع "اتفاقات أبراهام" في عام 2020، ما يمنحها موقعاً وسيطاً داخل شبكة العلاقات الناشئة بين أطراف هذا التصوّر الإقليمي.

وعلى صعيد الأطر متعدّدة الأطراف، شكّلت مجموعة (I2U2)، التي أُعلن تأسيسها في عام 2022، أوّل منصّة إقليمية تجمع دولة عربية ممثّلة بالإمارات بإسرائيل، إلى جانب قوَّتَين دوليَّتَين كبريَين هما الهند والولايات المتحدة، ضمن بنية تعاون مشتركة. وامتداداً لهذا النمط، جاء الإعلان عام 2023 عن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي تُعدّ فيه الهند والإمارات والولايات المتحدة أطرافاً رسمية، فيما تُطرح إسرائيل بوصفها عنصراً محورياً في تصوّره الجغرافي والاستراتيجي، رغم عدم انضمامها رسمياً إلى مذكّرة تفاهمه حتى الآن. وقد منحت هذه الترتيبات متعدّدة الأطراف أبوظبي موقعاً متقدّماً في الهندسة الإقليمية الناشئة.

وتعزّز من هذه المكانة الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي للإمارات في شرق شبه الجزيرة العربية، إذ تضطلع بدور حلقة الوصل اللوجستية بين موانئ الخليج والموانئ الهندية، وتتشارك حدوداً بحرية مع إيران عبر الخليج العربي، وترتبط بشبكات برية وبحرية مع السعودية وسلطنة عُمان. ويضفي هذا الموقع على الإمارات أهميةً استثنائيةً ضمن أيّ ترتيب إقليمي يقوم على إعادة تشكيل التوازنات الأمنية وضبط ممرّات التجارة والطاقة والتنسيق الأمني.

للاتفاقية الدفاعية الهندية – الإماراتية أبعاد تتجاوز الإطار الثنائي نحو تصوّرات أمنية إقليمية أوسع نطاقاً وأعمق دلالةً

بيد أنّ الانخراط الإماراتي الصريح في المقترح الإسرائيلي يظلّ محفوفاً بحساسيات سياسية مرتفعة، في ظلّ تداعيات الحرب على غزّة، والحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، ما يجعل الاصطفاف العلني في مثل هذه الترتيبات مكلفاً لأيّ طرف عربي. وفي هذا السياق، تبدو الهند في موقع ملائم لأداء دور الوسيط الميسّر لأنماط من التنسيق غير المباشر بين أطراف المنظومة، بما يبقي على قدر من المرونة السياسية ويقلّص كلفة الانخراط العلني.

ويعزّز هذا التوجّه ما تضمّنته الاتفاقية الدفاعية الهندية – الإماراتية من إشارة صريحة إلى "تعزيز الشراكة الأمنية على المستويين، الوطني والإقليمي"، ما يمنح هذه التفاهمات أبعاداً تتجاوز الإطار الثنائي نحو تصوّرات أمنية إقليمية أوسع نطاقاً وأعمق دلالةً.

خاتمة

يسعى المقترح الإسرائيلي "السداسي" لإرساء شبكة من الترتيبات الدفاعية المرنة التي تتيح تفاوتاً في مستويات الانخراط بين أطرافها، تبعاً لتباين مصالحها وطبيعة تهديداتها المشتركة، بما يفضي إلى تنسيق أمني في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، مع احتفاظ كلّ طرف بهامش من الاستقلالية الاستراتيجية. وهو ما ينسجم، في ظاهره، مع المحدّدات التقليدية للسياسة الخارجية الهندية القائمة على التوازن وتجنّب الاصطفاف الاستقطابي، غير أن هذا الانسجام الظاهري لا يخفي تحديات بنيوية كامنة تجعل الانخراط الفعلي في مثل هذه الترتيبات أكثر تعقيداً مما توحي به الصياغات المرنة.

ويبقى التفاعل بين المستويين، الثنائي ومتعدّد الأطراف، مرهوناً إلى حدّ كبير بمنهج نيودلهي في إدارة علاقاتها الأمنية في بيئة إقليمية متقلّبة ومتشابكة المصالح. ويكشف المشهد الراهن تحدّياً بنيوياً عميقاً في السياسة الخارجية الهندية، يتمثّل بالمعادلة الصعبة بين متطلّبات تعميق الشراكات الأمنية والوفاء بالتزاماتها من جهة، والحفاظ على مرونة التوازن الاستراتيجي الذي طالما شكّل ركيزة محورية في الدبلوماسية الهندية من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، تمثّل الشراكات الدفاعية الثنائية الهندية مع كلّ من إسرائيل والإمارات اختباراً عملياً دقيقاً لقدرة نيودلهي على إدارة هذه المعادلة، من دون الانزلاق نحو تحالفات صلبة تضيّق هامش خياراتها وتقيّد حرّية مناورتها في الفضاء الإقليمي والدولي.