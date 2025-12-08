الإطار الجمعي عند عزمي بشارة... تأمّلات في المأزق العربي

لا يبدو المشهد العربي الراهن مجرد تعثّر سياسي إلا كما يبدو في سطحه. أمّا في عمقه، فتتجلّى أزمة في المفاهيم، فالكلمات التي كانت تُستخدم لوصف الدولة والمجتمع صارت مع الوقت تحلّ محلهما الهُويَّة والانتماء والمواطنة والشرعية، فقد باتت مفاتيح جاهزة لتفسير كل أزمة، إلى درجة أن هذه المفاهيم تقدّمت على الواقع، وفي أحيانٍ كثيرة غطّت على هشاشته. والسؤال الذي صار يُرهق الدولة العربية ليس سؤال السلطة، بل سؤال المعنى: من نحن؟ وما الذي يجمع هذا التعدّد البشري داخل فكرة واحدة؟ وقد يبدو سؤالاً بسيطاً في الظاهر، لكن في عمقه سؤال عن شروط الاجتماع السياسي.

في هذا السياق، تفتح أطروحة عزمي بشارة، في دراسته "تأمّلات في مسألة الهُويَّة" (مجلة تبيّن، العدد 41، 2022، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)، حول تضخّم مفهوم الهُويَّة، مدخلاً ضرورياً لتفحّص هذه اللحظة؛ فبشارة لا ينتقد الهُويَّة حالةَ انتماء طبيعية، بل نزعةً خطابيةً تُستخدَم لإخفاء ما هو أعمق، حين يكتب بوضوح أن الهُويَّة لا تصبح أزمةً إلا حين تُستدعى لـ"إخفاء قضايا كبيرة تحت عباءة ما بات يُعرف بأزمة الهُويَّة"، فتحمل ما لا يحتمله معناها، وتتحوّل لغةً بديلةً من عجز الدولة عن تنظيم المجال العام. وهو هنا يضع حدوداً دقيقةً لما يمكن أن يُبنى عليها، مذكّراً بأنه لا توجد في الحقيقة "ذات جماعية، فالذات فردية بحكم تعريفها… ولا توجد أنا جماعية"؛ فالانتماء لا يُلغي الفرد، وذوبانه في "نحن" مغلقةٍ هو الطريق الأقصر للانزلاق نحو العنف باسم الجماعة، لكنّه في الوقت نفسه يوضّح أن "وجود نحن هو في الذوات الفردية التي تتشارك الانتماء، وتعبّر عنه مؤسّسات ورموز ونصوص"، بما يجعل الـ"نحن" إطاراً للانتماء لا كياناً يبتلع الفرد، ومجالاً لإنتاج المعنى المشترك من دون إلغاء الخصوصيات.

لا تستقر الديمقراطية لأنها أفضل، بل لأنها تجد مجتمعاً كاملاً قادراً على احتواء الاختلاف

وهنا يظهر سؤال يمكن أن يتطوّر داخل أفق أطروحة بشارة من دون أن يناقضها: إذا لم تكن هناك "ذات جماعية" بالمعنى العضوي، فهل يمكن مع ذلك الحديث عن إطار جمعي؟ إطار لا يذيب الفرد ولا يُغلق الجماعة، بل يجمع الذوات المختلفة داخل مشروع سياسي يجعل الدولةَ ممكنة. والإطار الجمعي ليس هنا بديلاً من الهُويَّة، بل الشرط الذي يمنعها من التضخّم في مجال يسبق المفهوم، لا المفهوم نفسه.

ولفحص هذا السؤال، تبدو العودة إلى التجارب العربية خطوةً ضروريةً. لكنْ، لعلّ النظر في هذه التجارب يفرض عليَّ قدراً من المسافة التي تسمح بالفهم من دون ادّعاء امتلاك التجربة؛ فلبنان والعراق والسودان أعرفها كما يعرفها كثير من المثقّفين العرب، عبر قراءات ممتدّة ومتابعات دقيقة لتحوّلاتها السياسية والاجتماعية. أمّا ليبيا فحضورها في هذا المقال مختلف بعض الشيء، لأنها ليست مثالاً يُستدعى من بعيد، بل السياق الذي تشكّلت فيه أسئلتي الأولى عن الدولة والانتماء، والسؤال الذي عايشته يومياً قبل أن أقرأه؛ ولهذا تبدو مقاربة ليبيا هنا أكثر اتّصالاً بالتجربة، لا لأنها الأقرب فقط، بل لأنها كانت (وما زالت) الإطار الذي تتردّد فيه أسئلة هذا المقال نفسها.

في لبنان، لم يكن التعدّد الطائفي في ذاته سبباً للأزمة، فقد عاش البلد عقوداً طويلةً ضمن توازن هشّ قابل للحياة، لأن الدولة لم تنجح في أيّ لحظة في بناء مجال مشترك يتقدّم فيه الانتماء الوطني على الانتماء الطائفي، وحين بدأ هذا المجال ينهار تقدّمت الطائفة باعتبارها الإطار الأكثر قدرة على تنظيم حياة الناس. ولا تعود المسألة هنا مسألة "هُويَّة طائفية"، بل مسألة غياب المجال الذي يولّد الاعتراف المتبادل بين المختلفين داخل دولة واحدة، فالناس لا يتمسّكون بالانتماء الطائفي بسبب قوّته الرمزية فقط، بل أيضاً بسبب الضعف المزمن للإطار الذي يفترض أن يتجاوز هذا الانتماء، فتتحوّل الهُويَّة الصغيرة إلى ملاذ، لا إلى مشروع نقيض للدولة.

أمّا العراق، فقد كشفت سنوات ما بعد 2003 أن الانقسام لم يكن قدراً محتوماً، ولا نتاجاً لهُويَّات مغلقة، بقدر ما كان انعكاساً لفراغ المجال الذي يفترض أن يجمع المختلفين، فعندما غابت الدولة مساحةً مشتركةً، تراجع الانتماء الوطني إلى خلفية المشهد، وبرزت الروابط الطائفية باعتبارها أكثر قدرة على توفير الحماية في ظلّ انهيار المؤسّسات، لأن المشكلة لم تكن في تعدّد الهُويَّات، بل في غياب المجال الذي تُصاغ فيه الإرادة العامّة، ويشعر فيه المواطن بأن الدولة إطارٌ للحياة المشتركة، لا طرف في النزاع، وبدا أن الانقسامات، في هذا المستوى، هي نتاج انهيار الإطار قبل أن تكون نتاج الهُويَّات نفسها.

وفي السودان، لم يكن التعدّد الإثني والثقافي ظاهرةً طارئةً، بل جزءاً عميقاً من تاريخ البلاد، فهذا التعدّد ظلّ يتحرّك خارج إطار وطني يستوعبه ويحوّله طاقةَ بناء. وبمرور الوقت وضعف الدولة وتقلّب تحالفاتها، تحوّلت خطوط الاختلاف الطبيعي خطوطَ تماسٍ حادّةٍ، فالمشكلة ليست في التعدّد نفسه، بل في أن الدولة لم تُقدَّم بوصفها جهازاً يملك شرعيةً مشتركةً لدى مختلف الجماعات، وعندما تفقد الدولة القدرة على أن تُرى باعتبارها إطاراً عامّاً، يصبح الانتماءُ الأوليُّ أكثرَ جاذبيةً من الانتماء الوطني، ويتحوّل التعدّد أزمةً سياسيةً واجتماعيةً في آن واحد.

ثم تأتي ليبيا، على نحو خاصّ، لتقدّم الحالة الأكثر وضوحاً لغياب الإطار الجمعي. فالتعدّد الثقافي بين الأمازيغ والتبو والطوارق، والتعدّد الجهوي بين الشرق والغرب والجنوب، لم يكن هو مصدر الصراع في ذاته، بل تحوّل خطوطَ تماسٍ فقط لأن الدولة (منذ الاستقلال) لم تنجح في تحويل هذا التعدّد رصيداً وطنياً مشتركاً، وما تكشّف بعد عام 2011، أن ليبيا لم تكن إطاراً سياسياً بالمفهوم الحديث، بل جهازاً هشّاً تهاوى بسرعة، فاندفع المجتمع إلى روابطه الأولى يبحث فيها عن معنى للوجود المشترك.

واللافت أن وحدة الدين لم تمنع هذه العودة، فأعادت الجماعات ترتيب حضورها الديني بما يعكس سعيها إلى البحث عن جذور تعوّض غياب الإطار الجامع. فالسلفية، وهي ظاهرة حديثة على البلاد، سعت إلى تكييف خطابها عبر المذهب المالكي لتثبيت موطئ قدم محلّي لعراقة هذا المذهب، فيما وجد الأمازيغ في المذهب الإباضي، رغم انحساره منذ زمن، ركيزةً تبرز خصوصيتهم داخل مشهد ديني يغلب عليه المذهب المالكي. ولم يقتصر الأمر على الدين، فاللغة، وهي الوحدة الوطنية الكبرى الثانية بعد الدين، دخلت أيضاً في مسارات مماثلة: الأمازيغ أعادوا إحياء لغتهم وطالبوا بدسترتها لغةً ثانيةً إلى جانب العربية، والطوارق أحيوا تقليداً قديماً مفاده أن مخاطبة الوالد بالعربية انتقاص للأدب معه، فلا بدّ من مخاطبته بـ"التارقية"، وكذلك التبو الذين يستعيدون لغتهم بوصفها أداةَ انتماءٍ وتميّزٍ في آن واحد. هذه كلّها ليست مظاهر نزاع ثقافي بقدر ما هي تعبير عن غياب المجال الذي تُضبط فيه الانتماءات، ويتحوّل فيه التنوع عنصرَ غنىً، لا وسيلةً لإثبات الذات في فراغ سياسي، فعندما يغيب الإطار الجمعي، تتقدّم الخصوصيات المحلّية لتسدّ مكان الدولة، لا لتكون بديلاً منها.

يغدو واضحاً أن أزمة الهُويَّة ليست سوى عرض لغياب أعمق، غياب الإطار الذي يجعل المجتمع دولة، والدولة معنى

وتدلّ هذه التجارب، على اختلاف أمكنتها وسياقاتها، على أن ما يوحّدها ليس نوع الهُويَّة ولا شكل الانقسام، بل غياب الإطار الذي يفترض أن يضبط حركة الانتماءات داخل المجال العام، ويمنح الدولة معناها بوصفها فضاءً مشتركاً قبل أن تكون جهازاً سياسياً. ولعلّي ألفت النظر إلى أهمية ما أشار إليه المفكّر الأميركي، آدم شيفورسكي، في دراسته عن "الرأسمالية والتنمية الديمقراطية"، في أن استقرار النظام السياسي لا يعود إلى الثروة وحدها، بل إلى قدرة المجتمع على امتصاص الخلاف. فالديمقراطية، كما يقول، لا تستقرّ لأنها أفضل، بل لأنها تجد مجتمعاً كاملاً قادراً على احتواء الاختلاف.

ولذلك كلّه، قد لا يكون سؤال الهُويَّة اليوم هو الذي يجب البدء منه، وهو على أهميته واتساع نقاشاته، بل بما هو في عمق ما يثيره بشارة، بأن نبدأ بالسؤال: كيف نعيد بناء الإطار الجمعي الذي يسمح للناس بأن يشعروا بأن الدولة ليست شكلاً مفروضاً من أعلى، بل مجالات عامّة يعبّرون من خلالها عن أنفسهم؟ كيف نصنع المجال الذي تتراجع فيه الهُويَّات إلى حجمها الطبيعي، وتتحوّل فيه الدولة علاقةً لا جهازاً؟ كيف تُستعاد الـ"نحن" من دون أن تلغي الـ"أنا"؟ وكيف تُستعاد الدولة من دون أن تُختزل في السلطة؟ فعندما يُطرح السؤال بهذه الطريقة، يغدو واضحاً أن أزمة الهُويَّة ليست سوى عرض لغياب أعمق، غياب الإطار الذي يجعل المجتمع دولة، والدولة معنى، وليس مجرّد اسم يُستدعى في لحظات الاضطراب.