الأُنبوب

خَلُدَت جملة من أغنية في الذاكرة العربية، أكثر ممّا كان يتوقّع صنّاعها بكثير، وقد تكرّرت مغنّاة داخل مسلسل كرتوني شهير تربّت عليه أجيال الثمانينيّات العربية. والمفارقة أنّها ليست من الشارة التي غنّاها المغني اللبناني سامي كلارك لتصبح أشهر أغانيه على الإطلاق، بل هُويّته وعلامته الفارقة التي تحفظ الأجيال كلماتها وتقول: "ها نحن ذا على دروب كنزنا، نسير معاً وآمالنا تسير قبلنا".

داخل مسلسل "جزيرة الكنز" المأخوذ عن رواية روبرت لويس ستيفنسون الصادرة عام 1883 بالاسم نفسه، تتكرّر كثيراً على لسان شخصيات العمل جملة تُغنّى بلحن الشارة نفسه: "خمسة عشر رجلاً ماتوا من أجل صندوق". والجملة الأيقونية هي ثيمة في الرواية الأصلية، حافظت عليها شركة طوكيو شينشا حين حوّلت العمل إلى واحد من أشهر مسلسلات الإنمي في سبعينيّات القرن العشرين، وبالتالي نقلتها الدبلجة العربية التي نفّذها تلفزيون لبنان (الحكومي) مطلع الثمانينيّات.

أجيال عربية عديدة حفظت الجملة، وردّدتها، وتعلّمت منها الحكمة التي تنطوي عليها، وفهمت أنّ لا شيء يساوي حياة الإنسان، وأنّ موت خمسة عشر رجلاً من أجل صندوق هو فعل عبثي وسيء، حتّى لو كان هذا الصندوق يحتوي كنزاً. ثمّ، وبعد عقود طويلة، تجد الأجيال نفسها أمام واقع لم يتعلّم شيئاً من تلك الحكمة الطفولية القديمة، وتجد أنّ من كانوا يغنّون الأغنية، ويترنّمون بها في طريقهم إلى المدرسة، قد أصبحوا هم الرجال الموتى، وصندوق الكنز هو بلدانهم وثرواتها.

يمكن الذهاب بعيداً في محاكاة الأغنية القديمة، وإسقاطها على الواقع السياسي للمنطقة، وبعبارة مستعارة يمكن الغناء الآن: "خمسة عشر شعباً ماتوا من أجل أنبوب".

الحراك السياسي والعسكري الأميركي في المنطقة، منذ تولّي ترامب السلطة في ولايته الثانية، يبدو وكأنّ عصابة قراصنة ركبت البحر وجاءت تبحث عن كنزها، وآمالها تسير قبلها، وابتسامات شخصيات مثل توم برّاك لا تختلف كثيراً عن ضحكات جون سيلفر، القرصان ذي الساق الخشبية، قاسي القلب، لكن بالغ الذكاء، القاتل بلا رحمة، لكن دائم الضحك.

وكلّ المغامرة تدور حول أنبوب ينقل النفط من أرض العرب باتجاه الغرب، من دون أن يكون الأنبوب أنبوباً بالضرورة، فقد يكون معبراً بحرياً، يختنق في نقطة ما بين جبلَين، ممّا يجعل التحكّم به أمراً ممكناً، ويحوّله إلى ورقة سياسية وأداة حربية، وقد يكون التلويح بأنبوب (أو أنابيب عدّة) تعبر من العراق إلى المتوسّط عبر سورية، وربّما إلى لبنان في مرحلة ما، وقد تعبر من أقصى الجزيرة العربية إلى أوروبا عبر تركيا أو عبر البحر المتوسّط.

حين بدأ مشروع خطّ التابلاين في 1947، كان المخطّط أن يكون مصبّه النهائي في ميناء حيفا في فلسطين، وبعد عشرة أشهر من بدء العمل، أُعلن قيام دولة إسرائيل، واحتُلّت حيفا، فتغيّر المشروع ليمرّ عبر السعودية والأردن وسورية ولبنان، إلى مصبّه النهائي في صيدا.

انتهى بناء الأنبوب في 1950، ثمّ تعرّض لضربة قاصمة مع احتلال إسرائيل (دائماً إسرائيل) هضبة الجولان التي يمرّ بها الجزء الأكثر أهمية من الـ1664 كيلومتراً من الأنابيب. استطاعت "أرامكو" أن تستعيد جزءاً من مشروعها بمدّ تحويلات وخطوط فرعية بديلة، ليعمل الخطّ جزئياً حتّى توقفه تماماً عام 1990.

واستعادة ذكرى ذلك الأنبوب مناسبة الآن لنتذكّر أنّ الأنبوب العظيم غالباً ما يكون أنبوباً مشؤوماً، ولنحذّر من أيّام الأنابيب الجديدة المقبلة، وما ستحمله معها من أحداث وتغيّرات، خصوصاً أنّ الأنبوب الأوّل أُعلن أنّه سيعبر بلدَين لم يستقرّا بعد، ويمكن اعتبارهما الأكثر هشاشة أمنياً واجتماعياً وسياسياً في الإقليم كلّه، وهما العراق وسورية.

مجموعة القراصنة تبحث عن الصندوق، ولكنّها تريده ممدّداً ممطوطاً لتعبر منه كنوزُها، لا لتختبئ فيه. والأجيال العربية الجديدة التي لم تغنِّ الأغنية القديمة، ستغنّي الأغنية الجديدة، وستدرك الحكمة التي عرفناها في جيلنا، لكنّها ستعرفها بالطريقة الصعبة، وستشاهد الإنمي بتقنية ثلاثي الأبعاد، أي إنّها ستعيش فيه.