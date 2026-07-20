"الأوديسة" بأكثر من راوٍ

فيلم "الأوديسة" (2026) الذي يُعرض حالياً، من إخراج كريستوفر نولان وبطولة مات ديمون وآن هاثاواي وتوم هولاند وطاقم من ممثلي هوليوود البارزين، قُدّم هذه المرّة بطريقة مبتكرة. شاهدنا من قبل أفلاماً عديدة تناولت "أوديسة" هوميروس، أو رحلة "أوديسيوس" ملك إيثاكا الإغريقي في طريق العودة إلى وطنه بعد انتهاء حرب طروادة، وما واجهه من صعاب ذات طبيعة أسطورية في جزء منها، حيث تبرز أدوار الآلهة المتصارعة وقواها، وطبيعة خرافية في جزئها الآخر، وتبرز القوى الخارقة من سحرة ووحوش ذات رؤوس متعدّدة.

فيلم طويل (نحو ثلاث ساعات)، لكنّه يخترق الزمن الخطّي للحكاية بابتكار المُخرج كريستوفر نولان الذي أسند السرد إلى أكثر من راوٍ في الفيلم ذي الطبيعة والأداء الملحميَّين. فيشعر المتفرّج وكأنّه يقرأ الأسطورة، إلى جانب مشاهدتها عبر مقاطع مختصرة ومكثّفة، لتبدو "أوديسة" هوميروس الحقيقية كأنّها خلفية بعيدة لا يُستثمَر منها إلا الخطوط العريضة، بل إنّ المُخرج أضاف إليها ما يشبه التأويل، خصوصاً في ما يتعلّق بطبيعة حياة المحاربين المحبوسين في جوف حصان طروادة أيّاماً قرب البحر، وما تعرّضوا له من صعوبات وموت بعضهم، قبل أن يقرّر أهل طروادة جرّ الحصان إلى داخل السور، ثمّ الطريقة الشاقّة لجرّه إلى هناك. هناك كذلك ما رواه "أوديسيوس" نفسه، في ما يشبه الاعتراف والتطهّر، من قتل وتنكيل بأهل طروادة بعد أن خرجوا من الحصان (الخدعة) وتمكّنوا من فتح الباب للجيش الذي كان يقوده القائد الأسطوري لجيوش الإغريق في حرب طروادة، "أجاممنون".

ركّزت أبيات "إلياذة" هوميروس على وصف حرب طروادة، وركّز هوميروس في "الأوديسة" على الرحلة الشاقّة التي قطعها "أوديسيوس" للعودة إلى وطنه، فترك زوجته "بينولوبي" وابنه "تيليماخوس". ظلّت الزوجة وفيةً في انتظار زوجها الغائب في الجانب الآخر، مع شعور بأنّه ما زال على قيد الحياة، على الرغم من أنّ الحورية "كاليبسو" التي احتجزته سبع سنين، كانت تطعمه زهرة اللوتس التي تؤدّي إلى فقدان الذاكرة. هذه السنين الطويلة جعلت عشرات من الخطّاب يحتشدون حول قصرها بغرض طلب يدها للزواج، لكنّها كانت تؤجّل هذا الأمر بابتكار ذرائع شتّى تختصر بها الوقت المنتظر لدخول زوجها المفقود في أيّ لحظة، على الرغم من ساعات اليأس التي اعترتها ونجاح الخطاب في اقتناعها في بعض اللحظات بأنّ "أوديسيوس" قد مات، إلا أنّها تشبّثت بأمل عودته.

يشقّ البطل رحلته في طريق العودة في البحر، وكان الطاقم المصاحب له من الجنود قد بدأ ينقص، حين تساقطوا في الطريق بين الرياح البحرية وأفاعيل السحرة والوحوش، من ضمنهم الوحش الراعي ذو العين الواحدة المسمى بـ"السلكوب" الذي استطاع أن يأكل عدداً من الجنود قبل أن يبتكر البطل حيلةً لفقء عينه الوحيدة. ثمّ الحوريات التي يؤدّي سماع أغانيهن إلى الموت، فابتكر البطل حيلةً بأن يجعل جنوده يلصقون الصمغ في آذانهم، باستثناء "أوديسيوس" الذي طلب من جنوده أن يربطوه حتّى يتمكّن من سماع تلك الأغاني السحرية، في تلك الأثناء التي كان يعاني فيها الصراع المرير وهو يحاول إفلات الحبال والتقدّم إلى الحوريات (لقطة أدّاها مات ديمون باقتدار). يزيل أحد جنوده الصمغ من أذنيه، فيجذبه صوت الغناء، ليقفز من السفينة إلى البحر، متقدّماً إلى حتفه حيث جزيرة الحوريات. ابتكارات المُخرج تبرز أكثر في التفاصيل الصغيرة من بين طوايا الحدث الأكبر أو القصّة المعروفة التي سبق أن تناولتها السينما أكثر من مرّة عبر السنين. فإذا كان من الصعب تحريف القصّة الإطار عن مسارها المعروف، فإنّ ابتكار هوامش متخيّلة على القصّة الأصلية تُمكّن من إبراز خصوصية المُخرج في التعامل مع قصّة موروثة معروفة التفاصيل. وكان من أبرز ما ابتكره المُخرج كريستوفر نولان في هذه النسخة، تعدّد الرواة الذين يرصدون أكثر من زاوية في هذه القصّة الأسطورية، وكان من ضمن هؤلاء الرواة الموتى الذين يظهرون في بعض المشاهد ليكملوا رواية الأسطورة.

سيكون المشاهد في هذه النسخة الجديدة أمام تحفة سينمائية بإنتاج ضخم، وحشد من الممثّلين من مختلف الأعمار والمواهب المتفاوتة، ولكن أداء مات ديمون لشخصية "أوديسيوس" كان متميّزاً، خصوصاً في تمكّنه من تجسيد مختلف المشاعر، إلى جانب ظهوره في أكثر من دور، ضمنها دور المتسوِّل في نهاية الفيلم، الذي استحال فجأة بطلاً تمكّن من هزيمة غرمائه والعودة إلى عائلته وملكه.