الأمير الوالد... حين يصنع القادة تاريخ الأوطان

في تاريخ الأمم، يندر أن يظهر قادة لا يكتفون بإدارة الدولة، بل يعيدون تعريفها. رجالٌ لا تُقاس عظمتهم بطول سنوات الحكم، وإنّما بعمق الأثر الذي يتركونه في مصير أوطانهم. لا يكتفون بإدارة الحاضر، بل يعيدون تشكيل المستقبل، ويغيّرون مسار التاريخ، ويمنحون شعوبهم تصوّراً جديداً لذاتها ومكانتها بين الأمم. هؤلاء لا تُختزل سيرتهم في المناصب التي شغلوها، بل في المؤسّسات التي أسّسوها، والتحوّلات التي أطلقوها، والخرائط السياسية والاقتصادية والحضارية التي أعادوا رسمها. وحين يرحلون، يغيب الجسد، لكنّ مشروعهم يبقى حاضراً في بنية الدولة، وفي ذاكرة الشعب، وفي كلّ إنجازٍ يواصل السير بقوة الفكرة التي زرعوها.

وبرحيل سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، لا تطوي قطر صفحةً من تاريخها السياسي فحسب، بل تودّع أبرز البنّائين الذين أسهموا في تشكيل شخصيتها الحديثة، وأحد القادة الذين أعادوا رسم موقعها في النظامَين الإقليمي والدولي في العقود الماضية. لقد كان من القادة الذين لا يمرّون في تاريخ أوطانهم مروراً عابراً، بل يقسّمون الزمن إلى ما قبلهم وما بعدهم. لم تكن تجربته مجرّد انتقال في السلطة، بل كانت انتقالاً في مفهوم الدولة ذاته ونموذجها. فقد أدرك، في وقت مبكّر، أنّ القرن الحادي والعشرين لن يكون قرن الدول الأكبر مساحةً أو الأكثر سكّاناً، وإنّما قرن الدول الأكثر قدرة على إنتاج المعرفة، وبناء المؤسّسات، واستثمار الإنسان، وصناعة النفوذ عبر الاقتصاد والدبلوماسية والتعليم والقوّة الناعمة والعلاقات الدولية.

كسر الأمير الوالد معادلةً كانت راسخةً في الفكر السياسي، مفادها بأنّ الدول الصغيرة محكومة بالبقاء على هامش التاريخ، فقد أثبت أنّ الرؤية قد تتفوّق على الجغرافيا

إنّها رؤية قائد سبق الزمن؛ فبينما كانت دول كثيرة في المنطقة أسيرة حسابات الحاضر، كان الأمير الوالد يبني للمستقبل. وبينما كان النفط والغاز في نظر كثيرين نهاية الطريق، رآهما هو بداية مشروع حضاري أكبر؛ مشروع يحوّل الثروة الطبيعية إلى ثروة بشرية، والعائدات المالية إلى مؤسّسات دائمة، والموارد الناضبة إلى اقتصاد قادر على الاستمرار بعد نضوبها. ولذلك، لم يكن التحوّل الذي شهدته قطر مجرّد طفرة اقتصادية، بل كان إعادةَ هندسةٍ شاملةٍ للدولة. فقد أعيد بناء الاقتصاد على أسس استراتيجية جعلت قطر لاعباً رئيساً في سوق الطاقة العالمي، وأُطلقت مشاريع بنية تحتية غير مسبوقة، وتأسّست منظومة تنموية أصبحت من الأكثر تطوّراً في المنطقة، واستثمرت الدولة في المجتمع ومؤسّساته باعتباره رأس المال الحقيقي لأيّ نهضة مستدامة.

كان الأمير الوالد يدرك أنّ القوّة في القرن الجديد لم تعد تُقاس بعدد الجيوش وحدها، بل بقدرة الدولة على إنتاج الأفكار، وجذب العقول، وصناعة المعرفة، وبناء الثقة الدولية. ومن هنا جاء الاستثمار في التعليم، والبحث العلمي، والثقافة، والإعلام، والرياضة، باعتبارها جميعاً أدوات استراتيجية لتعزيز مكانة الدولة، لا مشاريع هامشية أو ترفاً تنموياً.

ولعلّ أكثر ما يميّز تجربته أنّه كسر معادلةً كانت راسخةً في الفكر السياسي، مفادها بأنّ الدول الصغيرة محكومة بالبقاء على هامش التاريخ، فقد أثبت أنّ الرؤية قد تتفوّق على الجغرافيا، وأنّ حسن إدارة الموارد قد يتغلّب على محدودية الإمكانات، وأنّ الدولة التي تعرف ماذا تريد تستطيع أن تصنع لنفسها مكاناً بين القوى الكُبرى، من دون أن تتخلّى عن استقلال قرارها أو خصوصية هُويّتها.

تكمن إحدى السمات الأكثر أهمّيةً في إرث الأمير الوالد: تثبيت استقلال القرار القطري. ففي منطقة اعتادت الدول الصغيرة فيها التحرّك داخل هوامش ترسمها القوى الأكبر، اختارت قطر أن تصنع لنفسها هامشاً مستقلّاً، وأن تتحدّث بصوتها، وأن تنفتح على أطراف متعارضة، وأن تتحوّل من متلقٍّ للتحوّلات إلى طرف يشارك في صناعتها. لم يكن هذا خياراً خالياً من المخاطر، لكنّه كان خياراً يؤمن بأنّ السيادة لا تُصان بالعزلة، بل بالحضور، وأنّ أمن الدولة الصغيرة لا يتحقّق بالاختفاء خلف الآخرين، بل ببناء شبكة واسعة من العلاقات والمصالح والشراكات تجعل استقرارها جزءاً من استقرار الإقليم والعالم.

ومن هنا، تحولت قطر من دولة تُعرَّف بموقعها الجغرافي، إلى دولة تُعرَّف بدورها السياسي، والدبلوماسي، ومعالجة الملفّات الإقليمية والدولية. أصبحت وسيطاً موثوقاً في أكثر القضايا تعقيداً، وشريكاً دولياً فاعلاً يؤمن بأنّ الاستقرار لا يُفرض بالقوّة، بل يُبنى بالحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولي، ومركزاً للحوار العالمي، ومنصّةً للدبلوماسية، ووجهةً للتعليم والثقافة، حتّى غدت تجربتها موضع دراسة في الجامعات ومراكز الأبحاث، لا بوصفها تجربةً تنمويةً ناجحةً فحسب، بل بوصفها نموذجاً لكيفية صناعة النفوذ في عالم متغيّر.

لا تُقاس الإنجازات الكبرى بما يُشيّد من أبراج أو بما يُبنى من طرق وموانئ، بل بما يُرسَّخ من مؤسّسات قادرة على الاستمرار بعد رحيل مؤسّسيها. وهذه ربّما كانت أعظم بصمات الأمير الوالد؛ فقد ترك دولة لا تقوم على الأفراد، بل على مؤسّسات، ورؤية وطنية، وتخطيط استراتيجي، واستثمار طويل الأمد في الإنسان، وهي الركائز التي تضمن استدامة النهضة واستمرارها. لقد كان الأمير الوالد من ذلك الطراز النادر من القادة الذين لا يكتفون بالتفاعل مع التاريخ، بل يشاركون في صناعته. لم يكن رهين اللحظة، بل صانعاً لها. ولم يكن أسير الظروف، بل سعى إلى تحويلها إلى فرص. وكانت لديه الجرأة على اتخاذ القرارات الكُبرى، والثقة في مستقبل وطنه، والإيمان بأنّ الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الوحيد الذي لا يخسر.

تأسيس المدينة التعليمية، واستقطاب الجامعات العالمية، ودعم البحث العلمي، وتطوير مؤسّسات التعليم والثقافة، لم تكن مجرّد خطوات لتحسين الخدمات العامّة، بل كانت إعلان ولادة هُويّة قطرية جديدة. هُويّة دولة لا تكتفي باستيراد المعرفة واستهلاكها، وإنّما تسعى إلى إنتاجها وتوطينها وتداولها، وإلى أن تصبح فضاءً جاذباً للعقول المبدعة، وحاضنةً للبحث والابتكار، ومنصّةً تنطلق منها الأفكار القادرة على صناعة المستقبل.

كان الرهان واضحاً: لا مستقبل لدولة حديثة من دون عقلٍ حديث، ولا سيادة مستدامة من دون مجتمعٍ يمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والنقد والتجديد. ولذلك ارتبط مشروع التعليم بمشروع أوسع لبناء الإنسان القطري القادر على التعامل مع العالم بثقة، من دون أن يفقد هُويّته أو ينغلق داخلها.

ومن بين أكثر التحوّلات إثارةً وتأثيراً في عهد الأمير الوالد، انطلاق المشاريع الإعلامية الكُبرى، وفي مقدّمها شبكة الجزيرة التي لم تكتفِ بتطوير المشهد الإعلامي، بل أعادت تشكيل بنية الفضاءَين العربي والدولي. فقد نشأت قوّةً إعلاميةً جديدةً أعادت توزيع الصوت، وكسرت احتكار المعلومة التي ظلّت طويلاً في قبضة المؤسّسات الإعلامية الغربية، ووسّعت حدود النقاش العام باللغتَين العربية والإنكليزية، والمشاركة في تشكيل الوعي حول القضايا الدولية من موقع الفاعل لا المتلقّي.

ولعلّ الإنجاز الأعمق في هذه التجربة أنّها منحت المنطقة حقّ رواية ذاتها. فبعد عقود طويلة، كان الآخرون يتحدّثون فيها عن العرب أكثر ممّا يتحدّث العرب عن أنفسهم، ظهرت مؤسّساتٌ قادرةٌ على نقل صوت المنطقة من داخلها، بتناقضاتها وآمالها وأزماتها. ومن هنا، لم يكن المشروع الإعلامي مجرّد نجاح مؤسّسي، بل كان تحوّلاً حضارياً أعاد إلى الإنسان العربي جزءاً من حقّه في التعبير، وإلى المنطقة جزءاً من قدرتها على صناعة معناها وصورتها في العالم.

وامتدّ أثره أيضاً إلى خارج حدود الوطن. فقد حملت قطر، في عهده، رسالةً إنسانيةً تجاوزت الحسابات الضيّقة، فكانت حاضرةً في ميادين الإغاثة، والتنمية، والتعليم، وبناء المدارس، وإعادة الإعمار، ومدّ يد العون إلى الشعوب المتضرّرة، حتّى أصبح اسمها مقترناً بالعطاء كما اقترن بالازدهار.

آمن الأمير الوالد بأنّ الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الوحيد الذي لا يخسر

ولعلّ واحدةً من أكثر اللحظات دلالةً في مسيرة الأمير الوالد كانت قراره تسليم مقاليد الحكم إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّى، في انتقالٍ هادئٍ ومنظّمٍ للسلطة. لم يكن ذلك القرار مجرّد واقعة دستورية، بل رسالة سياسية وحضارية بالغة العمق: أنّ الدولة أقوى من الأفراد، وأنّ استمرارية المشروع الوطني لا تتطلّب بقاء القائد في موقعه إلى النهاية، وأنّ تجديد القيادة جزء من قوّة النظام السياسي لا دليل على ضعفه. وبهذا المعنى، اكتمل إرثه لا عبر الاستمرار في الحكم، بل عبر ضمان استمرار الدولة من بعده. لقد سلّم وطناً قوياً، واقتصاداً راسخاً، ومؤسّسات حديثة، ورؤية واضحة، وقيادة جديدة قادرة على استكمال المسيرة وتطويرها.

واليوم، لا يرثيه القطريون وحدهم، بل يرثيه كلّ من تابع التجربة القطرية بوصفها واحدةً من أكثر تجارب التحوّل الوطني نجاحاً في العالم العربي خلال العقود الماضية. لهذا، سيبقى اسم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حاضراً كلما كُتبتْ قصّة قطر الحديثة. سيبقى في القلوب والعقول، وسيبقى في جامعاتها ومؤسّساتها ومدنها، وفي حضورها العالمي، وفي ثقة شعبها بنفسه، وفي قدرتها على الوقوف في قلب عالم مضطرب من دون أن تفقد صوتها أو قرارها.

رحم الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمةً واسعةً، وغفر له، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، وأسكنه فسيح جنّاته، وجزاه عن قطر وشعبها وأمّته خير الجزاء. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.