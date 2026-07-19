الأمير الذي جعل قطر أكبر من حدودها

لم يكن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مجرّد أمير حكم دولةً خليجيةً صغيرةً، بل كان رجل مشروع ورؤية، استطاع في أقلّ من عقدَين أن ينقل قطر من دولة ثرية بمواردها إلى دولة مؤثّرة بحضورها. وحين يُذكر اسمه اليوم لا يُستحضَر حاكم سابق فحسب، بل تُستحضَر مرحلةٌ كاملةٌ من التحوّلات التي أعادت رسم صورة قطر ومكانتها في الإقليم والعالم.

عندما تولّى الحكم عام 1995، كانت قطر تمتلك ثروة واعدة من الغاز، لكنّها لم تكن قد تحوّلت بعد إلى لاعب دولي مؤثّر. وكان التحدّي الذي واجهه لا يتعلّق بزيادة الثروة بقدر ما يتعلّق بتحويلها إلى مشروع دولة. فالثروة وحدها لا تصنع مكانةً، كما أنّ الموارد الطبيعية لا تمنح أصحابها تلقائياً النفوذ أو الاحترام. وقد أدرك مبكّراً أنّ الدول الصغيرة لا تستطيع الاعتماد على الجغرافيا أو القوّة العسكرية وحدهما، بل تحتاج إلى بناء أدوات أخرى تمنحها حضوراً يتجاوز حجمها الطبيعي.

ومن هنا بدأت رحلته مع إعادة تعريف الدولة الصغيرة. فقد تعامل مع الغاز لا باعتباره مصدراً للإيرادات فقط، بل باعتباره أساساً لاستقلال القرار الوطني وبناء المستقبل. وخلال سنوات حكمه تحوّلت قطر إلى واحدة من أهمّ الدول المنتجة والمصدّرة للغاز الطبيعي في العالم، وارتفع دخل الفرد إلى مستويات جعلتها من أغنى الدول، وقفز الاقتصاد القطري قفزات هائلة بفضل رؤية ربطت بين الثروة والتنمية والاستثمار طويل الأمد.

الثروة وحدها لا تصنع مكانةً، كما أنّ الموارد الطبيعية لا تمنح أصحابها تلقائياً النفوذ أو الاحترام

لكنّ الرجل لم يكن يرى في المال غايةً بحدّ ذاته. كان يدرك أنّ الثروة التي لا تتحوّل إلى معرفة ومؤسّسات تبقى ثروةً مؤقّتة. ولهذا استثمر في التعليم والبحث العلمي، وأُطلقت في عهده مشاريع كُبرى، مثل مؤسّسة قطر والمدينة التعليمية التي استقطبت جامعات ومراكز بحث عالمية. لم يكن الهدف إنشاء مبانٍ حديثة أو مؤسّسات تحمل أسماء لامعة، بل بناء جيل يستطيع أن يقود قطر في زمن ما بعد الطاقة، وأن يجعل من المعرفة مصدراً جديداً للقوّة.

كلّ ما في تجربته يكشف أنّه كان رجل رؤية أكثر منه رجل إدارة يومية. كان يبحث دائماً عن الدور الذي يمكن أن تلعبه قطر في العالم، وعن المكان الذي ينبغي أن تقف فيه الدولة الصغيرة حتّى لا تصبح مجرّد هامش في سياسات الآخرين. ولهذا جاءت قناة الجزيرة التي تُعدّ من أكثر أفكاره تأثيراً وجرأة. ففي وقت كان الإعلام العربي يعاني من الجمود والتبعية، خرجت "الجزيرة" لتصبح منصّةً إعلاميةً عالميةً غيّرت شكل المجال العام العربي، ووضعت قطر في قلب النقاشات السياسية والفكرية في المنطقة. وقد اختلف الناس حول القناة، وانتقدها خصومها بشدّة، لكنّ أحداً لا يستطيع إنكار أنّها كانت جزءاً من مشروع أكبر أراد أن يمنح قطر صوتاً مسموعاً في العالم.

وفي السياسة الخارجية، لم يتعامل الشيخ حمد مع موقع بلاده الصغير بوصفه عائقاً، بل بوصفه تحدّياً يمكن تجاوزه. فبينما كانت النظريات التقليدية في العلاقات الدولية تفترض أنّ الدول الصغيرة محكومة بأدوار محدودة، اختارت قطر في عهده مساراً مختلفاً. بنت شبكة واسعة من العلاقات الدولية، واستضافت المفاوضات، ودخلت في ملفّات وساطة معقّدة، وسعت إلى أن تكون جسراً بين أطراف متخاصمة في أكثر من منطقة. لم تنجح تلك الوساطات كلّها، ولم تكن كلّ الخيارات موضع إجماع، لكنّها أسّست دبلوماسيةً عابرةً للقارّات جعلت من الدوحة اسماً حاضراً في ملفّات تتجاوز بكثير حدودها الجغرافية.

وكانت فلسطين حاضرةً في هذه الرؤية. لم يكن الشيخ حمد مجرّد متحدّث في القمم العربية أو صاحب مواقف خطابية، بل ارتبط اسمه بدعم سياسي وإنساني وتنموي مستمرّ للفلسطينيين. وقد شكّلت زيارته إلى غزّة عام 2012 لحظةً فارقةً، إذ كان الزعيم العربي الوحيد الذي خطا هذه الخطوة في ظلّ الحصار المفروض على القطاع. وبالنسبة إلى كثير من الفلسطينيين، لم تكن تلك الزيارة حدثاً بروتوكولياً، بل رسالة سياسية وإنسانية بأنّهم لم يُتركوا وحدهم في أكثر لحظاتهم صعوبة.

آمن الشيخ حمد أنّ استمرار المشروع أهمّ من استمرار الشخص، وأنّ الدولة القوية هي التي تستطيع أن تواصل مسيرتها بعد غياب مؤسّس مشروعها أو صاحب رؤيتها

وعندما جاءت ثورات الربيع العربي، وقف الشيخ حمد إلى جانب التغيير الذي اجتاح المنطقة. رأى في تلك اللحظة فرصةً لإعادة تشكيل الواقع العربي، وساندت قطر قوى التغيير سياسياً وإعلامياً. وقد أثارت تلك المواقف جدلاً واسعاً، ولا تزال موضع نقاش، لكن ما لا يمكن إنكاره أنّه كان من القادة الذين امتلكوا الجرأة على الانحياز إلى ما اعتقدوا أنّه مسار جديد للمنطقة، حتّى إن كانت النتائج أكثر تعقيداً ممّا توقّعه كثيرون.

ولم يقتصر أثر الشيخ حمد بن خليفة على السياسة والاقتصاد، بل امتدّ إلى الجانب الإنساني؛ فقد ارتبط اسمه بدعم المشاريع الإغاثية والتنموية عبر المؤسّسات الخيرية القطرية، وبمواقف لافتة تجاه غزّة والقضية الفلسطينية، كما عُرفت قطر في عهده باستقبال شخصيات ومفكّرين وناشطين وإعلاميين وجدوا فيها ملاذاً من الحروب أو التضييق السياسي في بلدانهم. وبغضّ النظر عن المواقف من سياساته، فقد ترك بصمةً إنسانيةً جعلت من قطر وجهةً للمساعدة والحوار، وملجأً لكثير ممَّن ضاقت بهم أوطانهم.

وربّما كان أكثر ما يكشف شخصية الشيخ حمد ليس ما فعله في أثناء وجوده في السلطة، بل ما فعله عندما قرّر مغادرتها. ففي 2013 اتخذ خطوةً نادرةً في العالم العربي، حين تنازل طوعاً عن الحكم لابنه الشيخ تميم. لم يكن القرار نتيجة أزمة أو ضغوط، بل تعبيراً عن فهم مختلف لمعنى الدولة والسلطة. فقد آمن أنّ استمرار المشروع أهمّ من استمرار الشخص، وأنّ الدولة القوية هي التي تستطيع أن تواصل مسيرتها بعد غياب مؤسّس مشروعها أو صاحب رؤيتها. وقد أثبتت السنوات اللاحقة أنّ قطر استطاعت أن تحافظ على مسارها العام وأن تطوّر كثيراً من سياساتها في ظلّ القيادة الجديدة.

امتدّ أثر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى الجانب الإنساني، وارتبط اسمه بدعم المشاريع الإغاثية والتنموية

من السهل أن تُقاس الدول بمساحتها وعدد سكّانها، لكن التاريخ يثبت أنّ بعض القادة يعيدون تعريف وزن أوطانهم في العالم. وهذا، في تقديري، هو الإرث الأبرز للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. لم يغيّر قطر فحسب، بل غيّر أيضاً الطريقة التي ينظر بها العالم إلى ما تستطيع دولة صغيرة أن تحقّقه عندما تقترن الرؤية بالشجاعة، والطموح بحسن الإدارة، والثروة ببناء الإنسان، والقرار بالإرادة.

ولأنّ الأشياء تُعرف بأضدادها، يبقى سؤال مشروع يفرض نفسه: كيف كان سيصبح موقع قطر اليوم لو لم يُقيّض لها هذا الرجل في تلك اللحظة من تاريخها؟ ... قد تختلف الإجابات، لكن ما يصعب الاختلاف عليه أنّ قطر التي تركها الشيخ حمد ليست التي تسلّمها. لقد قاد دولةً صغيرةً في الجغرافيا، وأسهم في جعلها كبيرةً في الحضور والتأثير. وذلك، في النهاية، هو الأثر الذي يبقى بعد أن يرحل الرجال.

رحم الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأسكنه فسيح جنّاته.