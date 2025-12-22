الأطفال ويوم اللغة العربية

في سياق التذكير باليوم العالمي للغة العربية في يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، نلاحظ أن الأطفال هم الفئة الأكثر احتفالاً بهذا اليوم. فباستثناء بعض الجامعات التي أحيت أمسيات قصيرة في المناسبة، نجد أن المدارس في أغلبها أحيت فقرات فنّية متنوّعة بين مسرح وغناء وأناشيد، فضلاً عن استدعاء محاضرين من مختلف الجهات الحيوية، كالطبّ والقضاء والتربية، وكان الشرط أن يكون الحديث بالفصحى.

إحدى هذه الفقرات استدعاء كُتّاب لديهم نصوص في مناهج اللغة العربية، كما حدث لكاتب هذه السطور حين دعته مدرسة خاصة دولية إلى لقاء مع طلبة من مختلف الأعمار. والنصّ الذي أُخذ مني لمنهج الصف الرابع ابتدائي، بعنوان "خبز ولبن"، مأخوذ من رواية صدرت عام 2010 "درب المسحورة"، المأخوذة من قصيدة طويلة وردت في كتاب تاريخي قديم حمل عنوان "تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان"، ألّفه الفقيه العُماني نور الدين السالمي، والقصيدة مطلعها: "لقد حدثت أعجوبة في زماننا، بقرية نزوى وهي أمُّ العجائب"، فقمت بتسريدها ونثرها في صفحات بعد أن كانت شعراً موزوناً ومقفّى في حدود 64 بيتاً، وقد أرفقت في ملحق خلفي القصيدة كاملة.

جاءت الفكرة لإحياء هذه الفعّالية من الشاعرة السورية راما وهبة، المُقيمة في مسقط، ومعلّمة اللغة العربية في هذه المدرسة، وقد استضيفت راما أخيراً في برنامج "مطالعات"، الذي تُعدّه وتقدّمه الروائية اللبنانية نجوى بركات في التلفزيون العربي 2.

سألني أحد الأطفال: هل لديك أمنية؟ فقلت له: أتمنّى أن تكون اللغة العربية ليست لغة أدب في بلداننا فقط، بل أيضاً لغة العلم والطبّ والتقنية. وقد أوردت أمثلةً بأنّ الأطباء في ألمانيا وروسيا وغيرهما تعلّموا الطبّ بلغتهم، وليس باللغة الإنكليزية كما عندنا، لذلك تميّزوا عالمياً، ويذهب من يمتلك المال للعلاج عندهم؛ ألمانيا في علاج الأمراض الباطنية وروسيا في علاج العيون. أنا أعرف صديقاً كان يعالج عينيه في بريطانيا، ولكنّه لم يجد الفائدة إلا حين ذهب إلى روسيا.

صحيحٌ أن الطبيب الذي تعلّم الطب بلغته العربية (كما حدث في سورية) تعلّم أيضاً لغات أخرى وطوّر نفسه فيها، ولكنّه تميّز لأنه درس العلم باللغة الأمّ، حتى حين حصلت التغريبة السورية، ولجأ أطبّاء كثيرون إلى أوروبا، فقُبلوا أطبّاءً، وخصوصاً في ألمانيا، فلم تكن هناك لغة التعلم عائقاً بما أن المهارة هي المقياس.

ذهب أحد أقاربي ليدرس الصيدلة في الشام. وفي السنة الثانية، طُلب منه أن يعود إلى بلده ويُجري مسحاً على الصيدليات أو تجربة ميدانية في الصيدلة في بلاده، ولكنّه فوجئ بالرفض، لأن دراسته كانت بالعربية، فقرّرت عائلته أن يقطع دراسته وألا يعود إلى الجامعة خوفاً من أن شهادته لن يكون لها مكان من أجل أن يعمل بها في بلاده مستقبلاً.

تعيش العربية غربة في بلادها وأوطانها، فحتى حين نتمشّى في الأسواق في بلدان الخليج، إن لم تكن لديك الإنكليزية، لن تستطيع أن تنجز مبتغاك بسهولة، بل حتى تلك العربية المكسورة لن تجدها في الأماكن الراقية، فلا أحد مستعدّ لأن يتكلّم بغير الإنكليزية، وكأنّنا في بلد أجنبي. نشعر بذلك أكثر حين يأتي أصدقاء من بلدان المغرب العربي ويصطدموا بأن اللغة الوحيدة المُتحدَّث بها في الأماكن العامة هي الإنكليزية. نجد طبعاً استثناءات حين تدخل محلّات يعمل فيها عرب أو أناس من أهل البلد، لكنّ القاعدة العامّة تكون الإنكليزية.

أخبرتني الزميلة الكاتبة العُمانية عزيزة الطائي (كانت في إحدى الدورات عضواً في لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر")، أن والدها الأديب الراحل عبد الله الطائي كان يتحدّث الفصحى بين أبنائه في البيت، إدراكاً منه أن الأطفال وحدهم من يمكن أن يتقبّلوا هذا الأمر من دون احتجاج، وكان من نتيجة ذلك أن عملت ابنته لاحقاً موجّهةَ لغة عربية. رحل في 1973، وهو العام نفسه الذي اعتُرِف فيه من الأمم المتحدة باللغة العربية لغةً رسميةً سادسةً (إلى جانب الإنكليزية والفرنسية والصينية والروسية والإسبانية)، وخُصِّص لها يوم عالمي. لم نرَ احتفاءً به إلا في المدارس وعند الأطفال، بينما مرّ اليوم مرور الكرام في مختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية العربية، بما فيها جامعة الدول العربية ومعاهد العربية في بلدان داخل الوطن العربي، وخارجه.