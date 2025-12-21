"الأخ الأكبر" يُراقبك

لا تتردّد حتى أشدّ الأنظمة توتاليتارية في استخدام مفردة "الشفافية"، مدّعيةً حرصها على تمكين مواطنيها من البيانات والمعلومات والوقائع، فغدت هذه المفردة مصطلحاً سياسياً يُقصد به وضع سلوك الحكومات والهيئات تحت الضوء، فلا تعود هناك حواجز تعوق تدفق المعلومات. وحتى غورباتشوف، حين أراد تمييز نفسه من أسلافه من قادة الاتحاد السوفييتي، كانت المفردة الروسية "غلاسنست"، قرينة الشفافية، أحد مكوّنات خطابه وما تلاه من تدابير أدّت إلى سقوط النظام الذي زعم أنّه يريد إصلاحه. الشفافية التي تزعم حكوماتٌ كثيرة حرصها على تأمين شروطها، هي أقرب إلى الوهم منها إلى الحقيقة، فأسرار الحكومات مُحصّنة، فيما المُباح أسرار الأفراد.

يتندر زياد الرحباني في إحدى أغنياته الساخرة بعدد ملفّاته لدى الدولة، بصفته فرداً أو مواطناً، مومئاً إلى أن عددها يبلغ سبعة ملفات، وقد تكون القوّة الآسرة في الرقم سبعة المعروف بدلالاته المتعدّدة منذ الحضارات القديمة، هي ما جعل زياد يتحدّث عن الملفات السبعة تحديداً، لكنه، رغم ذلك، لم يجافِ الحقيقة، فالإنسان الفرد تحت المجهر في كل شيء.

وقف ميلان كونديرا عند هذا الأمر في كتابه "فن الرواية"، حين أزاح الدثار عن "الشفافية"، ملاحظاً التناقض الصارخ بين حقيقة أنّ شفافية الحياة الشخصية للفرد هي المنتهكة، فيما تبقى شؤون الدولة عصيّةً على الكشف، فانتهاك حميمية الآخرين صارت مباحة عبر البطاقات والاستمارات التي علينا أن نملأها بالبيانات التفصيلية في البنك والمستشفى والمطار ومكان العمل أو عند إنجاز أي معاملةٍ ذات شأن أو غير ذات شأن، أمّا الدولة، من حيث هي مؤسّسات وهيئات وأساليب إدارة، فإنّها تظلّ مُحاطة بالحماية المكينة التي ليس بوسع آليات الشفافية اختراقها.

عبّر أحد الكتّاب عن حلمه في العيش في "بيت من الزجاج"، فيكون تحت أعين الجميع، ويرى الناس كل ما يقوم به؛ كيف يأكل ويشرب، كيف يعمل وينام. ولكن ذلك حلم لا يمكن تحقيقه. ليس بوسع الإنسان أن يعيش داخل قمرة زجاجية. هذا في المعنى الحرفي للموضوع، أما في المعنى المجازي فإنّ العالم الحديث قد حقق ذلك، حيث باتت حياة الإنسان الفرد منتهكة في أدقّ خصوصياتها وأشدّها.

كثيرأً ما يجري الاستشهاد بما أتى عليه جورج أورويل في روايته "1984"، التي بدا فيها "الأخ الأكبر" استعارة مكثّفة عن نظام يطمح إلى السيطرة الكاملة: على الجسد واللغة، والذاكرة، وحتى على التفكير ليس، بالضرورة، عبر القمع المباشر المعتاد، فلم تعد المراقبة في حاجة إلى شرطي في كل شارع؛ يكفي أن يشعر الفرد بأنّه مراقَب. وهنا تتحقق أخطر انتصارات السلطة: حين يصبح الرقيب جزءاً من وعي الضحية نفسها. ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، وإنما يشمل، أيضاً، السعي إلى إعادة تعريف الحقيقة، عبر ما أطلق عليه "وزارة الحقيقة"، التي لا تنتج المعرفة بل تمحوها وتعيد صياغتها، بل إنّ التاريخ نفسه، على ما فيه من تناقضات يُكتب على مقاس اللحظة السياسية، لا بمعيار الحقيقة الموضوعية.

لا يبتعد عن هذا ما أتى عليه ميشيل فركو حين صاغ مصطلح "السجن الدائري" في كتابه "المراقبة والمعاقبة"، فلم يتحدّث عن عمارة فقط، وإنما عن منطق سلطة، بأن يشعر الفرد بأنّه مراقَب دائماً، حتى في غياب الرقيب الفعلي. وفي رأي فوكو، لا تعمل السلطة فقط على المنع، بل على إنتاج الخطاب وإعادة هندسة اللغة، بحيث لا يعود التفكير خارجها ممكناً.

وإذا كان فوكو يشرح كيف تعمل السلطة، وأنّ التاريخ، في رأيه، خطاب سلطوي، فإنّ حنّة آرندت ترى إنّ تدمير التاريخ تدمير للإنسان، ففي كتابها "أصول الشمولية" تشرح ما تفعله هذه السلطة بالإنسان، فهي بوصفها نظاماً لا تكتفي بالقمع، بل تسعى إلى تدمير العفوية الإنسانية. تقول آرندت إنّ أخطر ما في الشمولية هو أنّها: "تسعى إلى خلق إنسان لا يمكن التنبؤ به… ثم تسحق هذه القدرة نفسها"، فالشمولية لا تزدهر بسبب الأشرار وحدهم، بل بسبب العاديين الذين توقفوا عن التفكير.

وفي المجمل، يمكن القول إنّ "الأخ الأكبر" اليوم ليس وجهاً واحداً، بل شبكة: شاشات، خوارزميات، بيانات، خطابات جاهزة، حققت العبارة البسيطة والمخيفة في رواية "1984": الأخ الأكبر يراقبك".