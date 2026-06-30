اعتقال الفاسدين

أثارت الاعتقالات التي طاولت أخيراً في العراق نوّاباً وشخصيات سياسية ورجال أعمال متّهمين بالفساد موجةً واسعةً من ردّات الفعل في الشارع العراقي. وسادت حالةٌ من الارتياح العام، والتفاؤل بأنّ ملاحقة الفاسدين قد بدأت فعلاً، وأنّها قد تمتدّ إلى شخصيات أكبر وأكثر نفوذاً. في المقابل، تعامل آخرون مع هذه التطوّرات بسخرية، ورأوا أن ما يجري ليس سوى محاولة من الحكومة، ومن خلفها القوى الكُبرى الفاعلة في المشهد السياسي، للتكيّف مع ضغوط الإدارة الأميركية، لأنّ أيّ ملاحقة جدّية وشاملة لشبكات الفساد ستقود، في نهاية المطاف، إلى انهيار العملية السياسية نفسها. فالفساد في العراق، خلال العقدَين الماضيَين، لم يعد مجرّد ظاهرة طارئة، بل أصبح جزءاً من البنية التي يقوم عليها النظام السياسي.

تعتمد الأحزاب الكُبرى (منحت رئيس الوزراء علي الزيدي الغطاء السياسي لإطلاق حملة ملاحقة الفاسدين) منذ سنوات على مكاتب اقتصادية تشكّل أحد أهمّ مصادر نفوذها المالي. وتُتَّهم هذه المكاتب بالاستحواذ على العقود الحكومية، والحصول على العمولات والرشاوى، وتقاسم إيرادات المنافذ الحدودية، فضلاً عن النفوذ الواسع في قطاعات التجارة والاستيراد، حتّى بات من الصعب على المستثمرين والتجّار العمل في السوق العراقية من دون الارتباط، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإحدى القوى النافذة.

أسّس هذا الواقع عُرفاً سياسياً واقتصادياً يقوم على تقاسم المنافع بين الأحزاب، فيُستنزَف جزء كبير من المال العام في شبكات الرشاوى والعمولات، بدلاً من توجيهه نحو المشاريع الحيوية. وفي الوقت نفسه، لم تُبدِ الطبقة السياسية الحاكمة حماسةً حقيقيةً لاقتصاد السوق أو لتوسيع النشاط الاقتصادي الحرّ، بل فضّلت تضخيم الجهاز الحكومي والشبكات الزبائنية، لأنّ الموظّفين يشكّلون قاعدةً انتخابيةً يمكن التأثير فيها، بينما يصعب التحكّم بمن يعتمد في دخله على نشاط اقتصادي مستقلّ. لكن كيف استيقظت هذه الطبقة السياسية فجأةً لتعلن الحرب على الفساد؟

يرى كثيرون أنّ الضغوط الأميركية هي العامل الأكثر تأثيراً، فالولايات المتحدة تسعى، وفق هذا التحليل، إلى تقليص النفوذ الإيراني في العراق، عبر تجفيف مصادر التمويل التي تستفيد منها الفصائل الموالية لطهران، وربط الاقتصاد العراقي بصورة أوسع بالاقتصادات الأميركية والعربية والتركية. لتحقيق هذا الهدف، ليس من الضروري إحداث انقلاب سياسي في بغداد، وإنّما يكفي تفكيك الحلقات الوسيطة داخل شبكات الفساد، مع الإبقاء على الرؤوس الكُبرى ضمن ترتيبات وتسويات تحدّ من نفوذ أصحابها مقابل تجنيبها الملاحقة المباشرة. وربّما يفسّر هذا حالةَ الهدوء التي أظهرتها قيادات الأحزاب الكُبرى، التي سارعت إلى إصدار بيانات تؤيّد حملة مكافحة الفساد، على الرغم من أنّ عراقيين كثيرين يعتبرونها أُسَّ البلاء ويحمّلونها مسؤولية بناء منظومة الفساد وإهدار الموارد العامّة خلال العقدَين الماضيَين.

لا تزال حملة الاعتقالات، التي شملت شخصيات في بغداد ومحافظات الجنوب، في مراحلها الأولى، لذلك يصعب التنبّؤ بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه. غير أنّ بعض المراقبين يربطون مسارها بزيارة المبعوث الأميركي توم برّاك بغداد في منتصف يونيو/ حزيران الحالي، إذ بحث مع رئيس الوزراء ملفّات عدة. كما تداولت مجموعات "واتساب" و"تلغرام" شائعات عن مرافقة وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي له للمساعدة في متابعة هذه الملفّات، إلّا أنّ هذه المعلومات لم تؤكّدها أيُّ جهة رسمية. كذلك، ولأنّ المتضرّر الأكبر من "الزعماء" حتّى اللحظة هو رئيس الوزراء السابق محمّد شيّاع السوداني، هناك تخمينات ترجّح أنّ قوى "الإطار التنسيقي" الأخرى تريد معاقبته، وفي الوقت نفسه، تقديمه كبشَ فداء لإرضاء المبعوث الأميركي، وتحسين الأجواء قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن في منتصف الشهر المقبل (يوليو/ تموز).

إن صحّ هذا كلّه، فإنّ الهدف من الحملة لا يتمثّل في القضاء على الفساد بوصفه ظاهرةً عامّة، بل في إعادة رسم خرائط النفوذ الاقتصادي داخل الدولة العراقية، ودفع مركب السياسة الذي يقوده "الزعماء" إلى مقاومة العاصفة الأميركية، وتحقيق الحدّ الأدنى من مطالب إدارة ترامب بتجفيف شبكات الفساد المرتبطة بتمويل الفصائل الموالية لإيران، وتهريب العملة، وأنماط التخادم الاقتصادي غير الشرعي مع طهران، بالتوازي مع إعادة ضبط سلوك الطبقة السياسية العراقية بما يلائم المزاج الأميركي.