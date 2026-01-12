في تعارض اعتراف إسرائيل بـ"جمهورية أرض الصومال" مع القانون الدولي

أعلن رئيس حكومة إسرائيل، نتنياهو، في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2025، اعتراف إسرائيل بـ"جمهورية أرض الصومال" دولةً ذات سيادة ومستقلة، وهو أول اعتراف من نوعه منذ إعلان إقليم أرض الصومال انفصاله عن الصومال عام 1991. وقد أثارت هذه الخطوة الدبلوماسية غير المسبوقة موجة إدانة دولية واسعة، وطرحت أسئلةً بشأن مدى اتساقها مع المبادئ الراسخة في القانون الدولي. ويطاول هذا الاعتراف مباشرةً قواعد الاعتراف بالدول، ومبدأ السلامة الإقليمية، ومبدأ عدم التدخل، وواجب عدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة. ويُظهر فحص هذه القواعد توتّراً واضحاً بين السلطة التقديرية السياسية التي تمارسها الدول في منح الاعتراف من جهة، والقيود القانونية التي تُقيّد هذه السلطة بموجب القانون الدولي من جهة أخرى. كما يؤكّد الرفض الصريح للاعتراف الإسرائيلي من الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومن عدد من الدول، أن غالبية المجتمع الدولي تُقيّم هذا الإجراء بوصفه متعارضاً مع الأسس المعيارية للنظام القانوني الدولي في مرحلة ما بعد عام 1945.

الإطار النظري للاعتراف بالدول

يتناول القانون الدولي مسألة الاعتراف بالدول ضمن مقاربتَين نظريَّتَين متمايزتَين: النظرية التأسيسية والنظرية التصريحية. ترى النظرية التأسيسية، المتجذّرة في الوضعية القانونية للقرن التاسع عشر، أن الدولة لا تكتسب وجوداً قانونياً دولياً إلا من خلال اعتراف الدول الأخرى بها، وأن الاعتراف شرطٌ لازم لقيام الشخصية القانونية الدولية. في المقابل، تنطلق النظرية التصريحية، التي غلبت في الفقه والممارسة المعاصرة، من أن الدولة تنشأ متى استوفت معايير موضوعية، بغض النظر عن موقف الدول الأخرى من الاعتراف بها.

وتُستحضر في هذا السياق المعايير الواردة في المادة الأولى من اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933 بشأن حقوق الدول وواجباتها، التي تحدّد أربعة عناصر للدولة: سكّان دائمون، وإقليم محدد، وحكومة فعّالة، وقدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى. وتؤكّد المادة الثالثة من الاتفاقية أن الوجود السياسي للدولة مستقل عن اعتراف الدول الأخرى بها، بما يعزّز المقاربة التصريحية.

الاعتراف بإقليمٍ انفصالي ليس مجرد قرار سياسي، بل اختبارٌ لحدود القانون الدولي حين يصطدم بالصفقات والمصالح

ومع أن المقاربة التصريحية تُقلّل، نظرياً، من دور الاعتراف في إنشاء الدولة، فإن الاعتراف يظل فعلاً سيادياً سياسياً ذا آثار قانونية مهمة. وتتمتّع الدول بهامش تقديري واسع في تقرير منح الاعتراف، وغالباً ما تتداخل في هذا القرار اعتبارات استراتيجية واقتصادية وسياسية تتجاوز التقييم القانوني الصرف. غير أن هذه السلطة ليست بلا حدود؛ إذ ينبغي ممارسة الاعتراف في إطار القانون الدولي، ولا يجوز أن يتحوّل إلى أداة لإضفاء الشرعية على أوضاع نشأت أو تُحافظ على نفسها عبر انتهاك قواعد أساسية.

وفي هذا الإطار، يُثار مفهوم "الاعتراف المبكّر"، أي الاعتراف بكيانٍ لم يُثبت بعد توفر معايير الدولة وفقاً للمعايير القانونية الدولية، بوصفه ممارسةً محلَّ نقد قانوني واسع. وعلى الرغم من عدم وجود إجماع كامل بشأن الطبيعة القانونية للاعتراف، فإن قدراً مهماً من الاتفاق الفقهي يرى أن الاعتراف المبكّر يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي.

السلامة الإقليمية وعدم التدخّل

يُشكّل مبدأ السلامة الإقليمية ركناً مركزياً في النظام القانوني الدولي بعد 1945. وتحظر المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضدّ السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأيّ دولة. وقد أُعيد تأكيد هذا المبدأ في صكوك لاحقة، من أبرزها إعلان عام 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلّقة بالعلاقات الودّية والتعاون بين الدول، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه تجسيداً لقواعد عرفية ملزمة.

وقد أكّدت محكمة العدل الدولية، في اجتهادها، أن السلامة الإقليمية تعمل أساساً في سياق العلاقات بين الدول. وفي رأيها الاستشاري لعام 2010 بشأن إعلان استقلال كوسوفو، أوضحت المحكمة أن نطاق مبدأ السلامة الإقليمية يقتصر على العلاقات بين الدول. ويُفهم من هذا التفسير أن القيد الرئيس يقع على التدخل الخارجي في وحدة الدول، لا على العمليات السياسية الداخلية بوصفها كذلك. ومع ذلك، يبقى هذا المبدأ ذا صلة وثيقة بمسائل الاعتراف، ولا سيّما حين يتعلّق الأمر بانفصال أحادي الجانب يجري من دون موافقة الدولة الأمّ، ومن دون إطار تفاوضي أو دستوري معترف به.

وقد حظيت وحدة أراضي الصومال باعتراف وتأكيد متكررَين من المجتمع الدولي منذ استقلالها. وجاء إعلان استقلال "أرض الصومال" عام 1991 إعلاناً أحادي الجانب، من دون موافقة الحكومة المركزية، وخارج إطار دستوري معترف به على المستوى الدولي. كما أن القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والمبادئ التي أرستها قمة القاهرة عام 1964، يشدّدان على احترام الحدود الموروثة عن الحقبة الاستعمارية وفق مبدأ "الوضع الراهن"، وعلى صون وحدة أراضي الدول الأفريقية. وفي هذا السياق، رفض الاتحاد الأفريقي الاعتراف الإسرائيلي صراحة، محذّراً من أن أيّ مساسٍ بوحدة الصومال قد يؤسّس سابقةً خطيرةً ذات آثار بعيدة المدى على السلم والاستقرار في القارة.

ويرتبط مبدأ عدم التدخل ارتباطاً وثيقاً بالسلامة الإقليمية؛ إذ يحظر على الدول التدخل في المسائل الداخلة ضمن الاختصاص الداخلي لدول أخرى. وقد صاغ إعلان العلاقات الودّية هذا المبدأ بصياغة قاطعة مفادها أنه لا يحق لأيّ دولة أو مجموعة دول التدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولأيّ سبب كان، في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأيّ دولة أخرى. كما حظر الإعلان، على وجه الخصوص، التدخّل المسلح وسائر أشكال التدخل أو التهديد الموجّه ضدّ شخصية الدولة أو عناصرها السياسية والاقتصادية والثقافية.

وبيّنت محكمة العدل الدولية، في حكمها عام 1986 في قضية نيكاراغوا ضدّ الولايات المتحدة، أن التدخّل المحظور يقوم على عنصر الإكراه الموجّه إلى مسائل يجوز للدولة، بمقتضى سيادتها، أن تبت فيها بحرية، ومنها اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بما يحرم الدولة المستهدفة من التحكّم في المسألة المعنية.

وانطلاقاً من هذا الإطار، يمكن توصيف الاعتراف الإسرائيلي بـ"جمهورية أرض الصومال" بوصفه تدخلاً غير مشروع في الشؤون الداخلية للصومال من عدّة وجوه: فهو يتصل بمسألة جوهرية تقع ضمن الاختصاص الداخلي للدولة الصومالية، وهي بنيتها الإقليمية ووحدة أراضيها؛ كما أنه يمنح دعماً سياسياً ودبلوماسياً لمطالبة كيان انفصالي بالشرعية في مواجهة الموقف المعلن للحكومة المركزية في مقديشو. ويزداد هذا التوصيف وزناً بالنظر إلى أن الاعتراف جرى من دون موافقة الصومال، وبصورة تتعارض مع تأكيدها وحدةَ أراضيها المتكرّر.

قامت قوة النظام الدولي بعد 1945 على كبح تفكيك الدول بالقوة أو بالتلاعب السياسي، لا على تشجيع الانفصالات الأحادية

واجب عدم الاعتراف والقواعد الآمرة

يقرّ القانون الدولي المعاصر بواجب عدم الاعتراف بالأوضاع الناجمة عن انتهاكاتٍ جسيمةٍ لقواعد آمرة. وتنصّ المادة 41/2 من مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً على أنه لا يجوز لأيّ دولة الاعتراف بمشروعية وضع نشأ من انتهاك جسيم لالتزام ناشئٍ بموجب قاعدة آمرة، كما لا يجوز لها تقديم عوْن أو مساعدة في الإبقاء على ذلك الوضع. وتشمل القواعد الآمرة، من حيث المبدأ، حظر استخدام القوة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والالتزامات الأساسية في مجال حقوق الإنسان.

وقد طبقت محكمة العدل الدولية مبدأ عدم الاعتراف في سياقات متعدّدة. ففي رأيها الاستشاري لعام 1971 بشأن ناميبيا، اعتبرت المحكمة أن استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا غير قانوني، وأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوجود. وبالمثل، في رأيها الاستشاري لعام 2004 بشأن الآثار القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلصت المحكمة إلى التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج.

وفيما لا يُشكّل إعلان "جمهورية أرض الصومال" استقلالها أحادياً، في حدّ ذاته، انتهاكاً مباشراً لقاعدة آمرة، فإن السؤال الأوسع يتمثّل في ما إذا كان اعتراف دولة ثالثة باستقلال الإقليم، بصورة أحادية وفي مواجهة اعتراضات دولية وإقليمية واسعة، يؤدّي عملياً إلى تقويض الإطار القانوني المُصمَّم لحماية السلامة الإقليمية، وإلى إضعاف القيود المعيارية التي تهدف إلى ردع الانفصال الأحادي.

وقد وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاعتراف الإسرائيلي بـ"جمهورية أرض الصومال" بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء على سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، محذّراً من أن الاعترافات الأحادية تمثّل تدخّلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للصومال، وتؤسّس لسابقة خطيرة تمسّ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما أدان بيان مشترك صادر عن 21 دولة عربية وإسلامية وأفريقية هذا الاعتراف، معتبراً أنه يعكس استخفافاً صارخاً بالقانون الدولي.

تقرير المصير والانفصال العلاجي والسياق الاستراتيجي

يُعدّ حق تقرير المصير مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي، وقد نصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة، كما أكّدته المادة الأولى المشتركة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويقرر هذا الحق أن للشعوب أن تحدّد بحرية وضعها السياسي، وأن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. غير أن نطاق تطبيق تقرير المصير خارج السياق الاستعماري ظل محلّ جدل. ويُستدعى هنا النصّ الوقائي الوارد في إعلان العلاقات الودّية، الذي يفيد بأن تقرير المصير لا يجوز تفسيره بما يجيز أو يشجّع أيَّ عمل من شأنه تفكيك أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول ذات السيادة والمستقلة، التي تمارس أنشطتها وفقاً لمبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وحظي مفهوم "الانفصال العلاجي"، الذي يفترض إمكان الانفصال حين يتعرّض شعب لانتهاكات جسيمة ويُحرم من تقرير المصير الداخلي الحقيقي، بتأييد محدود في بعض الأدبيات والتصريحات الرسمية، ولا سيّما في سياق كوسوفو. ومع ذلك، لم تُقر محكمة العدل الدولية الانفصال العلاجي بوصفه قاعدة مستقرة في القانون الدولي في رأيها الاستشاري لعام 2010 بشأن كوسوفو.

ويستند ادعاء إقليم أرض الصومال بالاستقلال، جزئياً، إلى مظالم تاريخية، منها انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ارتكبتها الحكومة الصومالية في عهد سياد بري، ولا سيّما قصف هرجيسا عام 1988. ومع ذلك، لم يتبنَّ المجتمع الدولي هذه الحجّة على نحوٍ يفضي إلى الاعتراف، ولم تُقرر أيُّ هيئة دولية متخصصة أن لـ"أرض الصومال" حقاً في الانفصال العلاجي. والأهم أنه حتى لو جرى التعامل مع الانفصال العلاجي مبرراً محتملاً للاستقلال، فإن تطبيقه، حيث يُقبل، يفترض تقييماً متعدّد الأطراف ضمن عمليات دولية، لا قراراً أحادياً من دولة بعينها.

الاعتراف الذي تُحرّكه اعتبارات البحر الأحمر واتفاقات أبراهام لا يُعفي صاحبه من القيود القانونية الأساسية

ولا يمكن فصل الاعتراف الإسرائيلي بـ"جمهورية أرض الصومال" من سياقه الاستراتيجي الأوسع. فقد صاغ مسؤولون إسرائيليون هذا الاعتراف في إطار اتفاقات أبراهام، بما يتيح (من منظورهم) مزايا استراتيجية محتملة، منها النفاذ إلى موقع حيوي على امتداد البحر الأحمر وخليج عدن، وتوسيع النفوذ الدبلوماسي في أفريقيا في ظل تنامي العزلة الدولية، وترسيخ سابقة للاعتراف بكيانات راغبة في التطبيع مع إسرائيل. غير أن الطبيعة التقديرية للاعتراف لا تعفي الدول من القيود القانونية؛ لأن الاعتراف، إذا كان مبكّراً أو غير مؤسّس على أساس قانوني معتبر، وقد جرى تعزيزه بنشاط الدولة على نحو يؤثّر في حقوق دولة أخرى، قد يرقى إلى فعل غير مشروع دولياً بما يرتب مسؤولية الدولة.

خاتمة

يوفّر القانون الدولي إطاراً معيارياً لتقييم الاعتراف الإسرائيلي بـ"جمهورية أرض الصومال"، ومن خلال عدّة زوايا يتضح أن هذا الاعتراف يتعارض مع مبادئ قانونية أساسية. فهو يثير إشكالاً جدّياً من زاوية السلامة الإقليمية عبر منح الشرعية لانفصال أحادي الجانب عن الصومال من دون موافقة الحكومة المركزية في مقديشو، وبما يتناقض مع اتجاه دولي وإقليمي واسع يؤكّد وحدة الصومال. كما يمكن أن يُعدّ تدخّلاً غير مشروع في الشؤون الداخلية للصومال من خلال تقديم دعم سياسي ودبلوماسي لكيان انفصالي في مسألة تتصل بالبنية الدستورية والإقليمية للدولة. ويرتبط ذلك أيضاً بإشكالية الاعتراف المبكّر حين يُمنح الاعتراف بمعزل عن الممارسات الدولية المستقرة، بما يمسّ سيادة الصومال ووحدة أراضيه. فضلاً عن ذلك، يتعارض هذا الإجراء مع مقتضيات إعلان عام 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودّية والتعاون بين الدول، الذي يحظر تشجيع أو دعم الأنشطة الانفصالية الهادفة إلى تقويض وحدة الدول ذات السيادة.

وعلى الرغم من شيوع وصف الاعتراف بأنه عمل سياسي تقديري، ليست هذه التقديرية مطلقة، إذ يتعيّن ممارسة الاعتراف على نحو منسجم مع القانون الدولي، وألا يتحوّل إلى وسيلة لتقويض المعايير الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي. ويعكس الرفض الدولي الواسع للاعتراف الإسرائيلي تقييماً مفاده أن هذا الإجراء يمسّ مبادئ جوهرية مثل السلامة الإقليمية وعدم التدخل. كما أن الدوافع الاستراتيجية المعلنة، بما في ذلك اعتبارات البحر الأحمر واتفاقات أبراهام ومواجهة الخصوم الإقليميين، لا تصلح (من منظور القانون الدولي) لتبرير مسار يهدّد هذه المبادئ أو يضعفها. وفي المحصلة، يمتلك المجتمع الدولي مصلحة جماعية في صون السلامة الإقليمية وعدم التدخل، ويثير الاعتراف الأحادي بـ"جمهورية أرض الصومال" مخاوف جدّية من حيث إنه سابقة قد تُستثمر لتقويض هذه القواعد في حالات أخرى.