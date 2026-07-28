اسمي أحمد الطيّب

"أنا اسمي أحمد الطيّب وشغلتي شيخ الأزهر"... تصدّرت هذه العبارة حسابات آلاف المصريين. هكذا هي، تتحدّث عن نفسها، وعن صاحبها وعنّا، وحدها من دون تعليق.

جاءت العبارة في مكالمة من بين مكالمات أجراها شيخ الأزهر الشريف لتهنئة أوائل الثانوية الأزهريّة. شيخ الأزهر بنفسه يتّصل ويبلغ الأهل والطلبة بالنتائج، ويهنّئهم، ويبشّرهم بالترتيب والمجموع والكليات المفتوحة، كأنّه صديق أو قريب أو رجل على باب الله يسعد بسعادة غيره، وهو كذلك.

طيّب: "وماله؟". لفتة لطيفة، حركة ذكية، وانتهينا. لا، لم ننتهِ، حجم التفاعل مع المكالمات ومشاركتها والتعليق عليها والتجاوب معها والقشعريرة والبكاء يقول أكثر من لفتة أو حركة، كما أنّنا أكثر من عاطفيين ونحبّ هذه اللفتات. ويتجاوز الأمر عواطف الطلاب الناجحين أو أهلهم أو متابعي المكالمات.

كان لافتاً أنّ التفاعل تجاوز حدود الأزهر وشيخه والانحياز لهما. كتب مسيحيون مصريون، مثلاً، يعربون عن تجاوبهم مع هذه المكالمات، وما تمثّله من دفء وعفوية وتواضع "حقيقي". وكذلك، كتب آخرون لا يمكن أن تقرأ في منشوراتهم شيئاً عن "شيخ" من دون أن يكون نقداً (مستحقّاً في أغلب الأوقات) لما يفعله فينا وفي حيواتنا هذا الشيخ وأشباهه. بدا الأمر كما لو أنّه احتفاء بأنّ ثمّة شيخاً وطيّباً (!)، مسؤولاً وطيّباً (!)، صاحب منصب وطيّباً (!). صحيح أنّ الفعل رمزي وبسيط، لكنّه حقيقي وطيّب. توقّف هنا قليلاً وأخبرني: متى كانت آخر مرّة سمعت فيها أو رأيت شيئاً في المجال العام المصري حقيقياً وطيّباً ومصدره سلطة ما؟ بل متى رأيت شيئاً مصدره السلطة، أيّ سلطة، ليس مثيراً للاشمئزاز في مبانيه ومعانيه ومراميه؟

لا يغازل الشيخ الطيّب الحسّ المحافظ، ولا يزايد على تديّن أحد أو يتظاهر بأنّه حامي حمى الإسلام والمدافع عنه ضدّ هجمات أعدائه وخصومه والحاقدين عليه والمتربّصين به، لا يخلق عدوّاً ويهزمه أو معركةً وينتصر فيها أو حكايةً ويلعب فيها دور البطولة، بل يرفع سماعة الهاتف ويهنّئ ويبارك ويشكر أمّهات وآباء قدّموا لأبنائهم ما يستحقّ الشكر. هذا هو كلّ ما يفعله ويلقى بسببه هذا الحبَّ كلّه، وهذا التقدير كلّه، وهذا الاحترام العابر للدين والمؤسّسة والمذهب والأيديولوجية.

يعيش المصريون مجاعةً رمزيةً مزمنةً، وحالةَ تصحرّ في الرمز والقيمة والمعنى. لا أحد يستحقّ الاحترام، لا أحد يضيف شيئاً، الجميع يخصم من أرصدتنا اليومية في الحياة. أتحدّث هنا عن الموجودين فوق الأرض بالسلطة، لا تحتها موتاً أو خارجها نفياً أو داخل سجونها ومعتقلاتها، افتراء على الحقيقة والقانون. لا أحد يعتلي منصّةً هنا أو يمسك بـ"الحديدة" ويقول شيئاً. قبل شهور، ظهر عمرو موسى ليتحدّث عن بديهيات في الشأن السياسي المصري والإقليمي، أسئلة مدرسية وإجابات مثلها، لا يسمح السياق بأكثر من ذلك. ومع هذا، اشتعلت تظاهرات التواصل الاجتماعي احتفاءً وإشادةً وتحسّراً على فرصة انتخاب عمرو موسى التي ضيّعناها في عام 2012، وتحليلات تستند إلى افتراضات وأمنيات وممارسات للحكمة السياسية بأثر رجعي: ماذا لو كان عمرو موسى هو الرئيس؟ وكتب صديق صحافي (في الداخل المصري، فلن أذكر اسمه): "المصريون يحتفون بعمرو موسى لأنّه يستطيع أن يقول جملة من فعل وفاعل ومفعول".

هذا هو البلد الذي يمتلك إحدى أكبر الثروات البشرية في العالم، الغنّي بأبنائه ومواهبهم وإمكاناتهم التي صار شرط ظهورها المبدئي هو "الهرب"، والإفلات من أذرع الأخطبوط الذي يلتهم كلّ شيء: السياسة، والاقتصاد، والثقافة، والفنّ، والإعلام، حتّى المعنى نفسه. فإذا نجا أحدهم ونجح في أن يبقى إنساناً طبيعياً ومحترماً، يعرف كيف يتكلّم، ويبتسم، ويهنّئ، تعاملنا معه كما لو أنّنا اكتشفنا قارّةً جديدةً.

"أنا اسمي أحمد الطيّب وشغلتي شيخ الأزهر". هذه عبارة من بلد آخر، دولة مصرية أخرى، متخيّلة، المنصب فيها وظيفةٌ لا هُويّة، والقيمة فيها هي ما يقدّمه صاحب المنصب للناس، لا ما يفرضه عليهم.