استقلالية الدولة في أفريقيا... بين إرث الاستعمار القديم وأشكال الهيمنة الأجنبية الجديدة

يعدّ التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية مسألةً تثير إشكالات مصيرية وحاسمة في واقع القارّة الأفريقية ومستقبلها، واستقلالية القرار الوطني في صلبها، فسيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخّل في شؤونها، واحترام حرمة ترابها، تعتبر ركائزَ أساسيةً للنظام العالمي الجديد الذي انبثق من الحرب العالمية الثانية، وأُسّس له عبر ميثاق منظّمة الأمم المتحدة، وضمانه نظام الأمن الجماعي الذي يتحكّم فيه مجلس الأمن في إطار وظيفته الرئيسة المتمثّلة في الحفاظ على الأمن والسلم العالميَّين. كما أنّ ترسيخ سيادة الدول ارتبط ارتباطاً وثيقاً بإنهاء حقبة الاستعمار التي استنزفت ثروات الشعوب الأفريقية، وعطّلت تقدّمها ورقيّها، وخلّفت حدوداً ونماذج تنموية وبنى اقتصادية وسياسية واجتماعية مصطنعة ومسقطة على الواقع الأفريقي بمظاهره المختلفة، فكانت مصدراً لتأجيج الصراعات الداخلية والدولية، وأداة هيمنة على مقدرات الشعوب وثرواتها. ذلك أنّ إنهاء الاستعمار الأجنبي وإعلان استقلال الدول ترسيخاً لحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، تزامناً مع بروز أشكال استعمارية جديدة مقنعة اعتُمدت بدائل من الاستعمار المباشر، ومكّنت القوى الاستعمارية من مواصلة هيمنتها استراتيجياً وهيكلياً على دول المنطقة التي تعثّرت في بناء سيادتها وترسيخ وحدتها، بما يضمن استقرارها واستقلالية قرارها الوطني، وتجاوز حالة الهشاشة التي اتسمت بها. لذلك من المهمّ البحث في المعايير المعتمدة لقياس درجة استقلال الدول وقدرتها على الاضطلاع بما تستوجبه مقوّمات السيادة من مسؤوليات داخلية وخارجية تضمن ممارسة الشعوب الأفريقية حقّها في تقرير مصيرها من دون وصاية أو ضغوط أجنبية. ثمّ إنّ مفهوم الاستقلالية فضفاض، نسبي ومرن، يصعب تحديده بصورة موضوعية منفصلة عن الواقع، وعن تطلعات الشعوب وتاريخها وراهنها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وخلفياتها الحضارية والثقافية، ومحيطها الجيوستراتيجي.

تكوّن وعي أفريقي يتزعمه قادة أفارقة جدد، يدعو إلى ضرورة إعادة التموضع في الخريطة الجيوسياسية العالمية الجديدة

لذلك، تبدو دراسة استقلالية الدول في أفريقيا محفوفةً بالمخاطر، وصعبة الطرح، في ظلّ تنوّع الدول الأفريقية وتعدّد منوالاتها الاقتصادية، والهوّة التنموية التي تفصل بين العديد من بلدان القارة الأفريقية، فمنها الفقيرة ومنها دول في طور النمو ومنها الدول الصاعدة. تضمّ القارة 54 دولة، ويمكن تقسيمها جغرافياً إلى خمس مناطق: شمال وشرق وغرب وجنوب ووسط، لكلّ منها خصائصها الجغرافية والمناخية والديمغرافية. بالإضافة إلى هذا، تتعدّد الأطراف المتدخّلة أو التي تسعى إلى التأثير في الشأن الأفريقي، وتتقاطع وتتعارض مصالحها بشكل لافت، فتُعدّ القارة الأفريقية، على مرّ الأزمان، من بين أكثر المناطق في العالم التي تثير الأطماع والمصالح الخارجية. وقد تفاقم هذا الوضع حالياً، واستقطبت القارّة الأفريقية الأنظار بحكم العولمة المتزايدة للاقتصاد الدولي، وبحكم التحدّيات المصيرية الكُبرى التي تواجهها الدول الغربية والقوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين وتركيا والهند، في ما يتعلّق بمصادر الطاقة والثروات الطبيعية والمعادن النادرة، بالإضافة إلى الأسواق الجديدة التي يمكن اغتنامها، بحكم أنّ المجتمعات الأفريقية في أغلبها شابّة ومتعطّشة إلى التطوّر والتكنولوجيات الجديدة، وأنّ النمو الديمغرافي فيها متصاعد. إلا أنّ الاهتمام المتزايد بالقارة الأفريقية، والملتقيات والقمم ومراكز الدراسات المتخصّصة في الشأن الأفريقي، كلها تدعو إلى الانتباه إلى ضرورة البحث في النيات الحقيقية وراءها، ومساءلة الأطراف الداعمة لها، وكشف آثارها وانعكاساتها على استقلالية الدول وممارستها لوظائفها السيادية ونموها. فالتدخّل الأجنبي في الشؤون الأفريقية يكتسي مظاهر متعدّدة وأشكالاً ودرجات متفاوتة، وتختلف القوى المتدخّلة باختلاف الدول، وبمدى وثاقة الروابط الاقتصادية والتاريخية والسياسية بينها، وتشكّل الروابط الاستعمارية القديمة مُحدِّداً أساساً لاستراتيجيات التدخّل من دون أن يكون الوحيد؛ذلك أنّ الدول الاستعمارية مهّدت الطريق قبل خروجها لإحكام هيمنتها على مستعمراتها القديمة بأشكال مُستجِدّة تراوح بين التبعية الاقتصادية والولاء السياسي للقيادات الجديدة المنبثقة من الاستقلال، والهيمنة الثقافية والأيديولوجية، والحدود الجغرافية المصطنعة.

تصاعد التدخّل الأجنبي

ليست ظاهرة التدخّل نتاج سياسات عرضية مرتجلة، بل هي وليدة استراتيجيات مدروسة وبعيدة المدى، وتعتمد آليات عمل علمية قائمة على دراسات معمّقة تقوم بها مراكز دراسات ومخابرات أجنبية وأجهزة دولية ووطنية للعلاقات الخارجية ووكلاء في الدول المتدخّل فيها، ليكون مصير المشهد المحلّي الأفريقي رهين قوى أجنبية تتصارع وتتسابق من أجل نيل أكبر الغنائم. تتشابك مصالحها أحياناً وتتصادم أحياناً أخرى، وقد تؤسّس لتنسيق وتشاور وبناء مشترك لاستراتيجيات تدخّل تحت مظلّة الشراكات الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والصداقة... وغيرها من مسمّياتٍ مُضلِّلة تعكس صورةً ورديةً للعلاقات الثنائية أو الإقليمية والدولية، تسوّقها القوى المتدخّلة أيضاً باسم نشر المبادئ والقيم الإنسانية وتأصيلها في هذه الدول، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية، كما هو شأن الشراكات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقية عدّة. وهي شراكات تقوم على مبادلات تجارية ومناطق للتبادل الحرّ مختلّة التوازن لصالح الدول الأوروبية، لأنّه لا يمكن بناء علاقات تجارية مثمرة بين دول متفاوتة من حيث نموها، وتتعمّق الهوّة بينها بصورة مطّردة، ولا سيّما أنّه لا توجد لدى الدول المصنِّعة والغنية إرادة حقيقية لبناء شراكات متكافئة ومتوازنة تأخذ في الاعتبار ضرورة النأي عن المقاربة التبادلية الصرفة القائمة على الوصاية والاستنزاف الممنهج لموارد الدول وثرواتها، للتأسيس لمقاربة متعدّدة الأبعاد، تضع الإنسان مركزاً لها، وتبني نظماً جديدة لشراكة اجتماعية وتبادل ثقافي وقيمي أفقي قائم على الاعتراف المتبادَل بحضارات ومكتسبات ثقافية متنوّعة ومتشابكة للقارَّتَين الأوروبية والأفريقية، وتعتمد على تنقّل سلس للأفراد وفق مقاربة لا تتبنى الهجرة المنظّمة والشرعية خياراً استراتيجياً لتبرير سياسات تضييقية بوليسية ردعية، بل تصطفي الإنسان ليكون محوراً لسياساتها عبر ضمان تنقله الحرّ والشفّاف في الفضاء الأوروأفريقي، فيكون بذلك رافعة للسلام والتقدّم ونشر القيم الإنسانية المشتركة، تخوّله أن يتمتّع بقدر من الندّية والمساواة والإشعاع.

إلا أنّ واقع العلاقات القائمة ينأى كثيراً عن هذه المثل، ليعزّز علاقة "الدائن والمدين"، علاقة مادّية صرفة تعبّر عن فجوة حضارية وإنسانية تتعمّق تدريجياً بفعل التعصّب والنظرة الفوقية الاستعلائية الميكيافيلية التي لا تحجبها خطابات مزدوجة تدعو إلى السلام والتعاون البنّاء، والنهوض بالقارة الأفريقية، والتحاق شعوبها بمصاف الدول المتقدّمة. لذلك أسهم تدخّل القوى الكُبرى في القارة الأفريقية بأشكاله المختلفة السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية بصورة ملحوظة في تنامي العنف والحروب والتوتّر في القارة الأفريقية، مهدّداً السلم والأمن الإقليميين، ومعرقلاً نموّ هذه الدول، ومعطّلاً إقلاعها اقتصادياً وتحرّرها سياسياً وامتلاكها حرّية قرارها وفعلها السيادي.

الهشاشة والاضطراب اللذان يميّزان الفضاء الأفريقي يسهّلان استغلاله والانقضاض على ثرواته، ويجعلانه في موقع الضعف والدونية والخضوع

وقد أسهمت هذه الأوضاع كذلك في إضعاف كيانات الدول وتشرذمها وعجزها عن الاضطلاع بوظائفها، وتشظيها في بعض الحالات إلى مقاطعات متحاربة تحكمها مليشيات مسلّحة متناحرة تديرها بالوكالة دول وقوى أجنبية تبحث عن موطئ قدم لها في القارة الأفريقية. ويشكّل السودان ومالي وليبيا أكثر الأمثلة أهمّيةً، والمعبرة عن هذا الوضع الذي تغدو فيه الدولة كياناً هلامياً يكاد يكون مضمحلّاً ومنحلّاً لفقدان أكثر أدواته السيادية أهمّيةً المتمثلة في احتكار القوة المشروعة، إذ أضحت هذه الدول مسرحاً للقتال وحلبةً لتصفية صراعات جيوستراتيجية دولية عبر وكلاء وشركات مسلّحة خاصّة ووجود عسكري أجنبي، وتتطاحن فيها قوى متداخلة (ومتشابكة) تسعى إلى ترسيخ وقائع سياسية وعسكرية جديدة تخدم مصالحها وترسّخ أطماعها وتيسّر هيمنتها، ما جعل الصراعات المسلّحة الداخلية والخارجية في القارّة تشهد ارتفاعاً غير مسبوق تجاوز 45% في عام 2020، مسبّبة التنقّل القسري لـ35 مليوناً من سكّان القارّة الأفريقية. وقد نتج من الحرب الطاحنة في السودان مثلاً نزوح ولجوء 13.4 شخص. أجّجت هذه الصراعات المسلّحة، وهشاشة الكيانات الدولية وتداعي الاستقرار والأمن الإقليميين، تفاقم المديونية الخارجية والتضخّم، وتعطّل عجلة النمو والنهوض الاقتصاديين، والتفاوت في المبادلات التجارية. ففي سنة 2019، أسهمت أفريقيا بـ2.8% فقط من التجارة العالمية، ولا تمثّل التجارة البينية الأفريقية سوى 4.4%، وتمثّل القارّة الغنيّة بثرواتها ومقدراتها 51% من نسبة الفقر متعدّد الأبعاد (multidimensional poverty) في العالم، رغم الانخفاض النسبي للفقر فيها.

البدائل الممكنة

الوضع الهشّ والمضطرب الذي يميّز الفضاء الأفريقي يسهّل استغلاله والانقضاض على ثرواته، ويجعله في موقع الضعف والدونية والوصم والخضوع، وهو ما سعت إليه القوى الإمبريالية والاستعمارية الجديدة لإحكام قبضتها على دول القارة. لذلك، البحث عن بدائل لتجاوز هذا الوضع من التدخّل الخارجي المتنامي في القارّة أضحى حتمياً لإيجاد مكانة لها وسط عالم يرتكز على علاقات القوّة والنفوذ والهيمنة. فالاستقلالية الفعلية للدول تفترض حدّاً أدنى من القوة متوافقاً عليه دولياً. هذه القوة هي التي تضمن التموضع إزاء الآخر، والقدرة على التأثير فيه وفرض احترام متبادل عليه، وتبني مجموعة من القيم والقواعد والمحظورات للعيش المشترك الذي تتساوى فيه الإرادات والسيادات الوطنية. وهذا الحدّ الأدنى من المساواة والتأثير والاحترام المتبادلين ليس معطى دولياً، بل هو نتاج لنضال فعلي واستبطان لمواطن القوة والتفرّد في القارة الأفريقية، وضرورة بناء مصير مشترك لمجابهة التحدّيات الكُبرى الاقتصادية والبيئية والتنموية والأمنية التي تعجز دولة أو مجموعة دول وحدها عن التصدّي لها بنجاعة واقتدار.

وقد بدأت القارة الغنية، على اختلافها وتشرذمها، بالتفكير المشترك النابع من الوعي بخطورة الأطماع والأجندات الخارجية المسلّطة عليها، وبضرورة إيجاد أطر واقعية وفعّالة للعمل ولبناء الاستراتيجيات والسياسات المستقلّة والسيادية. ورغم تواضع الأطر الحالية للفعل المشترك، وتردّي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في أغلب دول القارة الأفريقية، بدأت نماذج جديدة لبناء إرادات مستقلّة تتشكل وتتدافع تدريجياً، لعلّ أبرزها الاتحاد الأفريقي نموذجاً للاندماج الأفريقي والدفاع عن سيادة الدول في إطار مقاربة مستجِدّة للسيادة تقوم على مؤازرة الدول الأعضاء لتحمّل مسؤولياتها الوطنية، وللاستجابة لتطلّعات شعوبها وانتظاراتهم المشروعة، بالإضافة إلى العمل الميداني المباشر الذي يقوم به الاتحاد قوّةً لحفظ السلم والأمن الأفريقيين ولضمان الاستقرار. ورغم أنّ هذا التكتّل الأفريقي لم يرتقِ بعد ليصبح قوّةً إقليميةً وازنةً تتعامل بندّية مع القوى الإقليمية والدولية الأخرى، يمثّل أملاً لشعوب المنطقة وسنداً لدولها في مواجهة العولمة والإمبريالية الجديدة، في انتظار أن تُدعم مؤسّساته وسياساته بالإمكانات والآليات الضرورية لإنفاذها وترسيخها فعلياً، لتحقيق الحدّ الأدنى من الاندماج الاقتصادي بين دوله، وللذود عن استقلاليتها وحقّها في تنمية عادلة ومستدامة.

تشكّل وعي أفريقي وطني وقاري بضرورة التحرّر من الوصاية وبناء مصير مشترك هو ضرورة ملحّة وحتمية تاريخية وحضارية

أضف إلى هذا أنّ القارة الأفريقية تشهد تنامياً لخطاب وسياسات وطنية "حمائية" وسيادية تسعى إلى القطع مع الإرث الاستعماري والولاءات الأجنبية، وتثمّن الخصوصية الأفريقية على المستوى الثقافي والأنثروبولوجي والقيمي، في إطار البحث عن هُويّة وطنية مستمدّة من الانتماء إلى القارة الأفريقية، ومشبعة بتميّزها وتفرّدها، ليمثّل تصاعد القومية في القارّة الأفريقية إجابة لتغوّل الحضور الأجنبي فيها، وبحثاً عن حصانة لها. وقد تجلّى ذلك بوضوح في خطاب بعض القادة الأفارقة، من ذلك مثلاً خطاب الرئيسين السنغالي والتشادي سنة 2024، اللذَين اعتبرا فيه أنّ الوجود العسكري الأجنبي في بلادهما لا يتوافق مع نظرتهما إلى سيادتها واستقلالها. وقد ترتّب على ذلك إنهاء الوجود العسكري الفرنسي، وإعادة النظر في اتفاقات الدفاع المبرمة بين عدة دول أفريقية وفرنسا، في إطار مناخ عامّ أفريقي مناهض لسياسات هذه الدولة في المنطقة. وقد سبق هذا الخطاب انسحاب القوات الفرنسية من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ما يكشف تجلّي وعي أفريقي يتزعمه قادة أفارقة جدد، يدعو إلى ضرورة إعادة التموضع في الخريطة الجيوسياسية العالمية الجديدة، والسعي وراء تشبيك الحلفاء والشراكات الخارجية لتفادي تغوّل بعض القوى وهيمنتها على المشهد الأفريقي في إطار احتكارية استعمارية تشرّع الهيمنة والوصاية الخارجية. إلا أنّه يُخشى أن تتحوّل هذه النزعة القومية إلى ترسيخ سياسات انتقائية للأطراف المتدخّلة من دون استراتيجيات واضحة المعالم، أو أن تكون مدخلاً للاستبداد ومبرّراً للتفرّد بالسلطة. لذلك من الضروري أن تكون منفتحةً على محيطها الأفريقي فيكون رافداً لها، وأن تُسند بمراكز للدراسات الاستراتيجية على الصعيد الأفريقي تقطع مع المراكز الأجنبية، وتبني رؤيتها الخاصّة لمستقبل القارة ودولها.

خاتمة

تشكّل القارّة الأفريقية حالياً محور اهتمام العالم بأجمعه، ومحطّ أنظاره، في ظلّ إعادة بناء توازنات إقليمية ودولية جديدة للنفوذ ومراكز القوة. لذلك، تحوّل تشكّل وعي أفريقي وطني وقارّي بضرورة التحرّر من الوصاية والهيمنة، وبناء مصير مشترك، إلى ضرورة ملحّة وحتمية تاريخية وحضارية، لحجز موقع يليق بها وبتطلّعات شعوبها، ويضمن لها التأثير في مجريات الأحداث العالمية بندّية، ووفق قيم إنسانية مشتركة، من دون التفريط في الخصوصية الأفريقية التي تشكّل مكمناً من مكامن قوّة القارّة وتفرّدها وتمكّنها كونياً.