إيران وحسابات الحرب المكلفة

تسير الحرب الأميركية - الإسرائيلية الراهنة ضدّ إيران وفق مخطّط يبدو مدروساً بعناية فائقة، خلافاً لما يعتقده بعضهم أنّها بلا أفق أو خطط واضحة. فهذه المواجهة تشبه، في سياقاتها، حروباً كثيرة خاضتها الولايات المتحدة؛ فهي وُجدت لتعزيز الهيمنة العالمية من خلال السيطرة المطلقة على منابع الطاقة ومفاصلها. وهنا ينبغي لنا استحضار استراتيجية "غزو منابع النفط" التي لوّح بها هنري كيسنجر، عقب استخدام العرب سلاح النفط في حرب 1973؛ إذ لا يجوز تناسي تلك الوقائع التاريخية، فهي المفتاح الحقيقي لفهم ما نعيشه اليوم، فمَن يسيطر على النفط يسيطر على العالم.

بعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب، ومع الارتفاع الحادّ في كلفتها الاقتصادية والأمنية عالميّاً، وليس فقط على الدول المعنية مباشرة، بات الحديث عن ضرورة إيجاد "مخرج للأزمة" يتردّد كثيراً في أروقة السياسة في واشنطن وطهران على حدّ سواء. أمّا دولة الكيان، فبرغم محاولات حكومتها إيهام الداخل الإسرائيلي بأنّ الحرب "محسومة عسكرياً"، فإنّ مجرّد تساقط شظايا الصواريخ الإيرانية، أو وصول بعضها إلى أهدافها، يوشك أن ينسف الرواية الإسرائيلية الرسمية من جذورها، ويضع الجبهة الداخلية أمام تساؤلات وجودية.

لا يعدو الحديث عن "تماسك الجبهة الداخلية" في إيران أن يكون حالماً أو عاطفياً

في الداخل الإيراني، وبسبب التعتيم الإعلامي الممنهج وضعف التغطية المستقلّة، لا يعدو الحديث عن "تماسك الجبهة الداخلية" أن يكون حالماً أو عاطفياً؛ فالقصف الجوي المكثّف لم يستنزف البنية العسكرية فحسب، بل استهدف بعمق البنيتين الصناعية واللوجستية للبلاد. كما أنّ التهديدات القائمة باستهداف المنشآت الحيوية التي تمسّ حياة المواطن اليومية (المياه، الكهرباء، المصارف، الجسور) تعيد إلى الأذهان سيناريو تدمير العراق عام 1991، وهو ما يُحدث حالة من الغليان المكتوم تحت قشرة النظام المتصلّبة.

وفي الميزان الأميركي، يبدو الرئيس ترامب منتشياً بنجاح عملية إنقاذ الطيار الثاني الذي أُسقطت طائرته في العمق الإيراني. هذا "النصر المعنوي" الذي استغرق 36 ساعة من العمليات المعقّدة والخطيرة، سيسوّقه ترامب محلّياً لقمع كلّ صوت معارض للحرب، وسيقدّمه بوصفه إنجازاً تاريخياً ما كان ليتحقّق لولا الهيمنة الجوية المطلقة، ما يمنحه تفويضاً شعبياً للاستمرار في الضغط حتى النهاية.

لقد رفعت إيران الكلفة على نفسها كثيراً، منذ الساعات الأولى للحرب عليها، من خلال ارتكاب أكثر الأخطاء فداحة. الأول تمثّل في ورقة مضيق هرمز، حين اعتقدت إيران أنّ إغلاق المضيق ورفع الكلفة على دول العالم سيضغط على أميركا لوقف الحرب، فوقعت في الفخّ؛ إذ تحوّل المضيق من ورقة ضغط إلى "ورقة إدانة" دولية، ما منح واشنطن الذريعة القانونية والأخلاقية لجرّ دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتردّدة إلى الانخراط في التحالف الدولي لحماية الملاحة. وتمثّل الخطأ الثاني في استهداف دول الخليج العربي، إذ حاولت إيران توسيع رقعة النار في الساعات الأولى باعتدائها على جيرانها، ظنّاً منها أنّ الضغط الإقليمي سيجبر الخليج على التوسّط لوقف الحرب، وفاتها أنّها بهذا الفعل العدواني فقدت أهم "حبل إنقاذ" ووسيط مؤثّر كان بإمكانه كبح جماح التهوّر الأميركي في لحظة فارقة.

باتت كلفة هذه الحرب مرتفعة على الجميع، لكن النظام الإيراني يبقى الخاسر الأكبر، فالحرب كشفت أيضاً انقساماً حادّاً داخل بنية النظام، وما جرى مع وزير الخارجية الأسبق محمّد جواد ظريف بعد طرحه مبادرة حلّ في الصحافة الأميركية، يعكس حالة "الارتباك والذعر" في بيت القرار، فالتخوين وحرق الصور يعكسان نظاماً يفتقد إلى المرونة السياسية في وقت يحتاج فيه إلى الدبلوماسية أكثر من البارود.

بالتالي، ستدفع إيران ثمن هذه الحرب من مستقبلها؛ فهي لن تواجه دماراً عسكرياً فحسب، بل ستقع تحت طائلة "تعويضات هائلة" لدول الخليج العربي أولاً. وإذا ما سارت الإجراءات القانونية في مجلس الأمن نحو وضع إيران تحت الفصل السابع، سنكون أمام عملية استنزاف، قانوني واقتصادي، قد تمتدّ لأجيال. كما أنّ الرهان على الوقت قد يسعف النظام الإيراني للبقاء مؤقّتاً، لكنّه محفوفٌ بمخاطر الانهيار التام للبنية التحتية والمدنية، كما هدّد ترامب، وهو ثمنٌ قد لا يقوى أيُّ نظام، مهما بلغت قوته القمعية، على تحمّله.

تعاني إسرائيل عقدة الدول الكبيرة جغرافياً؛ فترى في إيران، بمساحتها الشاسعة وكتلتها البشرية، تهديداً وجودياً دائماً

وعلينا ألا ننسى أنّ حسابات ما بعد الحرب تختلف بين واشنطن وتل أبيب. بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ليس الهدف النهائي بالضرورة تغيير أيديولوجيا النظام بقدر ما هو تدجينه وإعادة دمجه في المنظومة الدولية حليفاً أو تابعاً مقرّباً. فأميركا تبحث عن نظام منسجم تماماً مع رؤيتها للمنطقة، ولو كان نفسه النظام الحالي، ولكن بنسخة معدَّلة تقبل بالتنازل عن الملفّ النووي، وتكفّ يدها عن الأذرع الإقليمية. كما أنّ واشنطن تخشى أن يؤدّي الانهيار الكامل للدولة الإيرانية إلى فوضى عارمة قد تهدّد تدفّق الطاقة، وتفتح الباب أمام نفوذ صيني أو روسي أكبر. وتبدو الرؤية الإسرائيلية، وتحديداً لدى حكومة اليمين المتطرّف، مغايرة تماماً. فإسرائيل تعاني عقدة الدول الكبيرة جغرافياً؛ فهي ترى في إيران، بمساحتها الشاسعة وكتلتها البشرية وموقعها الاستراتيجي، تهديداً وجودياً دائماً بغضّ النظر عن طبيعة النظام الحاكم، لذا الهدف الإسرائيلي المستتر خلف العمليات العسكرية هو تفتيت إيران وتقسيمها إلى دويلات عرقية ومناطق نفوذ متناحرة (أذر، كرد، عرب أحواز، بلوش).

استراتيجية "شدّ الأطراف" الإسرائيلية تهدف إلى تحويل إيران من دولة مركزية قوية إلى كيانات هشّة وغارقة في النزاعات الداخلية، ما يضمن أمن "الكيان" لعقود مقبلة من دون الحاجة إلى القلق من أيّ قوة إقليمية كبرى. وكلفة الحرب المرتفعة سيدفع فاتورتها الجميع بالتأكيد، لكن يبدو أنّ النظام في إيران سيكون الأكثر استنزافاً، خصوصاً إذا ما واصل صقور الحرس الثوري قيادة المعركة وقمع أيّ حراك داخلي يقدّم رؤية لوضع حدّ لهذه الحرب المُكلفة.