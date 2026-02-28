إيران بين الخارج والداخل

ليس هناك سبر آراء مهني يقدّم تقديرات، ولو تقريبية، عن مدى شعبية النظام الإيراني، لكنّ حركة الشارع تعكس قدراً ملموساً من عدم الرضا، والتذمّر، ورغبة متنامية لطي صفحة الحكم الذي بلغ 47 عاماً. ومن المؤشّرات المهمّة على رغبة عارمة في التغيير التصاعد المستمرّ للتظاهرات الاحتجاجية طوال العقد الماضي، التي زادها حدةً واشتعالاً تدهورٌ اقتصادي، وتراجعٌ في القدرة الشرائية، وارتفاع معدّلات التضخم، وتدنّي قيمة العملة المحلية، واستشراء الفقر وسط شريحة واسعة في المدن الكبرى. ويكمن السبب الرئيس في الحصار الدولي المفروض على هذا البلد الغني بموارده الاقتصادية، وخصوصاً النفط والغاز. ولولا ذلك، اكان يمكن لإيران أن تكون في عداد أغنى الدول، وتوفّر لشعبها حالاً من الرفاهية على غرار جيرانها من بلدان الخليج العربي.

خصّص الحكم الحالي القدر الأكبر من الموارد لمشاريع طموحة، ومنها في الطليعة النووي، الذي أصبح سبباً رئيساً لاشتباكه مع الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل على مدى العقدَين الماضيّين. ورغم أن هذه الأطراف أبدت إصراراً على منعه من تحقيق هدفه بدخول النادي النووي، فإنّه واصل العمل في بناء المفاعلات وتخصيب اليورانيوم على نحو يتجاوز الأغراض المدنية. ومن أجل الدفاع عن مشروعها النووي، تمدّدت طهران عسكرياً خارج الحدود، ودخلت بقوة في خطّ القضية الفلسطينية، وبنت تحالفات واسعة مع دول ومليشيات كلّفتها مبالغ مالية هائلة، لكنّها لم تفلح في توظيفها لفرض نفسها قوةً مرهوبة الجانب. وقد بدأت بفقد جزء من وزنها وقيمتها بعد الضربات التي تعرّض لها حزب الله على يد إسرائيل، ورحيل النظام السوري السابق. ولم يقدر ما بقي من حلفائها في اليمن والعراق على تعديل موازين القوى، وباتوا مرشّحين لمصير حزب الله.

في غضون ذلك، مارس النظام تشدّداً في الداخل، وحرم شعباً حيوياً على قدر عالٍ من الطموح والوعي والثقافة من أن يتطوّر ويتقدّم. ورفضت سلطة رجال الدين منح المجتمع الإيراني مساحةً كافيةً للتعبير عن نفسه وممارسة حقّه بالمشاركة. والغرض قطع الطريق على حراك الديمقراطية والتغيير، الذي تجلّى بأوضح صوره خلال الثورة الخضراء عام 2009. وهناك خشية فعلية اليوم، على مستوى حراك الشارع، من حصول صفقة بين واشنطن وطهران تنتهي بتنازلات، بينما ينتظر الإيرانيون من الحكم إجراء مصالحة مع شعبه، أقلّ كلفةً وذات منفعة فعلية لتعزيز مناعة البلد وتقوية دفاعاته الداخلية بوجه الاختراقات الكبيرة، التي تبين أنها أحد أخطر المنافذ التي تسلّل منها التدخّل الأجنبي في الشؤون الداخلية. وقد وصل ذلك إلى درجةً أن أجهزة إسرائيل الأمنية تعمل وتمارس التخريب بقوة، وتقوم بعمليات إرهابية داخل إيران.

تضغط واشنطن اليوم على طهران التي تجد نفسها أمام خيارين: التنازل أو الرفض. وفي الحالة الأولى، سيتعيّن عليها أن تتخلّى عن مشروعها النووي وبرامج التسلّح الصاروخية، وتضع نفسها تحت المراقبة الدولية، وتقدّم هدايا اقتصادية تخصّ النفط. وفي الحالة الثانية، عليها أن تخوض حرباً شرسةً لن تكون في صالحها، بمواجهة ترسانة عسكرية أميركية إسرائيلية على درجة عالية من التفوّق كمّاً ونوعاً، ومن شبه المحسوم أنها سوف تتعرّض لخسارة كبيرة. وفي الحالتين، يُعتبر الشعب الإيراني هو الخاسر. وحتى لو حصلت تسوية بين حكام طهران والرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإنها ستجرى على حساب مطالب التغيير والإصلاح. أمّا إذا لم يتّفق الطرفان، فإن الخراب لن يقف عند إلحاق الضرر بالحُكم، بل سوف يحلّ بإيران بلداً وشعباً، وقد ينسحب إلى منطقة الجوار الإقليمي، وستكون إسرائيل الرابح الوحيد، والقوة الرئيسة التي ستتحكّم بمصير الشرق الأوسط والخليج.