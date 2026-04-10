إنّهم يقصفون السلام

لم يكن كردستان العراق سوى عامل استقرار وتنمية في المنطقة. فهل نُذكّر بمئات آلاف من العرب والأجانب والآسيويين العاملين في الإقليم، أم نُذكّر بآلاف المنشآت والمشاريع التجارية والتبادل التجاري بين الإقليم ودول الخليج العربي والدول الغربية، أم نبدأ من المقاربات المشتركة والجهد الضخم الذي بذله الساسة الكرد في كردستان خلال مرحلة المجلس الانتقالي، وكتابة الدستور، والتوافق على قانون إدارة الدولة بعد سقوط النظام البائد، أم الخطوات الجدّية التي بذلتها القيادة السياسية في الإقليم كي تمنح دول الجوار طمأنينةً حول الأدوار الإيجابية والسلمية للإقليم معهم، سواء في ما يخصّ ضبط الحدود، أو عدم تدخّل تلك الدول في الشأن الكردي، إلا ما يدخل ضمن خانة دعم الاستقرار الداخلي الكردي، ورعاية أيّ خطوة حوارية تقود إلى الحوار؟ وهل أفضل من الحوار والديمقراطية في نيل الحقوق والعيش المشترك؟ ولعلّ تحويل أربيل إلى واحة سلام وديمقراطية وحوار، وملتقى عالمي دولي إقليمي لحلّ القضية الكردية في تركيا وسورية وإيران، ومركز لحلّ مشكلات العراق، هو أكثر ما يؤرّق دعاة الشرّ والإثم والعدوان.

ورغم هذه الأذية وهذا الضرر لا يزال كردستان يختار نموذج التعايش والحوار

دخل كردستان العراق في معارك وحروب طاحنة ضدّ مختلف أنظمة الحكم العراقية بدءاً من الانتداب البريطاني، وحتى حقبة صدّام حسين. وأكثر ما يدفعنا إلى الفخر والاعتزاز أنّ الكرد لم يقتلوا الأسرى العسكريين العراقيين، ولم يتحوّلوا إلى مصدر خطر على أمن دول الجوار، بل كانوا دوماً دعاة حقّ ومطالبين بشراكة سياسية. ففي 11 مارس/ آذار من عام 1970 الذي اعتُبر إعلاناً تاريخياً بين الحكومة العراقية والملا مصطفى البارزاني، مُنح الكرد بموجب الاتفاقية حكماً ذاتياً في العراق، واعترفت لهم بالحقوق القومية (في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية... إلخ) السياسية والإدارية والاقتصادية والتنموية. لكنّ اتفاقية الجزائر عام 1975، الموقّعة بين صدّام حسين وشاه إيران محمّد رضا بهلوي، وبإشراف الرئيس الجزائري هواري بومدين، أنهت ذلك المسار، قبل أن يتنصّل صدّام حسين من الاتفاقية في 17 سبتمبر/ أيلول عام 1980، لتندلع حرب الخليج الأولى. وخلال فترة التسعينيّات، ومع حصول الكرد على منطقة الحكم الذاتي، وطيلة الفترة التي سبقت حصولهم على إقليم فيدرالي عام 2005 ضمن العراق الاتحادي، لم تفتعل سياسات الإقليم أيّ عداء أو توتّر مع دول الجوار، رغم ما كانت تشهده المنطقة من تشنّجات سياسية ومواجهات عسكرية أحياناً.

تحوّل كردستان إلى مركز للاستقطاب الإقليمي والدولي، من حيث الاقتصاد والتنمية والتبادل التجاري، أو من حيث فرص العمل والاستقرار، أو مركز لجوء لشعوب إيران الهاربة من البطش والجوع، وللسوريين كرداً وعرباً، وللعراقيين الفارّين من جحيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ومعارك الحشد الشعبي. ورغم ما فعلته الحكومة العراقية منذ عام 2014، خلال هجوم "داعش" على كردستان العراق، من فرض حصار اقتصادي وقطع حصّة الإقليم في الميزانية ومحاولة منع التسليح، بقي كردستان مركزاً للاستقطاب الشعبي والأمان العراقي. وخلال الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران، سعى كردستان بقواه كلّها إلى أن يكون خارج معادلة الحرب، وأن ينأى بشعبه عن المهالك والمحارق العبثية، وتمكّن إلى حدّ كبير من الحفاظ على التوازن بين الأطراف المتصارعة. ليأتي الردّ الإيراني، عبر أذرع الإسلام السياسي الشيعي وبمختلف مسمّياته الخارجة عن القانون، ومن حملة السلاح غير المنضبطين، ومن يملك مسيّرات انتحارية غير عراقية الصنع، بالهجوم على منزل رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني، ومنزل الرئيس والمرجع الكردستاني مسعود البارزاني، وقبلهما استهداف مركز لقوات البشمركة التي استُشهد إثره ستّة ضبّاط وجُرح آخرون، وقبل ذلك استشهاد عسكري كردي في مطار أربيل، من دون نسيان أنّ كردستان استقبل أكثر من 450 هجوماً صاروخياً وهجوماً بالطائرات المسيّرة على المدنيين وعلى قوات البشمركة.

لماذا هذا الحقد الدفين كلّه؟ تحوّلت أربيل واحدة من أجمل عواصم العالم من حيث مستويات الأمان وانخفاض مستوى الجريمة الذي يكاد أن يكون صفرياً، ومركزاً لحلّ الخلافات بالتفاهم والحوار. هذا الهجوم ليس على منازل القادة الكردستانيين فحسب، بل هو هجوم على النموذج الدبلوماسي والسياسي الذي يبني جسور العلاقات لا يهدمها. النسخة الجديدة من الشرق الأوسط لن تكون على أساس الرؤوس الحامية ومتحكّمي المسيّرات الانتحارية، التي يمكن لها هدم ثقافات وحضارات استمرّت قروناً، أو بتخريب بنية تحتية صُرفت عليها المليارات من الدولارات وعشرات السنوات. الشرق الجديد سينصبّ على البناء والتنمية والتجارة والتعدّدية السياسية، ومن لم يتمكّن من حجز مقعد بين مصاف الدول والأقاليم المتحضّرة، لن يجد نفسه سوى في هوامش التاريخ وخارج قوس النصر.

عجيب أمرهم، ينصبّ جلّ اهتمامهم على كيفية معارضة كردستان بأيّ طريقة. وكردستان الذي لم يكن يوماً طرفاً في مشاكلها وتوتّراتها وحروبها، ولكن، للأسف، هناك من لا رادع لهم. ورغم هذه الأذية والضرر وإرسال رسائل واضحة المعاني، لا يزال كردستان يختار نموذج التعايش والحوار، والتزم الصمت حرصاً على عدم إثارة القلق والغضب بين الجماهير. علماً أنّ قضية الهجوم لا تتعلّق بمنزل أو مقرّ أيّ شخص، فكلّ مكان في كردستان وكلّ بيت كردي له قيمة كبيرة. الواضح أنّ هذه الهجمات تحريض واضح على الحرب، وقمع كبير، وتجاوزات وظلم بحق كردستان، ولا بدّ من إيجاد حلّ جادّ وحاسم لها.

من حقّ الشعب الكردي الدفاع عن رسالته السلمية وقضيته المشروعة

والأكثر تأكيداً أنّ حلّ هذه الجرائم لا يتم بالإدانة أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل أو اللجان، بل على السلطات العراقية أن تقرّر بنفسها ما إذا كانت ستعلِن عجزها عن ردع هذه المجموعة من الخارجين عن القانون، أم ستتخذ إجراءات جادّة لحماية الدولة وتدابير حاسمة لمنع تكرار الهجمات الظالمة على إقليم كردستان.

من حقّ الشعب الكردي الدفاع عن رسالته السلمية وقضيته المشروعة بإرادة فولاذية، ولن يستطيع أيّ تهديد أو هجوم أو عدو أن يكسر هذه الإرادة التي استمرّت قرناً كاملاً. وهذا التفوّق الأخلاقي للإقليم، الذي لم يربط هجوم الفصائل الشيعية العراقية عليه بإمكانية ردّ الدَّين باستهداف العراقيين الموجودين في الإقليم، أو استعمال السلاح في كثير من المناطق المتاخمة لهم، هو تفوّق أخلاقي مدعاة للفخر والاعتزاز. ولا نُذيع سرّاً بالقول إنّ تلك الهجمات أثبتت فشل الحكومة العراقية، بل إنّها دليل على غياب مفهوم الدولة، ووجود جماعات ما دون دولتية تشارك الدولة العنف المشروع الذي تحتكره هذه الدولة، فتحوّل ذلك العنف إلى وسيلة وأداة ابتزاز للنيل من هيبة العراق وكردستان وشعبيهما. الدولة التي تفشل في وضع حدّ رادع للتمادي في الهجمات الإرهابية التي تشنّها تلك المجاميع تمنح المجتمع الدولي صكّ اعتراف واضح بحجم الفشل السياسي والأمني والعسكري العراقي، مقابل سموّ الفكر السياسي في كردستان.

كردستان، الذي لا يزال ملاذاً للفارّين من الظلم والحرب والملاحقات، يستحقّ من دول الخليج العربي والعالم كلّه الدعم والمساندة والمساعدة في تجاوز إصرار إيران وأذرعها في العراق على جرّ المنطقة كلّها إلى الحرب والصدام المسلّح والعنف.