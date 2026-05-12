إنقاذ الكتب

يتكرّر المشهدُ على الرغم من الزمن والمسافة واختلاف الجغرافيا: في داريا والموصل وغزّة وخاركيف وبيروت؛ شابّ ينفض الغبار عن غلاف ممزّق سحبه من تحت الركام، طفلة تتصفّح كتاباً محترق الأطراف داخل خيمة، وأمين مكتبة يُخفي مخطوطةً نادرة في قبوٍ مظلم... هي الحرب، تدكّ السقوفَ وتُحرق البيوت، لكن ثمّة من يركض في الاتجاه المعاكس للنجاة، فقط لكي يُنقذ الحكاية.

عام 2014، قرّرت مجموعة من الشباب في داريا أنّ الجوع إلى الخبز لا يُغني عن الجوع إلى المعرفة. تجمّعوا وجمعوا نحو 14 ألف كتاب من بيوت مهجورة وأماكن مدمّرة، ثمّ حفروا قبواً تحت الأرض سمّوه "مكتبة داريا السرّية"، فتحوّل إلى جامعة ومشفى للروح، يقرأون فيه بين غارتَين، يتناقشون في أمور الفلسفة والطبّ والأدب. يقول أحمد، وهو أحد هؤلاء الشباب المؤسّسين، في كتابٍ حمل عنوان "مهرّبو الكتب في داريا" (Les passeurs de livres de Daraya) للفرنسية الإيرانية دلفين مينوي: "كنّا ننقذ الكتب كي لا ننسى من نكون". بعد مضيّ ثلاث سنوات، سقطت المدينة وأُحرقت المكتبة، إلا أنّ فكرتها بقيت حيّةً.

على بعد آلاف الكيلومترات، كانت الموصل العراقية تخرج من خراب تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" (في 2017). لقد أحرق التنظيم مكتبة جامعة الموصل وكانت تضمّ نحو مليون كتاب، وحوّل محتويات رفوفها وبنائها إلى رماد، لكنّ ردّاً جاء من الشارع على صورة حملة في الموصل رفعت شعاراً: "انهض لتقرأ". المتطوّعون، طلّاب وأساتذة، جمعوا كتباً من كلّ بيت، وبفضل تبرّعات واسعة من منظّمات دولية، ومنظّمات المجتمع المدني، وشخصيات مؤثّرة، وجامعات عراقية وعربية، وُفِّرت آلاف الكتب بغرض إعادة المكتبة إلى سابق عهدها. هنا أيضاً كانت حملات النهوض بالقراءة حركةً ثقافيةً شعبيةً تطوّعيةً هدفت إلى "النهوض" بالمدينة من الدمار الفكري والمادي الذي خلّفه التنظيم، وإعادة القراءة بوصفها نوعاً من المقاومة الفكرية ضدّ الفكر المتطرّف.

الحكاية نفسها كُتبت وتُكتب في صيغ وأسماء أخرى، في أوكرانيا مثلاً، من خلال إنشاء "مكتبات صمود" في مدينة خاركيف (ثاني أكبر مدينة بعد كييف، تبعد 40 كلم من الحدود الروسية)، انتشل متطوّعون قصص أطفال من مدارس قصفتها الغارات، ليضعوها بين أيدي صغارٍ فقدوا بيوتهم. القراءة هنا لم تكن ترفاً، بل هي أكثر من ضرورة، لأنّها محاولة لمنح الطفل ساعةً واحدةً بلا أخبار القصف والموت. هرّب أمناء المكتبات مخطوطاتٍ تعود إلى القرن السادس عشر إلى الأقبية، لأنّ "الذاكرة إذا ضاعت لا تعود". لبنان أيضاً عاش هذا المشهد عام 2006، حين انتشر ما سُمّيت "زوايا قراءة"، وكذلك في إثر انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب 2020، عندما نزل شباب الأحياء في اليوم التالي يكنسون الدمار، ويلملمون الورق من بين الزجاج المكسور والدماء. في إثر ذلك، وُلِدت مبادرةُ "خزانة الذاكرة" لترميم الكتب المتضرّرة، فصار كلّ كتاب مُرمّم يحمل قصَّتَين: قصّةَ مؤلّفه، وقصّةَ نجاته.

منذ قرون، والكتب تُنقَذ، وتُخبّأ، وتُنقَل من يدٍ إلى يد، ومن قبوٍ إلى قبو، كلّما حلّ الخراب. ما جرى أمس في داريا والموصل وغزّة وبيروت، يضيف فصلاً جديداً إلى هذا التاريخ، يعرف الناس عبره أنّ إنقاذ الورق يعني إنقاذ أثر المدينة وإدامته في الزمن، بفضل الأيدي التي ترفض أن تترك الحكاية للرماد. أمّا لماذا يسارع الناس إلى إنقاذ ورق وسط حقول الموت، برغم تعريض حياتهم للخطر؟ فربّما لأنّهم يدركون جيّداً أنّ تدمير المكتبات وحرقها يكونان متعمّدين في الحروب، بهدف محو ذاكرة المدن وطمس عالمها. وبهذا يصبح إنقاذ الكتب فعل بقاء، لا فعلاً ثقافياً بحتاً. فالمدن لطالما دُمّرت وبُنيت من جديد. أمّا الحكاية، أمّا الذاكرة، فمن يُعيدهما إذا احترقتا؟

أجل، خلال الحروب وتحت الأنقاض، يصبح الكتاب سقفاً ثانياً من ورق، يحمي، ويسهم في إعادة بناء ما تدمّر، ولا تحييه حجارة ولا حديد.