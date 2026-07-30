إذا تحرّرت الكلمة ازدهر الإنسان... يرويها السروجي

دخلتُ الدوحة، وقد عرفتها مدينةً تنمو، فإذا هي يوم عدت إليها مدينة تُفكِّر. فقلت: ما بال العمران قد علا، والروح قد علت معه؟ وهل تُبنى الأوطان بالحجر وحده؟ فقال صاحبي: ويحك يا سروجي! إنّ الحجر تابع، وإنّما الأصل فكرة، فإذا صحّت تبعها العمران كما يتبع الظلّ صاحبه. قلت: ومَن صاحب هذه الفكرة؟ قال: رجلٌ آمن بأنّ بناء الإنسان يسبق بناء البنيان، وأنّ الكلمة إذا تحرّرت، والثقافة إذا ازدهرت، والمعرفة إذا انتشرت، جاء العمران طائعاً. قلت: وكيف كان هذا؟ قال: تعال أحدّثك حديثَ شاهدٍ رأى البدايات، ثمّ رأى الثمار بعد السنين.

قلت: فما أوّل الأمر؟ قال: كان أوّل الأمر قراراً. قلت: وأيّ قرار؟ قال: إنّ الإعلام لا يعيش في ظلّ الوصاية، ولا يُبدع في ظلّ الخوف. فأُلغيت وزارة الإعلام، وخفَّت قبضة الرقابة التقليدية، ولم يكن المقصود هدم مؤسّسة، بل إطلاق الكلمة من قيدها. ثمّ ما لبثت أن وُلدت "الجزيرة"، فغدت منبراً عربياً سمعه العالم، وتبدّلت صورة الإعلام في منطقتنا، حتّى صار الناس يختلفون حولها، ولكنّهم لم يستطيعوا تجاهلها. فقلت: ما أكثر مَن ينشئ مؤسّسة! فقال: نعم، ولكن قليلٌ مَن ينشئ عصراً.

ثمّ مضى يقول: كان الأمير الوالد يرى أنّ الإعلام الحرّ ليس غايةً في ذاته، بل وسيلة لبناء مجتمع أكثر ثقة بنفسه، وأوسع أفقاً، وأقدر على الحوار مع العالم. وكانت تلك الرؤية من أبرز ملامح مشروع النهضة الذي لم يقتصر على الإعلام، بل امتدّ إلى الثقافة والتعليم والمعرفة.

قلت: ثمّ ماذا؟ قال: ثم التفت الأمير الوالد إلى الثقافة. قلت: أليست الثقافة معارض وندوات ومهرجانات؟ فتبسّم وقال: لو كانت كذلك لانتهت بانتهاء أيّامها، وإنّما أرادها مشروع دولة. ولما عُرضت عليه برامج الدوحة عاصمة الثقافة العربية عام 2010، قال كلمته التي لا تزال ترنّ في أذني: "ستكون بكلّ تأكيد عاصمةً للثقافة العربية هذا العام، ولكنّ طموحنا أن تكون الدوحة عاصمةً عالميةً للثقافة دائماً". فعلمت أنّني لم أكن أسمع تعليقاً على برنامج احتفال، بل كنت أسمع رؤيةً للمستقبل.

أصبحت الثقافة جزءاً من هويّة الدولة، لا مناسبةً في رُزنامتها

ثمّ مضت الأيّام، فإذا كتارا منارة للإبداع، والمتاحف تتوالى، والفنون تزدهر، والكتاب حاضرٌ في قلب المشروع، حتّى أصبحت الثقافة جزءاً من هويّة الدولة، لا مناسبةً في رُزنامتها. فقلت: ما أعجب الفرق بين مَن يقيم احتفالاً، ومَن يبني مشروعاً! فقال: ولهذا بقي الأثر.

ثمّ مضينا حتّى بلغنا البحر، فأشار بيده وقال: انظر هناك… فقام متحف الفنّ الإسلامي شامخاً، لا يحفظ الكنوز فحسب، بل يروي للعالم صفحةً من عظمة الحضارة الإسلامية. ثمّ عاد المتحف الوطني يحكي قصّة الأرض والإنسان، ولم يكن إنشاء المتاحف جمعاً للنفائس، بل حفظاً للذاكرة، وربطاً للماضي بالحاضر، وصوناً لهُويّة الأمّة للأجيال القادمة. فقلت: ما أكثر ما تبني الدول من مبانٍ! فقال: نعم… ولكنّ قليلاً منها يجعل الحجر ينطق بالتاريخ.

قلت: وأين المعرفة من هذا كلّه؟ قال: هناك كان المشروع الأكبر. لم يكتفِ الأمير الوالد ببناء المدارس، بل فتح أبواب الوطن لأعرق الجامعات العالمية، حتّى غدت المدينة التعليمية ملتقى للعقول، ومختبراً لإعداد أجيال تحمل العلم وتنافس به. ثمّ رأى أنّ استضافة المعرفة لا تكفي، فلا بدّ أن تنتجها البلاد، فجاءت جامعة حمد بن خليفة امتداداً لهذه الرؤية، صرحاً علمياً يجمع بين العلوم الحديثة، وخدمة التراث، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والبحث العلمي. ثمّ قامت مكتبة قطر الوطنية بيتاً للكتّاب، وذاكرةً للوطن، ومنارةً للباحثين، وجسراً يصل الماضي بالمستقبل. فقلت: لقد اجتمعت الجامعة والمكتبة في مشروع واحد. فقال: لأنّ المعرفة لا تقوم على جناح واحد.

ما غرسه الأمير الوالد نراه اليوم يزداد رسوخاً واتّساعاً في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

قلت: لقد أراك تجمّع الإعلام والثقافة والتراث والتعليم في حديث واحد. فقال: وهل كانت في فكر الأمير الوالد إلّا مشروعاً واحداً؟ لم يكن يرى الإعلام بمعزل عن الثقافة، ولا الثقافة بمعزل عن التعليم، ولا التعليم بمعزل عن المعرفة، ولا المعرفة بمعزل عن هُويّة الأمّة. كان يؤمن بأنّ الكلمة الحرّة تصنع عقلاً، والعقل يبني حضارةً، والحضارة تحفظ الوطن. فقلت: لقد فهمت. قال: وما الذي فهمت؟ قلت: إنّكم لا تروون لي سيرة مؤسّسات، بل تروون سيرةَ رؤية، وإنّ هذه المؤسّسات لم تكن غايات في ذاتها، بل أدوات لبناء الإنسان.

ثمّ افترقنا، وبقيت أمشي في شوارع الدوحة؛ كلّما مررت بمكتبة تذكّرت كلمة، وكلّما وقفت أمام متحف تذكّرت رؤية، وكلّما رأيت جامعة تذكّرت حلماً. فقلت في نفسي: رحم الله رجالاً كانت أبصارهم ترى ما وراء أعمارهم، فبنوا للأجيال، لا لأيّامهم، وللمستقبل، لا للحاضر وحده.

فقال السروجي: أترى أنّ الرؤى العظيمة تنتهي إذا غاب أصحابها؟ قلت: وكيف؟ قال: لأنّها إذا صدقت أصبحت نهجاً للدولة، لا مشروعاً لرجل. وما غرسه الأمير الوالد نراه اليوم يزداد رسوخاً واتّساعاً في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الثقافة والإعلام والتعليم والمعرفة، حتّى غدت تلك الرؤية تتجدّد مع كلّ إنجاز، وتتعزّز يوماً بعد يوم، ويزداد أثرها في حاضر الوطن ومستقبله. ثمّ التفتُّ إلى المدينة مرّةً أخيرة، فكأنّها تقول: إذا تحرّرت الكلمة، ازدهرت الثقافة، وإذا ازدهرت الثقافة، أشرقت المعرفة، وإذا أشرقت المعرفة، قامت الحضارة.

فعلمت أنّ بعض الرجال لا يقاسون بما شيّدوا من مبانٍ، بل بما يتركونه من رؤى تبقى، ومن نهجٍ تمضي عليه الأوطان، فتتعاقب الأجيال على بنائه، وتواصل القيادات مسيرته، فيظلّ الأثر حيّاً، ويبقى العطاء متجدّداً.