أيُّ مذاقٍ لأيّ مصالحة؟

تمرّ الأخبار عليك، وهي شغلُك، وأكلُ عيشك بالتعبير المصري المحبّب، فيستوقفك في بعضٍ منها فائضُ العجب والغرابة والطرافة، وفائضُ السماجة أيضاً. وأظنّه من الصنف الأخير قولُ فلسطيني غزّي، فرنسي الجنسية والإقامة، اسمُه رجا أبو دقّة، افتتح، في باريس الأسبوع الماضي، مع شخصٍ إسرائيلي فرنسي، مطعماً مشتركاً، إسرائيليّاً فلسطينيّاً، بدافع الدعوة إلى "المصالحة بالطعام". وكان في الوسع أن يتواطأ واحدُنا، ولو برهةً من الوقت، مع هذه النكتة البائخة، لولا أن أبو دقّة نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية التي طيّرت الخبر عن المطعم إن "للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العاداتِ نفسَها، والأحلام نفسَها، والدموع نفسَها، والحزن نفسَه أيضاً". وسيكون نافلاً أن يُسأل هذا الرجل من أين جاءت عنديّاتُه بهذا الكلام الذي لم ينطق بمثله عتاة أهل التعايش والتسامح والسلام بين "الشعبيْن" اللذيْن يتشاركان الأرض نفسها، بحسب ما استرسل، بادّعاءٍ يضج بانتفاخٍ لديْه، فالمطعم صار له زبائن، واختار له الشريكان اسم "صبابا... طعم السلام". وتتطوّع هنا وكالة الأنباء العتيدة بإخطار من يتلقّون أخبارَها بأن هذه المفردة تعني "روح الحياة" في "كلٍّ من إسرائيل والأراضي الفلسطينية". والراجح، من عنديّاتي هذه المرّة، أن المحرّر في الوكالة استعان لترجمة المفردة بـ"التشات جي بي تي" فضلّله هذا بهذا التزيّد المصطنع، وأخذه إلى هذه الترجمة ثقيلة الدم. وإن كنتُ لا أعرف شيئاً من العِبرية فإني أعرفُ أن المفردة تعني العشق الشديد، أو منزلةً عاليةً من الحب. وهنا يجوزُ أن يُستفظع كل هذا الولع الذي يفترضه رجا أبو دقّة ممكناً (أو قائماً؟) بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

لأكن رجل سلام (هل من عاقلٍ يرفض السلام؟)، ومع أن يتصالَح الأعداء والخصوم في كل مكان، وأن تنتهي الصراعاتُ في كل الأرض. غير أن من العسير أن يُتصَوَّر أن شراكةً في مطعمٍ في باريس يمكن أن تساهم في الوصول إلى هذا المشتهى الذي ليس ثمّة مثله لدى كل فلسطيني أكثر من أن يعيش بسلامٍ وأمنٍ وأمانٍ في وطنه المحرّر من احتلال دولة العدوان والاستيطان والقتل. والظاهر أن هذه "البديهيّة" لم تتعرّف إليها مجموعة "Nous reconcilier" (نتصالح)، والتي جرى افتتاح المطعم بالتعاون معها، وتحمّس له شريكُ أبو دقّة الإسرائيلي الفرنسي، واسمُه إدغار لالوم، والذي عاش 30 عاما في القدس. والراجح، من عنديّاتي مرّة أخرى، أنه قد يكون من أسرةٍ اندفعت من موطن أوروبي أو شرقي إلى الهجرة إلى دولة الاحتلال، فأقام في عاصمة الدولة الفلسطينية التي تستهدفها هذه بالتهويد. ومن عجائب الخبر، الموجز، والمثقل بمفارقات التدليس والتجهيل، أن هذا الرجل يفيد بأن قائمة الطعام في المطعم المتحدَّث عنه تتكوّن من "أطباقٍ يتناولها الإسرائيليون والفلسطينيون على السواء". والقول هنا إن ثمّة أطباقاً عديدةً تتناولها عدّة شعوب، فالإسبان والطليان وغيرهما يشتركون مع بعض العرب في أصنافٍ غير قليلةٍ من المأكولات أو تنويعاتها. ومحسومٌ أنّ لا شيء من المأكولات الخاصّة باليهود يتناولها الفلسطينيون، فيما أولئك في إسرائيل يستطعمون من المطبخ الفلسطيني الكثير منه، بل وحدثَ مرّاتٍ أن نسبوا بعضاً منه إليهم في مناسباتٍ وتظاهراتٍ أجنبية.

بدا في واقعة المطعم هذه أن ثمّة استثماراً دعائيّاً لاتفاق وقف إطلاق النار في غزّة. وقد جاء الشريكان على هذا في كلامهما لوكالة الأنباء الفرنسية، بينما كان أحدُهما (أبو دقّة) يحضّر "المناقيش". والأدعى في هذا الحال أن يجري التذكير، وهو تذكيرٌ لازم، أقلّه لمن قرأوا الخبر الذي تضمّن تعليقاً من عالمة اجتماع فرنسي إن "ثمّة مبالغةً في استخدام كلمة مصالحة"، أن غزاةً من جيش العدوان الإسرائيلي استباحوا منازل في شمال قطاع غزّة نزح أهلوها إلى الجنوب وجدوا فيها توابل وبهارات متنوّعة، وكثيراً من الزيتون والعدس والبرتقال وغالونات زيت الزيتون ودِبس الخرّوب. على ما كتب صحافي في "هآرتس" (فبراير/ شباط 2024)، في تقريرٍ نقل فيه عن قائد محموعة عسكرية كانت تطهو طعاماً في منزلٍ فلسطينيٍّ مهجورٍ هناك "كلّما تناولنا طعاماً جيّداً تمكّنا من القتال بشكلٍ أفضل".

إذن، أيُّ مذاقٍ لأي مصالحةٍ، والغزاة الذين لم يتحرّر منهم قطاع غزّة بعد يُفاجئهم الخير البديع في مطبخ أسر فلسطينية مستورة، ثم يسرقون منه أكلاً طيّباً ليقتلوا الفلسطينيين بإتقانٍ أكثر. تُرى، هل بلغ شيءٌ من هذا مسامع الغزّي رجا أبو دقّة في باريس؟