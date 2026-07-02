أين ذهبت حياتنا الأخرى؟

يكفي أحياناً أن يصادف المرء اسم مدينة لم يزرها قط، أو مهنة كان يحلم بها في شبابه، حتى يشعر بأن حياة أخرى تلوح له من بعيد. حياة لم تحدُث، لكنها لم تختفِ أيضاً. بقيت في مكان ما داخل الذاكرة، احتمال مؤجّل، وكأن الزمن لم يغلق أبوابه كلها، وإنما ترك نافذة صغيرة تطل على ما كان يمكن أن يكون.

نحن لا نعيش حياة واحدة تماماً، وإنما نحمل معنا حياتين أو ثلاثاً أو عشراً، غير أن واحدة فقط تجد طريقها إلى الواقع، بينما تظل الأخريات معلّقات في منطقة غامضة بين الرغبة والندم والفضول. ولهذا السبب ربما، ينجذب الناس إلى الروايات التي تقوم على فكرة المصائر البديلة، وإلى الأفلام التي تتخيّل قراراً صغيراً غيّر كل شيء، لأنهم يعرفون في أعماقهم أن حياتهم أيضاً كان يمكن أن تتخذ منعطفاً آخر لو تأخّروا دقيقة، أو تقدّموا خطوة، أو قالوا نعم بدلاً من لا.

كم وظيفة لم نتقدّم إليها، وكم جامعة لم نلتحق بها، وكم رسالة لم نرسلها، وكم شخصاً عبر حياتنا ثم ابتعد لأننا تردّدنا لحظة واحدة؟ حتى المدن التي لم نهاجر إليها تبدو أحياناً مألوفةً على نحو غريب، كأنها تعرف أسماءنا، وكأننا تركنا فيها ظلّاً لم تطأه أقدامنا.

يميل الناس إلى الاعتقاد أن القرارات الكبرى هي التي ترسم المصائر، بينما الحقيقة أكثر تواضعاً وأكثر دهشة. تحوّلات كبرى كثيرة بدأت بتفصيل صغير لم ينتبه إليه أحد. مقعد فارغ في حافلة أو طائرة، أو مكالمة لم يُجب عنها صاحبها، أو لقاء عابر في مقهى، أو كتاب سقط مصادفةً بين يدي قارئ. ومن تلك التفاصيل خرجت حيوات كاملة، بينما انطفأت حيوات أخرى قبل أن تبدأ.

لهذا تبقى الاحتمالات جزءاً من تكويننا النفسي. هي لا تعيش خارجنا، وإنما تسكننا بصمت، وترافقنا كلما تقدّم العمر. وعندما يلتقي أصدقاء الدراسة بعد عقود، لا يتحدّثون عن إنجازاتهم وحدها، وإنما عن تلك الطرق التي كادوا يسلكونها ثم عدلوا عنها. يقول أحدهم إنه كان قريباً من دراسة الطب، وآخر كان يستعد للهجرة، وثالث كان يحلم بالمسرح ثم انتهى إلى التجارة. وما يثير التأمّل أن تلك الحيوات غير المعيشة تُروى أحياناً بحماسة تساوي حماسة الحياة التي عاشها أصحابها فعلاً.

وربما لهذا السبب أيضاً يصعب على الذاكرة أن تكون عادلة، فهي لا تحتفظ بما حدث فقط، بل تكتب تاريخاً موازياً لما لم يحدُث. تضيف إليه تفاصيل من خيالها، وتمنحه ألواناً أكثر إشراقاً، حتى يبدو الطريق الذي لم نسلكه أكثر جمالاً من الطريق الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه. وهنا يقع كثيرون في فخ المقارنة بين واقع يعرفون كل عيوبه، واحتمال لا يعرفون عنه شيئاً سوى أنه لم يُختبر.

والحقيقة أن الحياة البديلة تمتلك ميزة لا يمكن للحياة الواقعية منافستها؛ فهي معفاة من الأخطاء. لا أحد يعرف إن كانت الوظيفة التي ضاعت كانت ستقودُه إلى نجاح كبير أو إلى خيبة ثقيلة، ولا إن كانت الهجرة التي لم تتم كانت ستفتح له أبواباً واسعة أو ستتركه وحيداً في مدينة باردة، ولا إن كان الحب الذي لم يكتمل كان سيصمد أمام الأيام أو كان سينتهي بسرعة أكبر مما انتهى به الحنين إليه.

مع ذلك، لا أرى في هذه الاحتمالات عدوّاً للطمأنينة، وإنما أراها جزءاً من وعينا بذواتنا. فهي تذكّرنا بأن حياتنا لم تكن قدراً مغلقاً، وإنما سلسلة طويلة من الاختيارات، وبعضها كان واعياً، وبعضها فرضته الظروف، وبعضها اتخذناه ونحن نظن أننا نختار، بينما كانت الحياة تختار معنا. وربما كانت الحكمة الوحيدة التي يمنحها العمر أن نتوقف عن محاكمة أنفسنا بأثر رجعي. فمن السهل أن نصبح عباقرة بعد انتهاء الأحداث، وأن نكتشف الطريق الصحيح بعد أن تتفرّع الطرق كلها. أما في لحظة الاختيار، فقد كنا نعرف بالقدر الذي تسمح به تلك اللحظة، ونرى بالعين التي كانت لدينا آنذاك، ونخاف مما كان يخيفنا، ونطمح إلى ما بدا ممكناً في ذلك العمر.

لهذا أعتقد أن الحياة التي لم نعشها تستحقّ أن تبقى في مكانها الجميل داخل المخيلة، فهي تمنحنا مساحةً للتأمّل، وتعلّمنا التواضع أمام المصادفات، وتذكّرنا بأن مصائرنا لم تكن خطّاً مستقيماً. أما الحياة التي بين أيدينا، بكل ما فيها من تعثرات وانعطافات وأيام عادية، فهي الوحيدة التي امتلكت الشجاعة لتخرج من دائرة الاحتمال إلى دائرة الوجود، وهي الوحيدة التي كتبت أسماءنا على صفحات الزمن، وتركت لنا ذكرياتٍ حقيقيةً نستطيع أن نلمسها، بدلاً من أن نكتفي بتخيّلها.