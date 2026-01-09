أوروبا في مهداف ترامب

كانت العملية الأميركية لاختطاف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، غير مسبوقة في كل تدخّلات واشنطن، سواء في أميركا اللاتينية أو العالم. لعل أقرب مثال لها كان الغزو الذي شنّته القوات الأميركية على بنما أواخر عام 1989، لاعتقال الرئيس مانويل نورييغا، إلا أنها فشلت في ذلك بعد فراره إلى سفارة الفاتيكان في بنما، والتي سلمته للقوات الأميركية في الثالث من يناير/ كانون الثاني 1990 ليحاكم في الولايات المتحدة.

هذه العملية نموذج قريب، لكنه غير مطابق، فما حدث مع مادورو أخطر. الرئيس الفنزويلي استيقظ ليجد قوات دلتا الأميركية بجوار سريره، بعد عملية عسكرية لم تستغرق أكثر من ست ساعات، لتقتاده إلى زوارق حربية نقلته إلى نيويورك، حيث مثل أمام القضاء الأميركي.

هذه العملية أكبر مؤشّر إلى "البلطجة" التي يقودها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ويريد تعميمها على العالم. فترامب رغب في توجيه رسائل إلى العالم بأن "الاستبداد" الأميركي بات في صورته، وأي محاولة لمخالفة واشنطن بالرأي ستواجَه بمصير مماثل لما حصل مع مادورو. وهذه الرسائل ليست موجهة إلى من ترى الولايات المتحدة أنهم "أعداء" فقط، مثل إيران وكوريا الشمالية، وحتى الصين وروسيا، بل حتى إلى الحلفاء، في حال لم يتساوقوا مع الرؤية السياسية والعسكرية الأميركية للعالم. وأول هؤلاء الحلفاء الذين بدأوا "تحسّس رقابهم" مما قد يقدم عليه الرئيس الأميركي هو الاتحاد الأوروبي، والذي دائماً ما ينظر إليه ترامب باستعلاء.

خلال الساعات الأربع والعشرين التي أعقبت اختطاف مادورو، لم يتلق الأوروبيون هذه الرسالة، فكانت مواقفهم باهتة من الانتهاك الأميركي سيادة دولة مستقلة من دون أي سند قانوني. غير أن ترامب حرص على تذكيرهم بأنهم مشمولون بمطلب الانصياع لكل ما تريده الولايات المتحدة، فخرج ليجدّد مطالبته بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك بكل الوسائل الممكنة، بما فيها "استخدام الجيش".

لم تكن هذه المرّة الأولى التي يبدي فيها ترامب رغبته في "ضم" غرينلاند، إذ سبق أن تحدّث عن الأمر خلال حملته الانتخابية، وفي بداية ولايته الرئاسية قبل نحو عام، وحتى تطرّق إلى "ضم" كندا أيضاً، لكن التصريحات حول الأمر تراجعت مع الوقت، إلى أن استعادها الرئيس الأميركي قبل أيام.

عند هذا الحد، ازداد الشعور الأوروبي بالخطورة، خصوصاً مع ربط التصريحات الأميركية حول غرينلاند مع ما يخطّط له دونالد ترامب لإنهاء الحرب الأوكرانية، فالخطة الأميركية لوقف القتال تتضمن منح روسيا أجزاء واسعة من أوكرانيا، والضغط على كييف والاتحاد الأوروبي للاعتراف بذلك، وهو ما يرفضه الاتحاد.

اليوم، لم تعد أوكرانيا وحدها المشكلة مع الولايات المتحدة، بل انضمت إليها غرينلاند، لتضاف إلى كل الضغوط التي يمارسها دونالد ترامب على القادة الأوروبيين، والتي يتفاخر بها في مؤتمراته الصحافية، في سابقة لم يفعلها أي رئيس أميركي من قبل.

قبل يومين، كشف ترامب عن فحوى اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لمطالبته برفع أسعار الدواء في فرنسا. وعلى ذمة ترامب، فإن ماكرون رفض في البداية، قبل أن يهدّده الرئيس الأميركي برفع التعرفة الجمركية على فرنسا إلى 25%. وخلال المؤتمر نفسه، يتبجّح ترامب بأن ماكرون انصاع له قائلاً "أي شيء تريده يا دونالد"، وبأنه وعده برفع الأسعار 200% بحلول يوم الاثنين المقبل.

وبغض النظر عن صحة ما رواه ترامب، إلا أنه يفصح، إلى جانب غرينلاند وأوكرانيا، عن كمّ الازدراء الذي يتعامل فيه الرئيس الأميركي مع "الحلفاء الأوروبيين"، والذين باتوا اليوم مطالبين بموقف فعلي في مواجهة هذا التغول الأميركي الذي لم يعد يستثني القارّة العجوز، فالتهديد لم يعد قاصراً على الشرق الروسي، لأن الغرب الأميركي أصبح أخطر.