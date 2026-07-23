أوراق شجرة الفشل لا تذبل

ننسى النجاح كما ننسى حظوظنا الطيّبة، حتّى إن خالطه ذلك الأسى. يظلّ النجاح شيئاً جميلاً أصابنا وقد نُسي تماماً أو تجاوزناه، وأحياناً نخجل من ذكره. إلّا أنّنا أُجبرنا على الإخبار به جبْراً لضرورة ما، وبعد ذلك نشعر أيضاً بعدم الرضا في إعلان هذا، ويا ليتنا كنّا كتمناه فضيلةً نتحلّى بها من دون أن نعلنها، ومن دون أن يعرفها أقرب الناس إلينا.

أمّا الفشل، رغم ما في الكلمة من إحباط، فهو درس السنوات لنا، هو تلك الأشجار الشائكة التي حاولنا صعودها ونحن حفاة، وكم تألّمنا ونحن نحاول صعودها. هو تلك الأشجار غير المثمرة التي كم حاولنا عناداً للجميع أن نجلس أسفلها وكأنّنا كنّا نتسلّى بإهدار العمر أسفلها. والغريب أنّها ما زالت مضيئةً في الذاكرة، وغالباً يمتلئ كشف حسابنا بما ذقناه أسفلها من أسى. هل الفشل حماية لنا فيما بعد، حماية لنا من أشواك أشجار الدنيا التي ستنبت في كلّ يوم معنا.

في آخر أيّامنا، نتعجّب من ذلك الحصاد الذي تراكم معنا بعد كلّ فشل؛ أكوام نقف فوقها ونقول: كيف عشنا ومشينا تلك السنوات كلّها من دون أن يعيقنا الألم عن مواصلة الرحلة؟ وكأنّ كلّ فشل كان يدفعنا إلى الأمام كي نواصل العناد والرحلة، كيف نندفع بعد كلّ فشل في لذّة إلى اكتشاف تلك الدروب السيئة التي نُصبت فيها الفخاخ لنا بمنتهى اللؤم والخفّة، ومن دون سبب أيضاً، هل لأنّ تلك الفخاخ كانت بمثابة سلالم تعلّمك الصبر، سلالمُ، ليست كسلالم المجد التي يحكي عنها المحاربون والساسة والمصلحون، ولكنّها سلالم للتعب، سلالم خاصّة لمن لديه التسلية لفكّ شفرات تلك الفخاخ الساذجة والعبيطة، واللئيمة أيضاً، والسامّة في كثير من الأحيان، فهل لذلك خلق الله الثعابين والعقارب؟

كيف أفلتنا من تلك الفخاخ كلّها التي نصبت لنا، وكنّا أحياناً نتذكّرها ونبتسم، لا ابتسامة النبلاء ولا الأقوياء، ولكن لأنّنا كنّا نتصوّر أيضاً أنّ لخلق العقارب والثعابين حكمة ما، حكمة تفيدنا نحن، وكنّا نضحك من تلك الحكمة التي خصّتنا نحن بذلك الأذى، والغريب أنّنا كنّا نعبر تلك الفخاخ وكأنّنا كنّا في كرنفال ما، هل لأنّنا كنّا قد أمسكنا بذلك السواد الذي ينبت في صدر المرء بلا سبب، سواد يعين الآخر على حفظ التوازن، ويجعلنا هناك نضحك من هؤلاء، أم لأنّنا نؤمن أنّ الحياة هكذا، والأعداء دائماً هم كذلك بلا سبب؟

في كلّ عثرة كان الواحد يزداد قوّة وصبراً، فهل لعب الواحد مع الأذى والفشل كما يلعب عصفور مع عصفور في بدايات بقعة الشمس التي تنبت، هو عراك فكّه وخفيف ومرح وبه قسوة أيضاً، هل يتعارك العصفوران فرحاً ببقعة الشمس، أم حبّاً في التواصل بذلك الشجار، وهل لذلك اعتبرت كلّ فشل كعراك عصفورين من أجل قشّة أو فتات، أو من أجل شقٍّ ليّنٍ في حائط طمعاً في أن يناله أحدهما مكاناً للعشّ فيما بعد.

لا أعرف ولم أحاول أن أعرف، فقط كنت ألاعب الفشل من دون أن أعرف أيضاً أنّه هو الفشل الذي يُحكى عنه، وكنت ألاطف اللؤم من دون أن أعرف أنّه هو اللؤم الذي يحكي عنه الصحاب من أجل الرزق، أو المكانة، أو المجد، أو السلطة، أو الوظيفة، أو حتّى الحبّ.

كنت أعتبر ذلك كلّه ملاطفات عصافير تحاول أن تأخذ قشّةً من هنا أو هناك على وهم ببناء ذلك العشّ لها، والقاهرة تلك الواسعة ما هي في نهاية أيّ ليل سوى عشّ صغير لحالم جاء كي يتحسّس جرح الكلمة. أنقذتني الكتابة، فالكتابة كانت هي ذلك السلّم الذي استطعت أن أتسلّقة في هدوء كي أقف فوق كتف الفشل من دون أن يحسّ بذلك، أن أضحك مع الفشل، أن ألعب معه بغير أحقاد، أن أزيح تلك الفخاخ جانباً وأصعد النخل، كي أرى الناس وهم في غيطان القطن وقد مالوا على لوز القطن، وأرى أعواد الشامي وهي تلين مع الرياح وهي محمّلة بثقل الغلال، وفي الوقت نفسه كنت أرى قطّاع الطرق واللصوص من فوق النخل كالمساكين تماماً.

مسرح الدنيا القاسية تلك، يهون جدّاً وأنت فوق نخلة، خاصّة إن لامست السبائط للمرّة الأولى وهززتها لمساكين. عند ذلك تحسّ أنّ الفشل كلّه في الدنيا لم يضع سدى، وأنّك بعدما نزلت من فوق النخلة مشيت في تلك الحديقة التي اسمها الدنيا وعرفت فلاناً وفلاناً، ومرّت سنواتك الكثيرة وكأنّك كنت في حلم جميل حينما كنت فوق نخلة، وتحتك مساكين صاحبتهم من غير غلّ، من مات يرحمه الله، ومن ظلّ فيها، ساعده الله على جني ثمار نجاحه.