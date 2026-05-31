أنهار الدموع

ثمة لحظةٌ يصبح فيها الجسد أصدق من اللسان، وهي اللحظة التي تنهار فيها المسافة بين ما نريد أن نبدو عليه وما نحن عليه فعلاً. لحظة مرّ بها لاعبُ كرة القدم محمد صلاح قبل أيّام، حين وقف أمام جماهير أنفيلد ليودّعها بعد رحلةٍ امتدت ثمانية أعوام، فبكى بكاءً لم يستأذن أحداً، لم يُعلَن عنه في بيانٍ صحافي، لم يخضع لمراجعة فريق العلاقات العامة. بكى ببساطة، لأن الجسد يعرف قبل العقل متى تنتهي الأشياء. في اليوم نفسه تقريباً، كان بيب غوارديولا يعقد مؤتمره الصحافي الأخير في مانشستر سيتي بعد موسمٍ قاسٍ. كان يبكي بتعبٍ حزين، مختلف، لا يشبه تعب الخسارة. إنّه تعب من أنجز ما كان يريد إنجازه، ولم يعد يعرف ماذا يريد. وفي مكانٍ آخر من العالم، كان كريستيانو رونالدو يبكي فرحاً بلقبه السعودي كأنه أوّل ألقابه. كريستيانو الذي فاز بكل شيءٍ يبكي كأنّه ينتصر للمرّة الأولى. الرجل الذي ملأت تتويجاتُه خزائن بيته وذاكرته حتى الاكتظاظ، يبكي بكاءَ من لم يتذوّق النصر قط. ما يعني أنّ ما أبكاه ليس اللقب في ذاته، بل الإحساس بأنه لا يزال موجوداً في المعادلة، يستحقّ أن تُصوَّب نحوه الكاميرات وأن يُكتب عنه ويُذكر. وهو بكاءٌ لا يختلف في جوهره عن بكاء أيٍّ منّا حين يخشى أن يصير غير مرئي.

ذاك هو المشترك الأول بين أنهار الدموع الصادقة: إنها دموع نابعة من حوارٍ مع الزوال لا من حوارٍ مع الجمهور. حين بكى وديع الصافي في حفلاته الأخيرة، لم يكن يخاطب الصفوف الأمامية أو الخلفيّة، بل كان يخاطب شيئاً خلفها أو ربما خلفه هو. حين انفجر غارسيا ماركيز باكياً في استوكهولم، لم تكن دموعه احتفالاً بالجائزة بقدر ما كانت اعترافاً بثقل ما أمضى عمره في حمله. يبكي المبدع في الغالب رعباً من اتساع الشرخ بين رؤيته ورؤياه، بين رؤياه ولغته، بين لغته وفكره، بين ما يفكّر فيه وما يستطيع أن يقوله، بين صورة العمل التي تسكن مخيلته وتأبى أن تنزل إلى الورق أو الصوت أو الضوء كاملةً. هذا النوع من الدموع يحمل في طيّاته شيئاً تراجيدياً خاصاً لأنه لا يُريح، لا يضع نهايةً للألم، بل يُعلن استمراره. الفنان يبكي أمام منجزه لأنه يعرف كم ظلّ من الإنجاز في خانة المستحيل.

غير أن ثمة نوعاً ثالثاً من أنهار الدموع يستوجب معاملةً مختلفة. إنّها الدموع التي لا تنبع من حوارٍ مع الزوال، ولا يسبّبها الهلع من اتساع الهوّة بين الرؤيا والتعبير، بل تنبع من قسوة الوقوف أمام حساب الربح والخسارة. تلك ماهيّةُ دموعِ السياسيِّ التاجر، الذي يبكي هو أيضاً، إلّا أنّه لا يبكي في لحظة انهيار الحدود بين الباقي والزائل، بل يبكي في المكان المناسب، وفي اللحظة التي يقرّر فيها مستشاروه أنّ الانهيار المُصطنع يرفع شعبيّته نقطتين في استطلاع الآراء. لذلك هو يختار مناسباته "الدامعة" بعناية جرّاحٍ يختار موعد العمليّة. يبكي في جنازاتٍ بعينها دون سواها. يبكي على أضرحة الشهداء بكاميرات مُسبقة التوجيه. يبكي حين يخسر انتخاباتٍ لا يستحقّ ربحها، مستثمراً الدمعة رأسمالاً للجولة القادمة، ما يجعل هذه الدموع فاضحةً بالمعنى السلبيّ للعبارة، خصوصاً حين يفتضح التزامنُ الغريب بين نزول الدمعة ومصلحة صاحبها. وهو تزامنٌ نادراً ما يحدث في الحياة الحقيقية، لأن الدموع الأصيلة تأتي في أوقاتٍ غير ملائمة، وتأتي كي تُربك لا كي تُقنع.

هنا تكتمل المعادلة ويتّضح الفارق الذي كنا نقترب منه طوال هذا النص: يبكي الرياضي لأن الجسد لا يكذب، ويبكي الفنان لأن الروح ليست بضاعة، أما السياسي التاجر فيبكي حسب الطلب، ونزولاً عند رغبة الجمهور، لأن الجمهور، لن يصدّقه من دون ذلك البكاء، هذا إن صدّقه أصلاً. دموع رونالدو احتفاء باللقب، ودموع صلاح عند الفراق، ودموع غوارديولا أمام اختتام المشروع، وقائع بديهيّة لا تحتاج منّا إلى تصديق. إنّها تحدث في حضورنا أو غيابنا، وتظل صادقةً في الحالتين. في حين أن دموع التاجر السياسي تموت فوراً إن لم تجد مَن يُصدّقها، وهذا هو الفرق الوجودي بين الدمعة والبيان الدامع: الدمعة نهرٌ يجري وحده، والبيان الدامع نهر لا يجري إلا بضحاياه.