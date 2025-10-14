أنا... ولستُ أنا

لا نعيش اليوم في زمن الظهور فحسب، بل في زمن التوق إلى التحكّم في الكيفية التي نُرى بها، فالصورة الذاتية تعدو أن تكون امتداداً للذات، لتصير بديلاً يصوغ فيها (أو من خلالها) كلُّ فرد وجهَه العلني، تماماً كما يؤلّف الكاتب جملته. فالملتقط صورتَه الذاتية مؤلّف لها إذ يختار الضوء، الزاوية، واللحظة التي تليق بـ"قرينه الرقمي"، وقد تحوّل الخطاب من "هذا أنا" إلى "كيف أبدو"؟

في هذه المسافة بين الوجود والصورة، تنشأ الذات الرقمية، كيان مصمَّم ليُرى لا ليُعرف على حقيقته، وإنما بحسب الصورة التي اشتغل في صناعتها. أجل، "السيلفي" ليست مجرّد صورة شخصية، إنها إعلان ضمني عن الذات التي نريد أن نكونها، ذلك أن اليد الممدودة أمام العدسة لا تثبّت لحظةً، إنها تصنع حضوراً. كل لقطة هي وعدٌ صغير بالاعتراف، ونداء موجّه إلى الآخرين، "انظروا إليّ"، مع الإدراك الضمني من الطرفين، الرائي والمرئيّ، أن بين الذات والصورة مسافة يُعاد فيها ترتيب الملامح والمعنى والهُويَّة. بهذا المعنى، لا ينبغي النظر الى "السيلفي" بوصفها فعلاً نرجسياً، وإنما لغة جديدة للوجود نعيد من خلالها صياغة أنفسنا كما نحبّ ونتمنى أن نبدو، أكثر جمالاً، أكثر ثقة، أقلّ تعاسةً، أقلّ هشاشةً. فعل هروب يُبعدنا خطوة إثر خطوة، صورة بعد صورة، عن حقيقتنا الفعلية. وفي النهاية، نحن نحيا داخل ظلّ نسخة رقمية مصقولة، متحكَّم بها، ومنزوعٌ منها ما يجعلنا بشراً، أي العيب، الفوضى، الضعف، واللاتوازن.

ولكن، عمّ يبحث الذين يُعرفون أصلاً، أصحاب الوجوه الحاضرة، الواقعة تحت الأنوار، حين يغرقوننا بصورهم؟ ما الذي يدفعنا كتّاباً وفنّانين وصحافيين إلى نشر صور متكرّرة لا علاقة لها برغبة الترويج لأنشطتنا ونتاجنا؟ هل هي الرغبة في إعادة التفاوض على الصورة العامّة؟ أم في إضافة وجه جديد للشخصية التي كوّنها الجمهور الافتراضي؟ كأن تقول امرأةٌ ذات قيمة حقيقية: "أنا لست ذكيةً فقط، أنا جميلة ومثيرة أيضاً"، ذلك أن الصورة الذاتية الرقمية تمنحها سلطة تصحيح السرد، أو انتزاع حقّها في التعدّد.

والحال أن هذه العملية لا تتوقّف، لأن كل صورة تخلق حاجةً إلى أخرى، لتأكيد الانطباع أو لمحو أثر ما قبله، فيتحوّل التوثيق عادةً، والعرض قيداً، ويصير الظهور شرطاً للبقاء، وصفةً مضادّة للغياب بوصفه نوعاً من الفقد الرمزي. في جانب آخر، تتبدّى الذات الرقمية مشروعاً لإدارة الانطباع، يتغذّى من القلق، من الاختفاء، ومن الرغبة في السيطرة على ما يراه الآخرون، وهي في جوهرها، ليست كذباً ولا صدقاً، بل صيغة محتملة للذات، نحاول عبرها التوفيق بين ما نحن عليه، وما نريد أن نكونه في أعين الآخرين، مرآة لا تعكس الواقع، بل تعيد صوغه بما يتناسب وتوقنا للاعتراف.

في الختام، ليست الصورة الذاتية هي ما يُقلق، بل ما تخفيه من خوفٍ بأن نكون لامرئيّين. إلا أننا كلّما صقلنا صورتنا ولمّعناها أكثر، فقدنا ملامحنا واغتربنا عنها. فالصورة التي ننتجها عن أنفسنا لا تكتفي بتمثيلنا، بل تبدأ تدريجياً باحتلال موقع الذات الحقيقية، كما تشير دراسات علم الاجتماع الرقمي الحديثة، ومن بينها ما كتبه الفرنسي جان بودريار عن "التمثيل الذي يبتلع الأصل"، أو ما بيّنته الباحثة الأميركية شيرلي تاكل، حين وصفت كيف "تمنحنا الشاشات إحساساً بالذات، لكنّها في الوقت نفسه تسرقها منا ببطء". نحن نطلب من الصورة أن تثبّت وجودنا، لكنّها في كل مرة تُعيد تعريفنا وفق منطقها الخاص: منطق الضوء والزمن والانطباع. وهكذا... شيئاً فشيئاً، تتحوّل الذات أثراً مرئياً أكثر منها حضوراً حقيقياً، وتغدو الصورة مرآةً لا نطلّ منها على أنفسنا، بل نختفي وراءها.