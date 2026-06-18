أمالي أصحاب المعالي

قريباً ستتخلى دور النشر عن صيغ التسويق التي اعتادتها، ولن تضع على الغلاف لصاقة ذهبية تكتب فيها: الكاتب الحاصل على "نوبل"، الرواية الفائزة ب"بوكر"، الكتاب الذي غيّر حياة الملايين. وستبدأ باستخدام عبارات أكثر أهمية واقناعاً: الكاتب الذي يكتب بنفسه.

وستروّج قنوات يوتيوب وشركات الألبومات بعبارات مغوية مثل: أغنية جديدة للمطرب الذي يغنّي، وسنرى فندقاً سياحياً يعلن: مطعمنا البانورامي لا يستخدم الهولوغرام نهائياً، الراقصة اللهلوبة روكسانا حرفياً بشحمها ولحمها هذا الخميس وكل خميس. سنرى على الشاشة بعد اسم المخرج: جميع الممثلين في هذا الفيلم على قيد الحياة. ولن يعود مهمّاً أن الفيلم نفسه مأخوذ عن قصة حقيقية.

الأمر الجيد في فورة الذكاء الصنعي هذه أنها قصيرة العمر، وحالة الإبهار التي سبّبتها للجميع، ولا سيما كتّاب المقالات والأدب والتلفزيون، ستنتهي حين ينتبهون أن الناس كشفتهم، حتى من دون الاستعانة بالتكنولوجيا نفسها، والتي تقول بوضوح: هذا النص اعتمد على الذكاء الاصطناعي بنسبة 99%. وسيعودون إلى عهدهم السابق، يعصُرون جباههم لاستخراج الفقرة التالية منها، وسيتجوّل بعضهم في أنحاء المنزل، يرتبون الصحون المغسولة على الأرفف، أو يسقون النباتات، ويخرجون إلى الشوارع الفارغة، أو يشربون المزيد من القهوة، لعلها تتحوّل إلى أفكار. أي يتصرّفون وكأنهم كتّاب لم يكتشفوا الذكاء الصنعي بعد، ولم يعتقدوا أنهم وحدهم من اكتشفه.

الأمر الأكثر جودة، أن بعضاً من الكتّاب لن يستطيع العودة من ذاك المكان السحري الذي عثر عليه، هناك حيث يتحقق حلم الكتّاب منذ بدء الكتابة، أن يكون هناك من يتلقّى أفكاره "العظيمة" ويحوّلها إلى نصوص، تاركاً له الوقت ليجترح أفكاراً عظيمة أخرى، تعيد بناء العالم على أسس "صحيحة". وسنخسرهم، كتّاباً، للأسف.

الطريف أن كل كاتب منّا، وبسبب ظنّه بفرادته، يمارس مع الذكاء الصنعي عادةً سرّية، يعرفها الكوكب بكامله، فيزوّده بعدد من نصوصه السابقة، ويقول له: اكتب لي باستخدام هذا الأسلوب، نصّاً عن أزمات الإنسان المعاصر، مع إبراز أن الصدع الوجودي توسّع مع توحش التكنولوجيا. وإذا كان أكثر ثقة بنفسه، وهو أكثر ثقة بنفسه بالضرورة، لن يكبّد نفسه عناء تحميل نصوصه، وسيكتفي بقول: اكتب لي.. معتمداً أسلوب الكاتب المعروف فلان.

في تراثنا العربي كثير من كتب الأمالي، أشهرها "أمالي" أبي علي القالي والزمخشري والزجّاج والفارسي وابن دريد، وفيها ما أملاه العالِم على تلاميذه، وهذه كانت نصف خطوة في حلم الكاتب، قطعها مثقفو العصر العباسي بالإملاء، وقطعها "غوغل" بتقنية الكتابة بالصوت. أما الذكاء الصنعي، فقطع النصف الثاني، لكنّه قطعها أكثر مما يجب، فأفقدها بشريتها.

الذكاء الصنعي، الذي يسمي نفسه اصطناعياً، وأنا من المصرّين على صنعيّته، وأن المهم فقط ألا يسميه أحد: الصناعي، مساعد جيد للكاتب الجيد، وفضيحة للكاتب المتذاكي، وهذا ليس جديداً، فقبل التكنولوجيا بكثير قيل: الكاتب الغبي من يظن القارئ غبياً. ويوسّع هذا المساعد تسريع عملية البحث عن معلومة، تصويب مكان همزة، اقتراح بدائل لمفردة ضيقة الدلالة، جرد من سميت كتبهم بالأمالي في العصر العباسي.

أما تكليفه بالكتابة نيابة عنّا، فسيضع فاعله أمام احتمال مرعب: تخيّل أن تطلب من الذكاء الصنعي أن يكتب لك مقالاً، ويفعل، وتنشر، وتقابل صديقاً في الشارع فيقول لك: هذا أفضل مقال قرأته لك.

شاع في خمسينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة اختراع محمصة الخبز المنزلية، فتعدّد منتجوها وانخفضت أسعارها واشتعل التنافس على بيعها، فأضافت إحدى الشركات تقنية عبقرية في زمنها: المحمصة تصدر صفيراً حين يتحمّص الخبز.

ابتهج المستخدمون لهذا التطور التكنولوجي، وقبلوا زيادة بضعة دولارات في سعر المحمصة، واستبدلوا محامصهم القديمة المتخلّفة التي لا تصفّر. بعد عامين أو ثلاثة بدأوا يتبرّمون من هذا الصوت المزعج في الصباح، فوجدت الشركة نفسها الحل، وأطلقت محمصة جديدة يزيد سعرها بضعة دولارات أيضاً، لكن فيها ميزة جديدة ورائعة: لا تصفّر حين يتحمّص الخبز. وهذا ما ستفعله تطبيقات الذكاء الصنعي في مجالات الكتابة قريباً.