أفريقيا و"الديمقراطية القاتلة"

تنتج بوركينا فاسو (أو فولتا العليا حتى الثمانينيّات) القمح والقطن، ولكنّها تنتج، بين حين وآخر، لأفريقيا كلّها قادة عسكريين تأتي بهم انقلابات دامية وغادرة، وصلت إلى تسعة انقلابات. يُعدّ هذا البلد من أفقر الدول، لكن له ثروة لا تُقدّر في خيال واهم لحكامه، وجلّهم عسكريون. لا يمتلك هؤلاء الضبّاط الصغار أيّ مشروعية، فهم لم يخوضوا حروباً كُبرى تجعلهم قادة أفذاذاً، ولم يواجهوا قوى استعمارية خاضوا ضدّها معارك ضارية على غرار الحرب في فيتنام أو الجزائر، ولم يتخرّجوا من كلّيات عسكرية عريقة، وأقصى ما خاضوه حروب صغيرة مع الجيران أو الجماعات الدينية المتشدّدة هناك على غرار تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش).

لا يشبه هؤلاء الحكّام الصغار زعماءَ كباراً من أمثال هوشي منه أو بن بلّة أو تشي غيفارا، على الرغم من ادّعائهم هذا، بل لا يشبهون حتى الجنرال الصومالي فرح عيديد، فهو أشرف منهم بكثير، خاض معارك ضارية ضد الولايات المتحدة، ومن أشهرها معركة مقديشو في 1993، التي كلّفت الولايات المتحدة عشرات الجنود، وأُسقطت فخر الطائرات الأميركية (مروحية بلاك هوك). لم يكن الرجل ديمقراطياً، ولكنّه خاض معاركه بكلّ شرف دفاعاً عن وطنه، وأجبر الغزاة على رحيل مذلّ، رغم أنّ ميتته كانت لا تليق بمجده هذا، قتله أحد ضبّاط جيشه غدراً.

أنتجت بوركينا فاسو الزعيم توماس سنكارا، كما يريد أتباعه أن يسمّوه. جاء في انقلاب عسكري، ويُقال إنّ المخابرات الليبية رتّبته، فظلّ العقيد الليبي معمّر القذّافي يدعمه ويمدحه. أجرى في فترة حكمه (1983-1987) بعض الإصلاحات الاجتماعية على غرار منع ختان البنات وتعميم التعليم، ولكنّه ظلّ عدوّاً للديمقراطية، وخصماً للتعدّدية حتى في نسختها الشكلية. أقام محاكم ثورية أعدمت كثيرين، وحكمت على عشرات الآلاف بالسجن بتهم فضفاضة هي الفساد واختلاس المال العام واحتكار الثورة والتآمر، في غياب أيّ ضمانات للدفاع عن حقوق المتّهَمين... إلخ، فالقضاء آنذاك كان متمثّلاً في "المحاكم الثورية الشعبية".

كان، وهو يؤمّم الثروات الوطنية (لا وجود لها أصلاً) يوزّع الفقر، ويجعل الناس سواسية في المعاناة، وتشكّلت أوليغارشيات مغلقة تمتّعت بخيرات البلاد النزرة، على الرغم من مظاهر السلوك كلّها التي كان يبديها صادقاً: تقليص عدد السيارات، التخفيض من أجور الرئيس والوزراء... إلخ. لم يدم حكم الرجل سوى سنوات قليلة، فقد قتله بالتعاون مع المخابرات الفرنسية رفيقه كامباوري الذي انفرد بعده بالحكم واستمرّ في السلطة من سنة 1987 إلى سنة 2014، وفاز في أربع انتخابات مزوَّرة، حتى فرّ إلى ساحل العاج بعد 27 سنة من الحكم المطلق. دين لاحقاً بقتل رفيقه سنكارا، وصدر في حقّه حكم السجن المؤبّد.

ها هي بوركينا فاسو تعيد، بعد ما يناهز أربعة عقود، إنتاج شخصية شعبوية عسكرية، هي العقيد إبراهيم التراوري، الشابُّ الثلاثيني. وكسلفه، ظلّ انقلابه العسكري على رفيقه أيضاً يعاني من أزمة مشروعية لا يستطيع أن يحلّها من خلال إحداث نهضة اقتصادية مثلاً، لمحدودية خياله وموارد البلاد معاً. لذلك، أقرب موارد إنتاج المشروعية وأيسرها قيادة حروب ضدّ الاستعمار والإمبريالية والتصدّي للمؤامرات. دون كيشوت لا يركب هنا جواداً ليحارب الطواحين، بل يمتطي دبّابة ليحارب طموحات شعبه وأشواقه للديمقراطية، علاوة على مجموعات إرهابية منتشرة هنا. حين استولى على السلطة إثر انقلاب سبتمبر (2022)، وعد بتسليم السلطة إلى حكم مدني في أواسط سنة 2024، ثم غيّر موقفه ووعد بإجراء انتخابات حرّة في 2029، غير أنّه تنكّر، كمن سبقه، لوعوده، ولا يبدو في حرج من هذا، فقد صرّح قبل أيّام، حين سأله صحافيون عن موعد تسليم الحكم للمدنيين: "على الناس أن ينسوا مسألة الديمقراطية. علينا أن نقول الحقيقة: الديمقراطية ليست لنا... الديمقراطية قاتلة".

في بلد يفتقد الصحافة الحرّة والنُّخب النقدية والقضاء العادل، لا يستطيع أحد أن يكذّب هذه الادعاءات الواهمة أو حتى يفنّدها، بل يلوذ الجميع بدوّامة الصمت، خوفاً أو جهلاً. والحقيقة أنّ الانقلابات هي القاتلة وليست الديمقراطية يا حضرة العقيد!

في غرب أفريقيا، تنتشر الانقلابات وكلّها تدّعي محاربة الإمبريالية، وتحديداً فرنسا، مستغلّة مشاعر حقيقية لشعوب لا تزال ترى، رغم "استقلال" بلدانها، في فرنسا بلداً محتلّاً... يقود هذه الانقلابات ضبّاط صغار و/أو متوسّطو الرتب، تعليمهم محدود عادة، ولكنّهم يستبدلون محتلّاً بآخر. من كان يتصوّر أنّ المتظاهرين يرفعون أعلام روسيا وصور مقاتلي شركة فاغنر الأمنية؟