أعمال السيرة ومحاكم الذاكرة

قد نتفق (أو ربما لا نتفق) على أن الفن ينبغي أن لا يحاكَم بنيات أصحابه ولا بالحملات التي تشنّ ضدّه أو معه، بل يحاكم بقدرته على فتح آفاق لطرح أسئلة متعدّدة ومختلفة، وليس شرطاً أن تكون أسئلة متعلقة بقضايا كبيرة، مثل الوجود والحرية والعدالة، بل مجرّد أسئلة جمالية بسيطة مرتبطة بالمتعة الآنية البصرية والسمعية التي ترضي ذائقة هذا المتلقي أو ذاك. يحاكم الفن أيضاً بشغف صانعه الذي يظهر من دون فجاجة، من دون أن يعلن عن وجوده، يشعر به المتلقّي ويصاب بعدواه. هذا ما يحدُث مع الموسيقا، مع التشكيل مع النحت في المسرح في السينما في عروض الرقص. ويحاكم بوصفه تجربة فنية مفتوحة على التناقض، لا بوصفه درسا أخلاقيا، ذلك أن "تحويل الفن إلى مجرّد رسالة أخلاقية كفيل بقتل التجربة الجمالية"، حسب الناقدة والمخرجة الأميركية سوزان سونتاغ في كتابها "ضد التأويل".

لأعمال السير الذاتية منطق آخر في التعامل، أكانت أعمالاً مكتوبة أم مرئية ومسموعة، ذلك أن وجود شخصية حقيقية في عمل فني سوف يمنح المتلقي سلطة أخلاقية يحاكم من خلالها العمل وصنّاعه، حتى لو كان معظم العمل متخيّلا ويستخدم الشخصية مجرّد محور لربط أحداث العمل، وهوما لا يحدُث مع الأعمال الفنية المتخيّلة بالكامل، لا تحاكم من المنطق نفسه. هي بالنسبة للمتلقّي مجرد خيال لا يمسّ شيئاً من وعيه فرداً أو جماعة. لهذا لا توجّه نحوها أسئلة حادّة كما يفعل مع الأعمال التي تصطدم بذاكرة جمعية تنصب مقصلة، إن لم تتطابق مواصفات الشخصية مع الهالة المحيطة بها جماهيرياً، أو إن فقد العمل ولاءه للذاكرة الجمعية، فالشخصية هنا ملك مجتمع ووطن كامل تحوّلت إلى أيقونة ونموذج أخلاقي، وأي تغيير سردي في سيرتها سوف يفهم إساءة أو تشويهاً أو خيانة للذاكرة الجمعية/ الوطن، حتى لو كان هذا التغيير ضرورة درامية تخدم سيرورة العمل. مع الشخصيات الحقيقية، لا مجال للخيال، فالخيال بالنسبة للجموع انحراف، يسمح بإظهار الضعف والخطأ، بينما الشخصية الحقيقية الأيقونية يجب أن تبقى معصومةً من الانحراف والخطأ.

والحال أن ثمة ميلاً واسعاً لدى المتلقّي عموما، والعربي على وجه الخصوص، إلى أن العمل الفني يجب أن يليق بالمجتمع، وأن يطبطب على بدهيات الناس، لا أن يسبب لهم القلق والأسئلة الحرجة التي قد تخلخل ثوابتهم ولو بنسبة ضئيلة. لهذا، الخروج عن السردية المتداولة والمألوفة هو في الوعي الجمعي مؤامرة تستهدف المجتمع والوطن، وتستهدف رموزه التاريخية، الوطنية والفنية والثقافية، وتتقصد تشويهها. هنا، تحدث محاكمات لنيات مفترضة سابقة للعمل الفني، بمعنى أن هذا العمل أو ذاك أنتج، أساسا، بهدف تشويه شخصية أو مجتمع، وتبدأ الحملات الجماعية ضدّه بحيث تتم مسبقا مصادرة الآراء المرحبة بالعمل أو المعجبة به ووضعها مباشرة في خانة المؤامرة. تصبح المؤامرة خيانة تامة، حين يتناول العمل الفني شخصية عامة أيقونية، ويدخل إليها بعض الخيال أو الفانتازيا الدرامية، فالأيقونة الجماهيرية ينبغي أن تبقى نظيفة وملساء تشبه الصورة الجمعية عنها، لا منحنيات فيها ولا طبقات مركّبة. الشخصية المركبة إنسانية، بينما الأيقونية في مرتبة أعلى من الإنسانية.

تهدّد أعمال السيرة الصورة التي رسمها الناس لأساطيرهم ورموزهم، فهي قد تكشف هشاشة هذه الأساطير والرموز وعن ضعفها البشري الطبيعي، لهذا تحمل الحملات ضدها طابعاً أخلاقياً منفعلاً وعاطفياً تحاكم العمل في شهادة أمام محاكم الذاكرة بمجتمع ما. فالمتلقي، عموماً، يخاف من التناول الفني لأيٍّ من الرموز التي تحتل مساحة ما من وعييه الديني والوطني، خصوصا في الأعمال السينمائية التي تتمتع بميزة الانتشار الجماهيري العالمي أكثر من الدراما التلفزيونية المحلية وأكثر من الكتاب المحصور بنخبة معينة. تناول الرموز في السينما يسقط عنها الحصانة ويقدمها إلى العالم الخارجي مجرّدة من قدسيتها، هذا أشبه بالفضيحة لدى جمهور غالباً ما يمتنع عن التفكير الفردي الحر والمستقل وذائقته مرتبطة بشرط اجتماعي أو ديني أو سياسي يستخدمها لإقصاء كل ما ليس مألوفا لديه أو خارج عن البدهيات المتداولة.