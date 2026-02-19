أرونداتي روي... تعرية الفضيحة

ليس من الشعبوية في شيء أن تعلن الروائية الهندية، أرونداتي روي، انسحابها من مهرجان برلين السينمائي، وأن تصف موقف بعضهم في لجنة تحكيمه بالصادم والمثير للاشمئزاز؛ فذلك هو الموقف المفترض لأيّ كاتبٍ حرّ في العالم، رغم أن وصفاً كهذا (كاتب حرّ) ابتُذل كثيراً وأصبح مدعاةً للسخرية، بعد عقود من العمل على إفراغه من مضمونه، لتحويل الكتّاب إلى انعزاليين لا تربطهم أيُّ صلةٍ بالواقع الخشن الذي يعيشون فيه، والبيئة السياسية المسمومة في جوارهم؛ بحيث وَقَرَ في أذهان بعضهم أن تعاليهم على الواقع وانفصالهم عنه مؤشّرٌ على حداثتهم، وأن أيَّ انخراط لهم في الشأن العام هو بحثٌ عن شعبوية زائفة، أو مجرّد مسعىً بائس للتعويض عن نقصٍ في الموهبة، والتغطية على تواضع مستوى الإبداع.

من قال هذا؟ ... كثيرون، وبعضهم مبدعون كبار، صمّوا آذانهم عن إبادة شعوبهم نفسها، بل تجنّبوا ذكر بلدانهم بالاسم في حواراتٍ أُجريت معهم، رغم أنه لم يُطلب منهم أن يكونوا انتحاريين أو مقاتلين في الخنادق، بل مجرّد رأي يعبّر عن موقف أخلاقي. بل سارع بعضهم، وهو من نمط هؤلاء، إلى إدانة الكاتبة الهندية لإثبات نزاهة مُدّعاة، ودافع عن فصل الفنّ عن السياسة، كأنّها طالبت لجنة تحكيم مهرجان برلين بتسييس الإبداعات السينمائية، وتحويلها إلى ملصقات بشعارات فجّة، أو بياناتٍ سياسيةٍ بفائض حماسة وتطرّف. ولو تأنّى هؤلاء، وهم لا يرغبون في ذلك أصلاً، لعرفوا أن الصورة ليست كما تراءت لهم.

ودعك من دعوة رئيس المهرجان إلى الابتعاد عن السياسة، لأنها ليست في صلب انشغالات الفنّانين، فماذا يمكن أن نقول عن ردّ عضو لجنة التحكيم، البولندية إيفا بوشتشينسكا، الفجّ بل الوقح، الذي يكشف لامبالاةً مذهلةً وصادمةً إزاء مجازر غزّة وسواها في هذا العالم، حين تقول إن هناك حروباً عديدةً أخرى في العالم ارتُكبت فيها جرائم إبادة ولا نتحدّث عنها؛ ما يعني نقصاً فادحاً وشائناً في المعايير الأخلاقية التي يفترض أن تحكم موقف أيّ فنّان، بل إنسان، على وجه البسيطة. وهو ردٌّ مستفِزٌّ؛ لأنه يسوّغ جرائم الإبادة في المسكوت عنه في خطابها، ويفرّق بينها (الإبادات)، ويرى أن المطالبة بالحديث عن بعضها امتياز، وأيّ وقاحة أكثر من هذه؟

لم يُطالب أحد رومان بولانسكي بإنتاج فيلم عن مجازر غزّة، فالرجل واضحٌ في هواجسه السينمائية، لكنّنا نطالب سواه بما هو أقلّ بكثير، ومن دون إلحاح في المناسبة، بمجرّد موقف، وهو ما عبّر عنه سينمائيون كبار مشغولون تاريخياً بهواجسهم اليهودية، مثل ستيفن سبيلبيرغ وسواه؛ فثمّة مجازر تفوق في وحشيتها الانحيازات السياسية والاصطفافات والانشدادات إلى اللاوعي الشخصي والجمعي للأفراد، ما يدفعهم إلى النأي بأنفسهم عن مرتكبيها، بل التنديد بها وبهم؛ لأن تجاهل مجازر كهذه يرفع الغطاء عنهم باعتبارهم "ضحايا"، على الأقلّ في الصورة التي أنتجوها عن أنفسهم وأقوامهم. لكنّ المنتِجة البولندية لم ترَ أمراً كهذا، واعتبرته بالغ التعقيد وغير منصف.

ليس ثمّة من جريمةٍ بحقّ أيّ قضية عادلة أكثر من مقاربتها في الفنّ بمعايير السياسة لا الإبداع، وهو ما لم تُطالَب به لجنة تحكيم مهرجان برلين، بل الردّ على أسئلة، حتى إنها لم تُطالب بإصدار بيان أو تصدّر مسيرة بكوفيات فلسطينية في ردهات المهرجان وبين قاعات العرض، وهو ما يفسّر غضب الكاتبة الهندية.

هناك إبادة ارتُكبت في قطاع غزّة، وجرائم حرب وعشرات آلاف من القتلى والتدمير غير المسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا ما ينبغي عدم إنكاره، وتجاوزه بالقول إن هناك حروباً أخرى ارتُكبت فيها إبادات، فماذا نفعل يا قوم؟ فموقف كهذا هو إبادة أيضاً يجب التنديد بها.

لم يطلب أحد من الفرنسية آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل في الآداب عام 2022 مقاطعة المؤسّسات الثقافية الإسرائيلية في العام الماضي، على خلفية مجازر إسرائيل في غزّة، لكنّها فعلت. لم يطلب منها أحد في 2018 رفض إحياء ذكرى إنشاء إسرائيل في باريس، لكنّها فعلت.

لم يفعل أدونيس وأمين معلوف شيئاً من هذا على الإطلاق، ربّما "لأن على الفنّ أن ينفصل وينعزل ويحلّق في فضائه الخاص"، ولا بأس من اتهام أرونداتي بالشعبوية أيضاً؛ أيُّ فريةٍ خسيسةٍ هذه؟