"أحمد الياباني"... إرثُ "الإرهاب" والكفاح المسلّح

يُعيد رحيل كوزو أوكاموتو، المعروف بـ"أحمد الياباني"، الأسبوع الماضي في بيروت، إلى الواجهة معضلةَ الحدود الفاصلة بين الكفاح المسلّح والإرهاب.

في 30 مايو/ أيار 1972، نسّق أوكاموتو، وعضوان آخران من منظّمة الجيش الأحمر الياباني (الشيوعية)، مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هجوماً مسلّحاً على مطار اللد، أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين، واعتُقل أوكاموتو الذي حَكم عليه القضاء الإسرائيلي بالسجن المؤبّد، قبل أن يُفرج عنه في صفقة تبادل في 1985.

كان الهجوم منعطفاً دراماتيكياً في الكفاح الفلسطيني المسلّح، فقد كان أوّل هجوم تقوده عناصر غير فلسطينية وعربية، الأمر الذي شكّل امتداداً أممياً لشرعية ذلك الكفاح، وبالأخصّ وسط تنظيمات اليسار المسلّح في أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا؛ لم يكن الهجوم، على الأقلّ من منظور اليسار الراديكالي المسلّح، جزءاً من الكفاح الفلسطيني فقط، بقدر ما كان أيضاً جزءاً من دينامية النضال الثوري الأممي ضدّ القوى الإمبريالية العابرة للحدود، ولذلك ظلّ "أحمد الياباني"، في نظر طيف واسع من الرأي العام في فلسطين ولبنان والوطن العربي، رمزاً لأُممية الكفاح الفلسطيني وإنسانيته، وأيقونة جسّدت "العدالة العابرة للحدود"؛ فهو المتطوّع والثائر الذي قَدِم من أقصى شرق آسيا، شابّاً يافعاً، ليضحّي بأغلى سنوات عمره ويقدّمها فداءً لقضية يُفترض ألّا ناقة له فيها ولا جَمل.

في المقابل، كان للهجوم، الذي حدثَ قبل أشهر من عملية ميونيخ الشهيرة، أثرٌ في إنعاش السردية الصهيونية المسنودة بالإعلام الغربي وتوسيع رقعة انتشارها. فقد نجحت في توجيه انتباه الرأي العام الغربي إلى "الضحايا المدنيين العُزّل" الذين سقطوا جرّاء عملية مطار اللد، وغيرها من عمليات فدائية، مستثمرة المنظور القانوني الدولي (الغربي) الذي لا يعترف بالدوافع السياسية والأخلاقية المحرّكة للأعمال المسلّحة "الإرهابية" التي يذهب ضحيَّتها مدنيون عُزّل، حتّى لو كانت تلك الدوافع شرعية. في ضوء هذا، قدّمت السرديتان الإسرائيلية والغربية عملية مطار اللد بأنّها "إرهاب"، متوسّلتَين، في ذلك، بما يقرّه هذا المنظور الذي إن أقرّ بـ"حقّ الشعوب المحتلّة في مقاومة الاحتلال وتقرير مصيرها"، فإنه يستبعد المدنيين والمنشآت المدنية من هذه المعادلة، فتصبح أي مقاومة يَسقط في طريقها ضحايا من المدنيين إرهاباً، بصرف النظر عن عدالة القضية التي تدافع عنها.

هذا المنظورُ الغربي سقط وتداعت أركانه بالكامل بعد حرب الإبادة التي كان قطاع غزّة ضحيّة لها منذ "7 أكتوبر" (2023): لم تجد النُّخب والإعلام ومواقع القوة والنفوذ والهيمنة في الغرب حرجاً في تكييف حرب الإبادة الإسرائيلية هاته "دفاعاً عن النفس" في مواجهة "إرهاب" حركتَي حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما، فكانت العينُ التي رأت في عملية مطار اللد "إرهاباً" هي العين نفسها التي رأت في حرب الإبادة في غزّة "دفاعاً إسرائيلياً مشروعاً عن النفس".

سقوط حُجّاجٍ مسيحيين من بورتوريكو في عملية مطار اللد مؤسف، وإن كان هذا لا يستبعد مسؤوليتهم بالكامل، إذ إنّ قدومهم، ولو بصفتهم حُجّاجاً إلى بلد محتلّ يمثّل شكلاً من الدعم السياسي والإعلامي للكيان الغاصب، وإسهاماً في تطبيع وجوده الاستيطاني والاستعماري. كذلك يُفترض أنّهم كانوا يدركون أنّهم قادمون إلى ساحة مواجهة مفتوحة، كانت تُصنّف (ولا تزال) بؤرة توتّر دولية كُبرى، وكان عليهم، بوصفهم مدنيين، أن يعوا تبعات ذلك.

خلطت حرب الإبادة في غزّة الأوراق في كلّ ما له صلة بهذا النقاش السياسي والأخلاقي بعد الجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي في حقّ الأطباء والكوادر الصحّية والمسعفين وفرق الإغاثة، وتدميرها المستشفيات ومراكز الإيواء. من هنا يواجه تكييف عملية مطار اللد وغيرها من عمليات، بوصفها "إرهاباً"، مأزقاً حقيقياً بعد التغيير الذي أحدثته حرب غزّة في نظرة الرأي العام العالمي إلى قضايا العنف والنضال والمقاومة. إنّ نعتَ تلك العملية، التي قادها "أحمد الياباني"، بالإرهاب يصطدم بأسئلة أخلاقية مستجِدّة، ما يستدعي، ربّما، إعادة قراءة الإرث النضالي الفلسطيني المسلّح في مختلف محطّاته وفصوله.