أحمد الشرع والجاذبية السياسية

لم يكن تبوّؤ أحمد الشرع الرئاسة في سورية مجرّد انتقال لقائد عسكري من الميدان إلى القصر الجمهوري، بل مثّل واحداً من أكثر التحولات السياسية إثارة للجدل في تاريخ المنطقة الحديث. فالرجل الذي ارتبط اسمه بقيادة تنظيمات إسلامية مسلحة، آخرها هيئة تحرير الشام، سرعان ما أصبح بعد إسقاطه نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، قائداً فتحت له واشنطن والعواصم الغربية أبوابها، إضافة إلى المؤسسات الدولية، حتى رُفعت عن سورية عقوبات مجلس الأمن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025. وفي يوليو/ تموز 2026، استقبل الشرع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في دمشق، في زيارة حملت دلالة رمزية على عودة سورية التدريجية إلى النظام الدبلوماسي الدولي.

كانت الدبلوماسية سبيل الرئيس الشرع لمواجهة تجاوزات إسرائيل، حتى إعلانه في يوليو الماضي سعي سورية إلى اتفاق أمني معها من دون التخلي عن الجولان المحتل

طرح الجميع سؤالاً وما زال: ماذا وجدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية في أحمد الشرع لمنحه دعمها وثقتها؟ يقول التفسير المنطقي إن لدى الشرع مزيجاً من الجاذبية الشخصية، والمرونة الأيديولوجية، والواقعية السياسية، وهو أمر لم يتوفر لدى غيره. وللتوسع في قدرة الرئيس السوري، نذكر أن أولى نقاط قوته، قدرته على تغيير دوره من دون أن يفقد السيطرة على القاعدة التي أوصلته إلى السلطة. فقد انتقل تدريجيّاً من خطاب الجماعة والتنظيم، إلى خطاب الدولة والمؤسّسات والسيادة الوطنية. كذلك فإنه لم يعد يقدّم نفسه قائداً لمشروع إسلامي عابر للحدود، بل باعتباره رئيساً لسورية بكل ما تعنيه من ثقل تاريخي وجيوسياسي واقتصادي يسعى إلى إعادة توحيد أراضيها، وبناء مؤسساتها، واستعادة علاقاتها العربية والدولية. وهذا التحول في اللغة لم يكن تجميليّاً فقط؛ لأنه ترافق مع خطوات لإعادة تشكيل الفصائل المسلحة ودمجها في مؤسّسات الدولة. مع الظهور في الداخل السوري والدولي باعتباره قائداً سوريّاً، اضطر إلى حمل السلاح في مرحلة سابقة، ثم انتقل إلى بناء الدولة بعدما تغيرت الظروف.

من مزايا الرئيس السوري أنه لا يعتمد على الخطابة الصاخبة أو إثارة الجماهير بشكل "ثوري"، كما اعتادوا السوريون منذ عقود، بل من خلال "الكاريزما الهادئة"، حيث ظهر الشرع في مقابلاته منذ سقوط الأسد متماسكاً، دقيقاً في استخدام الكلمات، ومتجنّباً الشعارات الحادّة، يركّز في خطبه ولقاءاته على الأمن والاقتصاد وإعادة الإعمار والعلاقات الدولية، بما ساعد على تقديمه شخصية قابلة للتوقع والتفاوض، وهي صفة شديدة الأهمية بالنسبة إلى الدبلوماسيين وصنّاع القرار. ولكن، وهذه مزية له أيضاً، بامتلاكه سلطة فعلية على الأرض، مع قدرة على اتخاذ قرارات أمنية وسياسية حازمة.

من أسرار القوة السياسية في شخصية الشرع، قدرته على قراءة التحولات الدولية، ثم تحديد الأولويات بموجبها، وهو يعلم أن الغرب كان يركّز في العقد الماضي على إسقاط نظام الأسد ومحاربة التنظيمات الارهابية، فأصبح بعد نجاح الثورة السورية أكثر اهتماماً بمنع انهيار الدولة، ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وضبط الحدود، والحد من موجات الهجرة، وتأمين عودة اللاجئين، ومنع سورية من التحول مجدّداً إلى ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية. وهي مهام نجح الشرع في تقديم نفسه قادراً على المساهمة بحزم في هذه الملفات. وعلى هذا الأساس، انضمت سورية في عهده إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ونجح في تخليص سورية من المليشيات الإيرانية ونفوذها مع حزب الله اللبناني والمليشيات العراقية داخل البلاد، بما حقق رغبة وطنية وإقليمية ودولية بالغة الأهمية، ما حول صورته من خصم أمني سابق إلى شريك يمكن الوثوق به في مكافحة خصم مشترك.

أما العلاقة مع إسرائيل، فقد اتخذ الرئيس أحمد الشرع الدبلوماسية سبيلاً لمواجهة تجاوزاتها واستفزازاتها بدلاً من مواجهتها حتى إعلانه في يوليو/ تموز 2026 سعي سورية إلى اتفاق أمني مع إسرائيل من دون التخلي عن المطالبة بالجولان.

شخصية الرئيس السوري وأداؤه حققا ما تريده واشنطن والعواصم الأوروبية، حيث أوجد سلطة مركزية تمنع عودة "داعش"، وتضبط الجماعات المسلحة، وتحد من النفوذ الإيراني، وتحافظ على وحدة سورية، وتوفر الحد الأدنى من الاستقرار اللازم لعودة اللاجئين وبدء إعادة الإعمار. وبعد أن برهن الشرع قدرته على تحقيق هذه الأهداف على الأرض، رُفع جانب كبير من العقوبات، واستُعيد التعاون الاقتصادي والسياسي الأوروبي مع دمشق، حيث قرر الاتحاد الأوروبي إعادة التطبيق الكامل لاتفاق التعاون مع سورية في مايو/ أيار 2026. وفي يوليو/ تموز 2026 أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره رفع سورية من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وقدّم هذا بوصفه جزءاً من إزالة العقبات أمام إعادة بناء سورية الجديدة.

أدرك الشرع مبكّراً أن أي ارتباط بمشروع "جهادي" عابر للحدود سيجعل الاعتراف الدولي به مستحيلاً

أدرك الشرع مبكّراً أن أي ارتباط بمشروع "جهادي" عابر للحدود سيجعل الاعتراف الدولي به مستحيلاً، وأن بقاءه السياسي يتطلب حصر أهدافه داخل الدولة السورية. ومن هنا برزت لغة السيادة، والمواطنة، وحماية مؤسسات الدولة، وعدم استخدام الأراضي السورية لتهديد الدول الأخرى ونجح بتقديم أدلة سلوكية على تغيره، دون الدخول في اعتذارات أيديولوجية مطولة قد تفقده جزءاً من قاعدته المحافظة.

بالنسبة إلى الغرب، لا يمنحون ثقتهم ودعمهم للقائد لأنه الخيار المثالي، بل لأنه الخيار الأكثر قدرة على منع السيناريو الأسوأ، وهذا السيناريو كان حاضراً بعد سقوط النظام السابق، حيث واجهت سورية خطر الفراغ السياسي، وتفكك المؤسّسات، وتجدّد الحرب بين الفصائل، وعودة التنظيمات المتطرّفة. ولم يكن لدى الغرب طرف سوري آخر يجمع بين القوة العسكرية، والتنظيم الإداري، والقدرة على مخاطبة القوى الإقليمية والدولية.

إذن، نجح أحمد الشرع في تحقيق تحوّل استثنائي في صورته السياسية؛ فقد انتقل من قيادة حركة إسلامية مسلّحة إلى رئاسة دولة تسعى لاستعادة حضورها الدولي، وساعدته على هذا مجموعة من الصفات منها: الانضباط، والهدوء، والقدرة على تغيير الخطاب والاحتواء، وفهم موازين القوى، والجمع بين الواقعية السياسية والسيطرة الميدانية. لكن الحكم النهائي على تجربة الشرع سيبقى مرتبطاً بقدرته على تحويل سلطة المنتصر إلى عقد وطني، وتحويل الفصائل إلى مؤسّسات، وحماية السوريين على اختلاف هوياتهم، وإقامة نظام يسمح بالمشاركة والمحاسبة وتداول السلطة، وإقناع السوريين بأن بلدهم الجديد ليس ملكاً لفصيل أو قائد بعينه، بل وطن يتسع لكل السوريين.