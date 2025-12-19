أحمد الأحمد... الحسن باثيلي... بن غبريت

بقدر ما هو مروّع الاعتداء الإرهابي الذي ارتكبه باكستانيٌّ مسلمٌ ونجلُه على يهودٍ كانوا يحيون عيداً دينياً لهم في سيدني، مؤسفٌ، شديدُ الأسف، ما أبداه بعضٌ، بين ظهرانينا، من قبولٍ ظاهرٍ لهذه الجريمة، صدوراً عن أن حاخاماً من بين الضحايا الستة عشر الذين قضوا برصاص القاتليْن عُرف بدعمِه الإبادة في غزّة، وأنه لا يجوز، بحسبِهم، الكيل بمكيالين، فإسرائيل ما زالت تقترف فظاعاتٍ شنيعةً في القطاع المنكوب، وما نال القتلى هناك هو من بعض الجزاء عنها. والتعقيبُ على هذا الكلام أن خسّة المجرم الإسرائيلي في غزّة وغيرها لا تُقابَل باقتراف جريمةٍ في شاطئٍ في المدينة الأسترالية، فمواجهة المحتلين والغازين هناك في فلسطين فقط. فضلاً عن أن استهداف أي مدنيين، في أي مكانٍ ولأي سببٍ كان، لا يجوز أن يكون من عناوين أي حركة كفاح أو تحرّر وطني أو مقاومة مشروعة. فضلاً عن أن الأب وابنه استهدفا اليهود المحتفلين بصفتهم يهوداً، مدفوعَيْن بتفكيرٍ داعشيٍّ معلن. والبديهي الذي يجب أن يعرفه من أعجبهم القاتلان أن شهداء غزّة لا يحتاجون من ينتصر لدمائهم بفعلٍ آثمٍ من هذا النوع المرذول.

قد يرى من يرى أن من النافل الاكتراثُ بالذين راقتهم المذبحة هناك في أستراليا، وفي المشهد بطلٌ سوريٌّ استثنائي، صودف أنه كان يشتري فنجان قهوة في المكان، وشاهد أحد مطلقي الرصاص، فتحرّك إليه وطوّقه، وانتزع السلاح منه بفدائيّةٍ وبراعة، فأوقف سيل الرصاص على الآمنين، وأصيب في الأثناء. ويروقُ صاحبَ هذه المقالة التعبيرُ الأخّاذُ الذي قرَن به رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، الأربعينيَّ السوري، أحمد الأحمد، إنه "مثالٌ على قوة الإنسانية". وليس من حاجةٍ شديدة الإلحاح أن تكون أولوية الأولويات في جدول أعمال الدول والمنظّمات والحكومات والمجتمعات والأفراد مثل "قوّة الإنسانية" هذه، نظاماً بشرياً يتحلّى به الجميع. والذي صنعه المسلم العربي (والعكس ضروري) أنه بادر إلى إنقاذ المستهدفين، من دون معرفةٍ بهم، وربما كان على علمٍ بأنهم يهود، مدفوعاً بهذه القوة في شخصه وثقافته ووعيه. ولذلك لم يكن حديثاً من قبيل المجاملة قول المسؤول الأسترالي الرفيع إن شجاعة أحمد الأحمد (أستراليٌّ مجنّس) مصدر إلهام لجميع الأستراليين.

قوة الإنسانية لدى الأحمد هي نفسُها التي تبدّت في شجاعة المسلم المالي، الحسن باثيلي، الذي كان يعمل في متجر أطعمةٍ يهوديةٍ في باريس، تعرّض لاعتداءٍ في يناير/ كانون الثاني 2015، ارتكبه مسلمٌ ماليٌّ (قيل إنه سنغالي)، فرنسي الجنسية، داعشيٌّ هو الآخر، أمكن له احتجاز يهودٍ في المتجر رهائن، وقتَل أربعةً منهم، قبل أن تتمكّن الشرطة من قتله وتحرير المكان. وفي الأثناء، استطاع باثيلي إنقاذ 15 من الزبائن اليهود، بأن أنزلهم إلى طابقٍ سفليٍّ للمتجر، ووضعهم في غرفة تبريد، وقطع عنها الكهرباء، وطلب منهم الصمت التام، فنجوا. ولم تأتِ الصحافاتُ الفرنسية والإسرائيلية بجديدٍ لمّا وصفت ذلك الشاب المهاجر (24 عاماً في حينه) بأنه بطل، وهو الذي لم يكن قد أحرز الجنسية الفرنسية، غير أنه يُحرِز وعياً إنسانيّاً متقدّماً، فلم تطرأ إلى باله يهوديّة زبائن المتجر في مقابل صفته مسلماً، وإنما إنسانيّة الجميع، التي لا بد أن تكون أقوى من أي اعتبارٍ في لحظةٍ مباغتة، فيها الكثير من الجنون الداعشي الملعون.

لا يُنسى، في مقامٍ إنسانيٍّ، كالذي يخوض فيه هذا التعليق، تناسي الدور العظيم الذي أدّاه مؤسّس مسجد باريس ومديره وإمامه في الأربعينيات من القرن الماضي، الجزائري الشيخ قدّور بن غبريت، والذي أنقذ مئات اليهود في فرنسا إبّان الاحتلال النازي، بإعطائهم وثائق وهوياتٍ تعدّهم مسلمين، فحماهم من جرّهم إلى المحرقة، وساعدَ على تأمين هروب بعضهم من ملاحقات الألمان النازيين وحكومة فيشي العميلة. وليس يُنسى فيلم المغربي، إسماعيل فرّوخي، "رجال أحرار" (2011)، عن ذلك المقطع من تاريخ المسلمين في مهاجرهم، والذي لم ينل الإضاءة الكافية عليه، وليس يُنسى أداء الممثل الفرنسي، ميشيل لوندال، دور بن غبريت، في الفيلم... لم يكن أحمد الأحمد يؤدّي دور بطولةٍ في السينما، وإنما قوّة الإنسانية لديه جعلته على تلك الشجاعة الفريدة. كما أخوه في الإسلام، المالي الحسن باثيلي، في إبداعه بطولةً مبتكرة. كما شيخٌ جليل، كان فيه فائضٌ من الرواقية والجلال، وهو ينقذ يهوداً من محتلّين غازين.