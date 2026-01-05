أبعد من خطف مادورو

كان القرن العشرون أميركياً، بحسب وصف الكاتب والمعلق الأميركي صاحب مصطلح الحرب الباردة، والتر ليبمان (توفي في 1974). ولنا أن نختلف أو نتفق مع هذا القول الذي يتسلّح بأسبابٍ وجيهة، ولكن سؤال محمد حسنين هيكل، في عام 2000، ما إذا كان القرن الحادي والعشرون سيكون أميركياً، ربما يستحقّ محاولة الإجابة عنه، بعد اكتمال رُبع سنوات هذا القرن. ولأننا لا نتوسّل في "تنبّؤ" أمرٍ كهذا بكلام العرّافات وقارئات الفناجين، يجوز الزّعم إن السنوات الخمس والعشرين التي اكتملت الأسبوع الماضي كانت مطبوعةً بسمْتٍ أميركيٍّ ظاهر، أي بحضورٍ شاسعٍ للنفوذ الأميركي في العالم. ولا يبدو أن السنوات المنظورة فيما تبقّى لنا من أعمارٍ ستُغادره. والذي وقع، فجر أول من أمس السبت في فنزويلا، واحدٌ من شواهد لا تتوقّف عن التتابع تُثبت هذا. ومن فادح الأخطاء أن يُرى نوبةَ استعراضٍ للقوة أرادها رئيسٌ نرجسيٌّ مصابٌ بفائضٍ من الشخصانية، اسمُه دونالد ترامب، الاعتداءُ الغازي، الجوي وبعض البرّي، الذي أقدمت عليه الولايات المتحدة، لا لخطف الرئيس نيكولاس مادورو (وزوجته) فقط، وإنما أيضاً لإقامة احتلال أميركي هناك، بخصائص كلاسيكية، فالصحيحُ أن هذا الفعل موصولٌ بوقائع أميركية في تاريخٍ مديدٍ، من الغزو والاستباحة والعدوان والاحتلال في بلادٍ عديدة، وخلع أنظمةٍ وتنصيب بديلةٍ أخرى، وخطف زعاماتٍ ورؤساء (بعضهم كانوا عملاء لها، نورييغا في بنما مثلاً). وموصولٌ، من قبلُ ومن بعد، بِبنيةٍ ذهنيةٍ قارّةٍ في العقل السياسي المتوطّن في البيت الأبيض ومؤسّسات السلطة والاستخبارات ووزارة الدفاع التي تسمّت أخيراً وزارةً للحرب، أياً كان اسم الرئيس، ترامب أو ريغان أو أوباما أو كلينتون أو بايدن أو بوش، مع التسليم بأن لشخصية هذا الرئيس تأثيرَها في صناعة القرار وتوجيهه.

لم تكن وزيرة الخارجية الأميركية، مادلين أولبرايت، لمّا قالت لنظيرها البريطاني، في 1999 (خواتيم القرن الماضي)، إن عليه أن يغيّر مستشاريه، ردّاً منها على تعقيبٍ منه إنهم لا يروْن ما قالت بشأن مقترحٍ في غضون حرب البوسنة، لم تكن تستخفّ بالرجل، وإنما تُذكّره بأن القرار أميركيٌّ في هذا الخصوص وغيرِه، سيّما أن الولايات المتحدة كانت صاحبة السهم الأهم والأكثر حسماً في تلك الحرب. وهذا هو الحال الذي يحاول أن يفرضه ترامب، منذ نحو عام، بشأن أوكرانيا. يخوض مع زيلينسكي وبوتين ضمن منظورٍ يراه، يغاير منظور ماكرون وزملائه في الاتحاد الأوروبي. وبعد أن أنفقنا، في أثناء حرب الإبادة في غزّة، وقتاً طويلاً في بناء سيناريوهات اليوم التالي لها، يأتي رئيس الولايات المتحدة بسيناريو شرم الشيخ الذي بُدئ به، وها نحن في موضوعة مجلس السلم وأعضائه وصلاحيّاته، والبحثُ جارٍ في سبل الشروع في المرحلة الثانية من خطّة هذا الرئيس. ... والمعنى في هذا كله (وغيره) أن أميركا، وهي كيانٌ إمبراطوريٌّ في وصفٍ صحيحٍ لها، هي الفاعل الذي يُحكى عن انسحاب أدواره في العالم، وإن ثمّة مزاحمةً صينيّةً له، إذا قال رئيسُها شيئاً بخصوص فنزويلا فسيفعل، ويفاجئ العالم بأن قوةً (تأجّلت مهمّتُها أياماً بسبب الأحوال الجوية!) تستطيع، بيسرٍ وسهولةٍ، أن تنتزع رئيس هذا البلد من منامه في قاعدةٍ عسكريةٍ (على ما تُرجّح أنباء شبه موثوقة)، ثم يعلن في واشنطن عن عودة شركاتٍ أميركيةٍ إلى النفط الفنزويلي، وعن نظام سياسيٍّ آخر لا بد أن ينشأ هناك.

ليقل من يقول إن خيارات أميركا ورهاناتها في العالم ليست أقداراً، وهذا صحيحٌ، وإن إخفاقاتٍ لها معلومةٌ في غير موضع، وإن في مقدور شعوبٍ أن تهزم تجبَّرها، في مناخاتٍ دوليةٍ مواتية، وتبعاً لمناعاتٍ ذاتيةٍ متحقّقة، غير أن هذا كله لن ينفي أن ثمّة فائضاً من القوة، لدى هذا البلد، الغنيّ جدّاً بموارده، والذي انبنى من تجمّعاتٍ استيطانية، وتقوّى بعوامل داخلية صرفة، وامتلك بُناتُه الأوائل المنعةَ والتمدّد والاتساع والربح (وغيرها) أسساً ودعائم لدولةٍ على قدرٍ ظاهرٍ من التوحّش والعدوانية، وعلى علوٍّ باهظٍ من امتلاك المعرفة وإنتاجها وتثمير الاختراع والقدرات والمواهب والإبداعات، وعلى اقتران الحقائق بالخيال، وعلى كثيرٍ مما يُربك دارسيها، والباحثين في شؤونها، ومتغيّراتها. ويتأكّد، يوماً بعد آخر، أننا، نحن العرب (وغيرُنا)، لم نعرفها بعد، لم نقع على طبيعتها وجوهرها، لم نحسم فهماً يحيط بتفاصيلها، الظاهرة والخافية، وإلّا لما ردَّ كثيرون بين ظهرانينا خطفَ نيكولاس مادورو إلى صلافة شخصٍ اسمُه دونالد ترامب وعُظامٍ فيه.