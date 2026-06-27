آيزنكوت السيّئ يصعد... لا أحد أسوأ من نتنياهو

في كيان المجازر والإبادات والفصل العنصري، المدعو "إسرائيل"، لا يملأ مواقع القرار الأولى سوى القتلة المجرمين، من بن غوريون إلى نتنياهو، مروراً بمائير وبيغن وشامير ورابين وبيريس وباراك وشارون وأولمرت، فلكلٍّ "مآثره" قتلاً ومجازر، حتى مجيء "بيبي" السفّاح مرتكب الإبادة الكبرى في غزة والمتفوّق بين أسلافه قتلاً وتدميراً. اليوم يُحكى عن صعود حظوظ غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الأسبق لجيش الاحتلال بين 2015 و2019، لأن يكون رئيس وزراء الكيان العنصري المقيت مكان نتنياهو، تبعاً للاستفتاءات والتوقعات أخيراً. فإن لم تكن لكَ سوابق في الحروب والمجازر والتدمير والقتل الجماعيّ، أي ما ينطبق على آيزنكوت نفسه، لا يكون لك أيّ حظ في ترؤس حكومة "إسرائيل"، فآيزنكوت هذا هو صاحب "عقيدة الضاحية"، المستوحاة من تدمير ضاحية بيروت الجنوبية في حرب 2006، وهو يؤيد تدمير أي قرية أو منطقة تطلق منها النار على كيانه، كدرس مستفاد من حرب لبنان الثانية (الأولى كانت عام 2000)، أي أنه ليس أقلّ نزوعاً إلى القتل والتدمير من أقرانه، ومع هذا ثمّة ما يفرّقه عنهم، فقد يكون أقلّ سوءاً في ميزان المفاضلة بين السيّئ والأسوأ.

النقطة الجوهرية الأولى التي تميّز آيزنكوت الذي يتزعم اليوم حزب "يشار"، وينافس نتنياهو في منطقة وسطى بين اليمين واليسار ترضي جمهوراً من الجهتَين، هي أنّ التهديد المركزي لدولة الاحتلال اليوم ليس خارجياً، بل يكمن في التصدّعات الداخلية ضمن المجتمع الإسرائيلي، وأنّ الخطر الحقيقي هو خطر داخلي ليس ذا طابع أمنيّ تقليديّ، بل هو خطر اجتماعيّ يتمثّل في تفكك المجتمع الإسرائيلي. وهذا يعني أن آيزنكوت لو أصبح رئيساً للوزراء في كيان الاحتلال لن يكون تركيزه على الحروب الخارجية بل على "لملمة" الوضع الداخلي المتصدّع ومعالجته وترميمه وتعزيز مناعته، كما أنه منفتح على حلّ ما للقضية الفلسطينية لأنها "ستبقى ترافق إسرائيل" بحسب تعبيره. هذا مناقض تماماً لرفض نتنياهو وآخرين أي كلام بشأن حلّ القضية الفلسطينية، سوى القتل والترحيل وقضم الأراضي في الضفة وبناء المستوطنات فوقها. وفي مسألة النووي الإيراني، لا يعتبره آيزنكوت تهديداً وجودياً لـ"إسرائيل" بل أدنى من ذلك، فهو في تعبيره "تهديد استراتيجي من الدرجة المرتفعة". ويرى في السلطة الفلسطينية شريكاً ينبغي استمرار التعاون معه لناحية التنسيق الأمني في الضفة الغربية. ويرى بشأن غزّة أن إعادة إعمارها يجب أن تجري بعد التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد. وتؤثّر رؤية آيزنكوت في المشهد السياسي الإسرائيلي، فاليسار والوسط يعتبرانه قائداً مستقبلياً لهما، بينما يهاجمه اليمين على أساس أنه يتبنّى تصوّرات يسارية من خلال الخطابين الأمني والعسكري. علماً أنّ لآيزنكوت شعبية كبيرة اليوم في المجتمع الإسرائيلي، وهو يكاد يرث موقع رابين ومواقفه إزاء الحلّ النهائي للصراع، ويميل إلى حلّ الدولتين وإلى الانفصال عن الفلسطينيين، إذ يرى أن ضمّ الضفة الغربية وقطاع غزّة سوف يفضي إلى خلل ديموغرافيّ لمصلحة الفلسطينيين، وسيفرض على "إسرائيل" مشروع الدولة الواحدة، وهذا لا يخدم المصلحة اليهودية عددياً.

يبدو هذا العسكريّ القاسي والصلب ذو الأصل المغربيّ، بالتأكيد، أقلّ جموحاً بكثير من نتنياهو، لو حلّ مكانه، وأقلّ جنوناً وإجراماً، وأكثر ميلاً إلى الحلول العقلانية والمعقولة، عنوانها وقف الحروب الخارجية "الطموحة"، والتخلّي عن أوهام "إسرائيل الكبرى" ومشاريع التوسع والضمّ وتصفية القضية الفلسطينية. ومن هنا يبدو خياراً مقبولاً (كأن واشنطن تدعمه من بعيد) لإعادة الكيان إلى رشده، وإنهاء حروبه المجرمة العبثية، ولذلك يرى المرء نفسه مؤيّداً للسيّئ قياساً بالأسوأ، فالأعور ملكٌ بين العميان يقول مثلنا اللبناني.