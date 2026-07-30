إسبانيا: أكثر من 1500 مهاجر من المغرب وصلوا إلى سبتة عبر البحر

- شهدت مدينة سبتة الإسبانية تدفقًا كبيرًا للمهاجرين، حيث دخل أكثر من 1,500 مهاجر عبر البحر خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى اكتظاظ مراكز الاستقبال بشكل كامل. - تعمل الحكومة الإسبانية بالتنسيق مع السلطات المغربية والدولية لضبط الوضع، حيث تم تعزيز الموارد لضمان الأمن وتقديم المساعدات الإنسانية، مع زيارة مرتقبة لوزير الداخلية لمتابعة التطورات. - أفادت التقارير بأن آلاف المهاجرين عبروا الحدود سيرًا على الأقدام، مستغلين عدم وجود حراسة على السياج الحدودي، مما أثار تحديات سياسية وإنسانية بين إسبانيا والمغرب.

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، أن مئات المهاجرين دخلوا خلال الأيام الأخيرة بحراً إلى مدينة سبتة، الجيب الواقع في شمال أفريقيا، فيما أظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي مهاجرين يسبحون بمحاذاة الحدود قبل أن يركضوا إلى داخل المدينة.

وتحولت الهجرة من المغرب إلى مدينتي سبتة ومليلية منذ سنوات إلى قضية سياسية حساسة بين البلدين. وأكد حاكم سبتة خوان خيسوس فيفاس في تصريحات بثها التلفزيون الإسباني الخميس "نحن نواجه حالة طوارئ إنسانية واجتماعية كاملة".

وفي تصريحات متلقزة أخرى كان قد أدلى بها الأربعاء قال خوان خيسوس فيفاس "وصل إلى سبتة عبر البحر خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 1,500 مهاجر من البالغين والقاصرين على حد سواء". وتابع "مراكز الاستقبال مكتظة بالكامل وغير قادرة على استقبال المزيد. ووفقاً للإحصاءات التي نشرت أمس، فإن عدد الوافدين يتجاوز 200 شخص يومياً". ولم يتسنَّ الخميس التواصل مع مصادر رسمية لتحديث الأرقام.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان أن عدة وزارات تنسق في ما بينها للاستجابة "بأقصى سرعة وكفاءة" للوضع في سبتة. وأضافت أن وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا سيزور المدينة الجمعة "لمتابعة الوضع" والاجتماع بالمسؤولين المحليين، مشيرة إلى أن الحكومة عززت الموارد اللازمة "لضمان الأمن وضبط الهجرة، بالإضافة إلى توفير المساعدات الإنسانية اللازمة بما يضمن عدم تعريض أي أرواح للخطر في البحر".

كما أشارت إلى أن الحكومة المغربية تعمل "بشكل متواصل وبحسن نية مع إسبانيا وتتعاون معها من كثب لمعالجة الوضع" مشددة على أنّ "قوات الأمن المغربية تمنع وصول أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يحاولون العبور من المغرب إلى سبتة".

🔴ÚLTIMA HORA | Interior anuncia que España y Marruecos han acordado devolver, lo antes posible, a todos los migrantes que han entrado ilegalmente a Ceuta. pic.twitter.com/kzd0V1kgA1 — Telediarios de TVE (@telediario_tve) July 30, 2026

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية (إيفي)، اليوم الخميس، بأن آلاف المهاجرين يعبرون سيراً على الأقدام إلى جيب سبتة، بعدما تسلقوا السياج الحدودي الفاصل بين المدينة والمغرب. وذكرت الوكالة أن مئات الشبان شوهدوا وهم يتسلقون السياج الأمني، الذي لم تكن الشرطة تحرسه في ذلك الوقت، ويدخلون إلى سبتة. وأظهرت لقطات مصورة اطلعت عليها رويترز بعض المهاجرين وهم يهتفون "تحيا إسبانيا" لدى دخولهم إلى المدينة.

أفادت ‌وكالة الأنباء ​الرسمية ​إيفي يوم الخميس ⁠بأن ​آلاف ​المهاجرين يعبرون سيرا ​على ​الأقدام إلى جيب ‌سبتة ⁠الإسباني الواقع في ​شمال ​أفريقيا، ⁠بعد ​أن ​اجتاحوا ⁠عدة نقاط ⁠تفتيش ​حدودية.https://t.co/CezQAZHdj7 — Reuters | رويترز العربية (@araReuters) July 30, 2026

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)