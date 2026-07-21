- أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المغرب حملة وطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال بالتعاون مع اليونيسف وقطاعات حكومية، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة. - تأتي الحملة في ظل تزايد الاهتمام بالعنف ضد الأطفال بعد حوادث اغتصاب وقتل، مع إطلاق مشروع بحث وطني لتوفير بيانات دقيقة عن الظاهرة. - تتضمن الحملة إعداد مواد توعوية وتنظيم أنشطة تحسيسية، مع التأكيد على ضرورة إشراك المجتمع المدني وتعزيز التنسيق بين المتدخلين لتوفير الدعم النفسي والقانوني للأطفال الضحايا.

أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المغرب، أخيرا، الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال، تحت شعار: "من أجل بيئة آمنة لأطفالنا... منسكتوش (لن نصمت)"، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال وترسيخ ثقافة التبليغ عن مختلف أشكال العنف التي قد يتعرضون لها.

ويأتي إطلاق هذه الحملة في وقت لا تزال فيه قضية العنف ضد الأطفال تحظى باهتمام واسع في المغرب، بعدما شهدت السنوات الماضية موجة من الغضب الشعبي إثر توالي حوادث اغتصاب وقتل أطفال هزّت الرأي العام. وأثارت تلك الجرائم مطالبات من منظمات معنية بحقوق الطفل بتشديد العقوبات على مرتكبيها، ووصل الأمر لدى بعض الجهات إلى الدعوة لتطبيق عقوبة الإعدام، بالتزامن مع تصاعد النقاش حول تزايد جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال. كما فتحت منظمات غير حكومية نقاشا بشأن مدى صرامة القوانين المغربية.

وقد جاءت الحملة بعد أسابيع من إطلاق المغرب، في 20 إبريل/نيسان الماضي، مشروع بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، يرمي إلى توفير بيانات ومؤشرات كمية ونوعية مُحينة ودقيقة عن حجم الظاهرة وأشكالها، في ظل تقارير رسمية تُظهر ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا المرتبطة بالعنف ضد الأطفال.

وتروم الحملة الوطنية التحسيسية الأولى، التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية، وجمعيات المجتمع المدني، المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، وترسيخ السلوكيات الوقائية.

كما تهدف إلى توفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل، من خلال التعبئة والتحسيس، وترسيخ قيم الحماية والوقاية، والتعريف بآليات الحماية المتوفرة، وتشجيع التبليغ عن حالات العنف، وتعزيز المسؤولية المشتركة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الرسمية والإعلام والمجتمع المدني وكافة الفاعلين.

وتتضمن الحملة التواصلية إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف، وبرامج تلفزية وإذاعية، وكبسولات سمعية بصرية، وكذلك مجموعة من المواد التواصلية التي سيتم نشرها خلال الأنشطة التحسيسية للقرب التي ستنظم من طرف الشركاء في الحملة، على مستوى المخيمات الصيفية، والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومراكز التكوين المهني، والجمعيات.

وبرغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا المجال، فإن العنف ضد الأطفال لا يزال يشكل تحديا حقيقيا، إذ لم يعد يقتصر على حالات فردية، بل أصبح ظاهرة تمس أطفالا من مختلف الأوساط، داخل فضاءات متعددة.

وكان التقرير السنوي للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024، قد كشف عن تسجيل ارتفاع لافت في عدد القضايا المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، إذ بلغ مجموع القضايا المعروضة على القضاء 10.169 قضية، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بسنة 2023.

ووفق معطيات التقرير، فقد عرفت الجرائم المرتكبة ضد الأطفال تصاعداً مطرداً خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل عددها من 6.291 قضية سنة 2019 إلى 10.169 قضية سنة 2024، ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً مقلقاً في وتيرة الاعتداءات على هذه الفئة الهشة. وبيّنت الإحصائيات أن الجرائم ذات الطابع الجنسي لا تزال تشكل النسبة الأكبر من مجموع الاعتداءات، إذ جرى تسجيل 3.854 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال خلال سنة 2024، أي ما يمثل 40.06% من مجموع القضايا المسجلة.

بالمقابل، أظهرت المعطيات أن الاعتداءات الجسدية لا تزال تتصدر قائمة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، إذ جرى تسجيل 3.556 قضية خلال سنة 2024، أي ما يعادل حوالى 37% من مجموع القضايا المسجلة، مقابل 3.085 قضية خلال سنة 2023، ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تفوق 15%.

كذلك، كشفت الأرقام أنّ معظم الاعتداءات المسجلة تجري داخل الوسط الأسري، إذ بلغ عدد القضايا التي يكون فيها المعتدي من داخل الأسرة 8.425 قضية، أي ما يعادل 82.85% من مجموع القضايا، وهو ما يؤكد أن الخطر الأكبر على الأطفال يأتي من محيطهم القريب.

وفي تعليق على إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال، ثمنت رئيسة منظمة "ماتقيش (لا تلمس) ولدي" نجاة أنوار هذه الحملة، معتبرة إياها خطوة إيجابية تعكس وعيا متزايدا بأهمية حماية الطفولة في المغرب، لافتة إلى أن ثقافة التبليغ وكسر الصمت تشكلان حجر الأساس في الوقاية من العنف والتصدي له.

قضايا وناس المغرب يطلق أول بحث حول العنف ضد الأطفال

لكن أنوار أكدت، في حديث مع "العربي الجديد"، أن نجاح هذه الحملة لن يقاس بعدد الأنشطة أو الرسائل الإعلامية، وإنما بمدى قدرتها على الوصول إلى كل طفل وكل أسرة، وبترجمتها إلى آليات عملية للحماية والتكفل.

من جهة أخرى، دعت الناشطة المغربية إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني ذات الخبرة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين، مع توفير مواكبة نفسية وقانونية واجتماعية للأطفال الضحايا، وتسريع إحداث وحدات حماية الطفولة بمختلف جهات المملكة، وأكدت أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، وأن "نجاح شعار (منسكتوش) يقتضي ألا نصمت أيضا عن أي تقصير في الوقاية أو الحماية أو التكفل".