ألمانيا: ضحيتان وأكثر من 30 مصاباً في حريق بمستشفى

- اندلع حريق في سقف مستشفى بمدينة لودفيغسلوست شرقي ألمانيا، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة أكثر من 30 آخرين، دون تسجيل إصابات خطيرة. - الحريق بدأ في إحدى غرف المرضى حوالي الساعة 4:30 صباحاً، وتم إجلاء المرضى والعاملين من المبنى، بينما لا يزال الوضع في موقع الحادث متطوراً. - المستشفى يضم 160 سريراً ويعد الوحيد في المدينة، حيث يوفر خدمات الرعاية الأساسية والعاجلة، وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من المبنى المكون من خمسة طوابق.

لقي شخصان حتفهما، وأصيب أكثر من 30 آخرين، إثر حريق اندلع في سقف أحد المستشفيات بمدينة لودفيغسلوست شرقي ألمانيا. وقالت متحدثة باسم دائرة لودفيغسلوست-بارشيم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لدينا حالتا وفاة"، موضحة أن الضحيتين من المرضى. وأضافت المتحدثة استناداً إلى بيانات الشرطة أن أكثر من 30 شخصاً أصيبوا في الحريق، وأنه لا توجد بينهم إصابات خطيرة.

ووفقاً للبيانات الأولية، اندلع الحريق داخل إحدى غرف المرضى. ولم يتضح بعد ما إذا كان الشخصان اللذان لقيا حتفهما كانا موجودين في الغرفة نفسها. واشتعلت النيران في سقف المستشفى نحو الساعة 4:30 صباحاً (التوقيت المحلي). وأكدت السلطات صباح اليوم أن الوضع في موقع الحادث لا يزال شديد التطور. وجرى إجلاء المرضى والعاملين في المستشفى من المبنى، بينما لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم.

Der Dachstuhl eines Krankenhauses in Mecklenburg-Vorpommern hat am frühen Morgen Feuer gefangen. Mehr als 30 Menschen wurden bei dem Brand verletzt, zwei Personen kamen ums Leben. https://t.co/hU5vTD3YGi — DER SPIEGEL (@derspiegel) July 2, 2026

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وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد صباح اليوم من سطح المبنى المكون من خمسة طوابق. وجلس أمام المستشفى عدد من الأشخاص وقد لفوا أنفسهم بأغطية الطوارئ، فيما دفع موظفو المستشفى المرضى خارج المبنى عبر ساحة المستشفى. وتمكّن بعض المرضى من السير ببطء بمفردهم، بينما انتظر آخرون على كراس متحركة أو على مقاعد أمام المستشفى حتى انتهاء عمليات الإنقاذ. وكان كثير منهم يضعون مناشف على أكتافهم.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للمستشفى، يضم المستشفى 160 سريراً، وهو المستشفى الوحيد في المدينة، كما يوفر بصفته مستشفى للرعاية العاجلة خدمات الرعاية الأساسية والرعاية الطبية الاعتيادية في المنطقة.

(أسوشييتد برس)