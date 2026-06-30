- حصلت لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، على درع التميز للمرأة العربية للمسؤولية المجتمعية لعام 2026، تقديراً لدورها القيادي في دعم التعليم وخدمة المجتمع على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. - تم تكريم رانية يسري محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، لفوزها بجائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية لعام 2026، عن مشروعها في تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية في المدارس الخاصة. - شهد منتدى المرأة العربية والمسؤولية المجتمعية مشاركة واسعة من القيادات الدبلوماسية وصناع القرار، لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية وتمكين المرأة.

نالت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، لولوة بنت راشد الخاطر، درع التميز للمرأة العربية للمسؤولية المجتمعية لعام 2026، تقديراً لدورها القيادي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في دعم التعليم وخدمة المجتمع.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن التكريم جاء خلال منتدى المرأة العربية والمسؤولية المجتمعية، الذي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، تحت شعار "جائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية" في موسمه الخامس، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات العربية.

وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي تنال درع التميز للمرأة العربية للمسؤولية المجتمعية لعام 2026



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https://t.co/tr3fqSu9gI#وزارة_التربية_والتعليم_والتعليم_العالي @Lolwah_Alkhater pic.twitter.com/ON67yMNqEz — وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (@Qatar_Edu) June 30, 2026

وأكدت الأمينة العامة للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، راندا رزق، في كلمتها، أن "المنتدى يمثل منصة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بما يدعم جهود التنمية المستدامة في العالم العربي"، مشددة على أن "التعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان، وأن تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي يمثلان عنصراً رئيسياً في تحقيق التنمية وصناعة المستقبل".

وزير التربية والتعليم تنال درع التميز للمرأة العربية للمسؤولية المجتمعية لعام 2026#قنا #قطرhttps://t.co/74VySrw6wg pic.twitter.com/AGNsl9kkGK — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 30, 2026

وفي السياق ذاته، جرى تكريم مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائم بمهام مدير تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، رانية يسري محمد، لفوزها بجائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية لعام 2026، عن مشروع المسؤولية المجتمعية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة.

وقالت محمد إن تجربة دولة قطر في هذا المجال عُرضت أمام الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة منها، بما يساهم في تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي بين المدارس والطلبة وأولياء الأمور والوزارات المعنية. وأعربت عن تطلعها إلى أن يساهم المشروع في توفير فرص تعليمية متكافئة وعالية الجودة لجميع طلبة المدارس الخاصة في دولة قطر، بما يعزز جودة التعليم، ويخدم أهداف التنمية المجتمعية.

وشهد المنتدى مشاركة نخبة من القيادات الدبلوماسية الإقليمية والدولية، وصناع القرار، وممثلي المنظمات التنموية والإعلامية، في إطار تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية وتمكين المرأة.

وتسلم الدرع نيابة عن الوزيرة لولوة الخاطر، مستشار سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، والمندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، خالد عبد الله الإبراهيم.

وتُعد لولوة بنت راشد الخاطر من أبرز الشخصيات النسائية القطرية التي جمعت بين العمل الدبلوماسي والخبرة في السياسات العامة والعمل المؤسسي، قبل أن تتولى منصب وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وشغلت الخاطر قبل ذلك منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية منذ عام 2018، ثم عُينت مساعداً لوزير الخارجية عام 2019، قبل أن تتولى منصب وزير الدولة للتعاون الدولي في عام 2023.