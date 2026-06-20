أستراليا تؤكد أول إصابة بسلالة "إتش 5" من إنفلونزا الطيور

- تم رصد أول إصابة بسلالة "إتش 5" من إنفلونزا الطيور في البر الرئيسي الأسترالي، حيث تم اكتشافها في طائر بحري مهاجر في غرب أستراليا، مما يشير إلى انتشار عالمي للسلالة. - تسببت سلالة "إتش 5" في نفوق أكثر من 13 ألف فقمة في جزيرتي هيرد وماكدونالد، وأثرت على الدواجن والطيور البرية والثدييات في أنحاء العالم، مع تسجيل إصابات لدى حيوانات أخرى. - تستعد أستراليا لمواجهة الفيروس عبر تشديد إجراءات الأمن الحيوي، وفحص الطيور الساحلية، وتطعيم الأنواع المهددة، وتنفيذ تدريبات محاكاة لخطط الاستجابة.

رُصدت أول إصابة بسلالة "إتش 5" المعدية من إنفلونزا الطيور في البر الرئيسي الأسترالي، الذي كان حتى الآن بمنأى عن هذا الفيروس، وفق ما أعلنت وزيرة الزراعة جولي كولينز السبت. وقالت كولينز خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كانبرا، إن السلالة رُصدت لدى طائر بحري مهاجر من نوع الكركر البني، في منطقة نائية في غرب أستراليا، وأكدتها وكالة العلوم الوطنية.

وأظهرت عينات أُخذت من طائر آخر ينتمي إلى نوع النوء العملاق نتيجة يُشتبه في كونها إيجابية كذلك. وأضافت كولينز "رغم أن النتيجة مخيبة للآمال، إلا أنها ليست مفاجئة، نظراً لانتشار سلالة إتش 5 من إنفلونزا الطيور عالمياً"، وتابعت "أؤكد عدم وجود أي دليل حتى الآن على نفوق جماعي، أو إصابة الدواجن، كنا نعلم جميعاً أننا لن نكون بمنأى عن إنفلونزا الطيور دائماً".

وقد تسببت سلالة إتش 5 بحالات خطرة ونسب وفيات عالية بين الدواجن والطيور البرية والثدييات المصابة في مختلف أنحاء العالم، كما أُصيبت ثدييات بحرية أيضاً، ورُصدت حالات إصابة لدى حيوانات أخرى مثل القطط والماعز والألبكة والخنازير. وأعلن علماء أستراليون، الخميس، أنّ سلالة إتش 5 من إنفلونزا الطيور تسببت بنفوق أكثر من 13 ألفاً من صغار فقمة الفيل بعد إصابة مستعمرة تكاثر في جزيرتَي هيرد وماكدونالد، وهما أرخبيل بركاني شبه قطبي جنوبي في جنوب المحيط الهندي.

وتستعد البلاد لوصول فيروس إنفلونزا الطيور من السلالة إتش5 من خلال تشديد إجراءات الأمن الحيوي في المزارع، وفحص الطيور الساحلية للكشف عن المرض وتطعيم الأنواع المهددة وإجراء تدريبات محاكاة لخطط الاستجابة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن فيروس H5N1 المسبّب لأنفلونزا الطيور هو واحد من فيروسات الأنفلونزا العديدة التي تسبّب مرضاً تنفّسياً شديد العدوى لدى الطيور يُسمى أنفلونزا الطيور (أو "الأنفلونزا الطيرية"). ووُثقت أيضاً حالات عدوى بالفيروس لدى الثدييات، بما فيها البشر. وتتراوح الإصابة البشرية بين أعراض خفيفة وحالات تنفسية حادة قد تكون مميتة. ومنذ ظهوره لأول مرة عام 1996، تسبّب الفيروس في تفشيات واسعة النطاق بين الطيور في مختلف القارات، كما سُجل منذ عام 2022 تزايد في حالات انتشاره بين أنواع متعددة من الثدييات البرّية والداجنة.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)