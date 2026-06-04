- منعت مليشيات محلية في السويداء طلاب الصف التاسع من الوصول إلى مراكز الامتحانات في دمشق وريفها، رغم تأكيد الجهات الأمنية الحكومية على أن الطريق آمن، مما أدى إلى اقتصار العبور على الحالات الاضطرارية فقط. - أكد محمود المقداد أن الحكومة السورية لا تعيق حركة المرور، لكن الطريق مقطوع في بعض النقاط، مما يثير قلق الأهالي ويؤثر على مستقبل الطلاب. - نفت شبكة السويداء 24 قطع الطريق بشكل كامل، وأكدت وزارة التربية والتعليم السورية التزامها بحق تلاميذ السويداء في التعليم وتوفير بيئة آمنة للامتحانات.

منعت مليشيات في السويداء، جنوبي سورية، وصول طلاب الصف التاسع من التوجه إلى المراكز الامتحانية في دمشق وريفها التي حددتها وزارة التربية السورية، وذلك بعد تعذّر إجراء الامتحانات داخل المحافظة. في المقابل، أكدت الجهات الأمنية التابعة للحكومة السورية أن الطريق آمن، مشيرة إلى أن عدداً من أهالي السويداء تمكّنوا بالفعل من العبور ومغادرة المحافظة، وفق ما نقلته "الإخبارية السورية" عن مصدر أمني.

وأكد محمود المقداد، من مكتب إعلام السويداء، لـ"العربي الجديد"، أن الحواجز التابعة للمجموعات المسلحة في السويداء التابعة لمليشيا المجلس الوطني كثفت إجراءات التدقيق على الحواجز، حيث منعت عبور الأفراد ضمن الفئة العمرية للطلاب، وأنزلتهم من الحافلات وأعادتهم إلى المحافظة. وأشار إلى أن الطريق قُطع عند مدينة شهبا، في حين سُمح بمرور سيارات الخضار، واقتصر عبور الأشخاص على الحالات الاضطرارية فقط.

وأضاف المقداد أنه من جهة سيطرة الحكومة، لا توجد أي معوقات تُذكر، إذ تنتشر شرطة المرور وقوات الأمن العام على طول الطريق لتأمين حماية الطلاب. وأوضح أن أعداداً من الطلاب موجودون حالياً في دمشق، لا سيما في جرمانا وأشرفية صحنايا والأشرفية، وقد تقدموا للامتحانات بعد أن غادروا السويداء خلال الأيام الأخيرة. وأشار إلى أنه، حتى الآن، لا تتوفر إحصائية دقيقة بشأن أعداد الطلاب في مختلف المراكز الامتحانية.

من جهته، أوضح المدرّس وسام قاسم، لـ"العربي الجديد"، أن أكثر الأخبار تداولاً تفيد بأن الطريق مقطوع عند نقطة المطلة. وقال: "غادر بعض الطلاب صباح اليوم عبر الحافلات، لكن في المقابل، استقرّ آخرون في جرمانا، ومن تمكن من الإقامة هناك بقي نظراً إلى توفر الإمكانات المادية لديه". وأضاف: "يتعيّن على المراقبين أيضاً الوجود في دمشق، إذ إنهم من السويداء، وكذلك الطلاب، لا سيما طلاب الصف التاسع، باعتبار أن هذه المرحلة تُعدّ شهادة انتقالية مفصلية في مسارهم الدراسي، وقد يكون لها تأثير كبير في مستقبلهم".

وقال قاسم: "أفادت شركات النقل بأنها أعادت الحافلات. أما ضمان أمن الطريق، فأراه شبه مستحيل في ظل انتشار السلاح، وقد يفضي ذلك إلى فتنة جديدة. هناك حلول عديدة، لكن الوضع الراهن يحرم الطلاب من أداء الامتحانات ويثير حالة من الاستياء بين الأهالي. الأطفال لا علاقة لهم بالسياسة".

وأوضحت شبكة السويداء 24 المحلية أن حاجز "أم الزيتون" التابع لمليشيا "الحرس الوطني" قد أغلق الطريق المتجه نحو العاصمة دمشق بشكل كامل، حيث مُنعت جميع السيارات من مغادرة محافظة السويداء، لكنها نقلت عن مصدر أمني نفيه الأنباء التي تداولتها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول قطع طريق السويداء - دمشق من جهتي "المسمية" أو "المطلة". وقالت إن حركة المرور في تلك المناطق تسير بشكل طبيعي، وسط انتشار اعتيادي لعناصر أمن الطرق وقوى الأمن الداخلي لتأمين الحركة المرورية.

وأفادت وزارة التربية والتعليم السورية، في القرار رقم 1419 الصادر في مايو/أيار الماضي، بأنّها تلتزم بالحفاظ على حقّ تلاميذ السويداء في التعليم استناداً إلى ما تضمّنه القرار بشأن واجب الوزارة في تمكين التلاميذ من التقدم لامتحانات الشهادتَين الإعدادية والثانوية. وأشارت إلى أنّ عملية إجراء الامتحانات تتطلب بيئة آمنة وعادلة واشتراطات تربوية لإجرائها. كما نصّ القرار على إجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة للعام الدراسي 2025-2026، الخاصة بأبناء محافظة السويداء، في محافظتَي ريف دمشق ودمشق.