السعودية تتأكّد من جهوزية منشآت موسم الحج

21 مايو 2026   |  آخر تحديث: 13:42 (توقيت القدس)
وزير الصحة السعودي يتفقد منشآت صحية لضمان خدمة الحجاج، 19 مايو 2026 (إكس)
- قام وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل بجولات ميدانية على المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، لضمان جاهزيتها خلال موسم الحج 1447هـ، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للحجاج.
- تفقد الجلاجل مستشفيات ومراكز صحية متعددة، واطلع على جاهزية المنشآت التي يديرها القطاع الخاص، والتقى بالكوادر الصحية لضمان تقديم رعاية متكاملة للحجاج.
- أعلنت المحكمة العليا بالسعودية أن الوقوف بعرفة سيكون في 26 مايو، مع بدء موسم الحج في 25 مايو، حيث تجاوز عدد الحجاج 860 ألف حاج حتى الآن.

واصل وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، جولاته الميدانية على المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة للتأكد من جاهزيتها خلال موسم الحج 1447هـ، وضمان تعزيز جودة الخدمات المقدمة. وتأتي هذه الجولات بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، "انسجاماً مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، المنبثقَين من رؤية المملكة 2030، لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة".

وتفقد الوزير مستشفيات شرق عرفات وجبل الرحمة ومنى الجسر ومنى الشارع الجديد، إلى جانب مركز صحي عرفات رقم (20) ومركز الرعاية العاجلة، ومجمع الطب الشرعي بالمعيصم. والثلاثاء، زار الجلاجل مجموعة من المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة، التي يقوم بتشغيلها القطاع الخاص في خطوة تعزز دوره في تقديم الخدمات بالمجال، واطّلع على مستوى جاهزيتها. كذلك التقى الكوادر الصحية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، لضمان تقديم رعاية متكاملة للحجاج بجودةٍ عالية.

والأحد، أعلنت المحكمة العليا بالسعودية أنّ الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة، وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم 26 مايو/ أيار الجاري. ويبدأ موسم الحج في 8 ذي الحجة، الموافق الاثنين 25 مايو، ويستمر أداء المناسك 6 أيام حتى 13 ذي الحجة الموافق لـ30 مايو، ويتضمن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

السعودية تشدد على إلزامية تصريح الحج تحت طائلة العقوبات

وفي 13 مايو/ أيار، أعلن وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، في مؤتمر صحافي، أن عدد ضيوف الرحمن الذين وصلوا إلى المملكة تجاوز 860 ألف حاج. وفي موسم الحج الماضي لعام 2025، بلغ عدد الحجاج مليوناً و673 ألفاً، و230 حاجاً من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.

