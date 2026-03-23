رئيس الاستخبارات التركي يلتقي وفد حماس في إسطنبول

التقى رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن

وأفادت مصادر أمنية تركية، وفق ما نقلت قناة "تي آر تي خبر"، بأن الاجتماع شدّد على ضرورة الموقف الموحد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم التسامح مع أي فرض واقع جديد.

كما قيّم الاجتماع، بحسب القناة التركية، الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين، مؤكّداً أهمية توحيد الصفوف لمواجهة سياسات الاحتلال التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإشعال فتيل الصراع في المنطقة، وخصوصاً في القدس.

وخلال اللقاء، قيمت المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع التأكيد على ضرورة وقف الهجمات وإيصال المساعدات الإنسانية، والتطلع إلى أن تلتزم إسرائيل فوراً بالتزاماتها وفق المرحلة الأولى من الاتفاق.

كما ناقش الوفد مع حماس التدابير الممكن اتخاذها لمواجهة التصاعد الأخير في أعمال الإرهاب الاستيطاني والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، إلى جانب قمع قوات الأمن الإسرائيلية للفلسطينيين.

وأعرب وفد حماس عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان

وتعد تركيا من الدول المشاركة في اتفاق السلام في قطاع غزة، ووقعت على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع، وتسعى بجدية لضمان التزام الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها برعاية أميركية.

ويوميا يخرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 677 فلسطينيا وإصابة 1813 آخرين، بحسب وزارة الصحة في وقت سابق الأحد. وبدعم أميركي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة استمرت عامين وتواصلت بأشكال مختلفة بعدهما، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طاول 90% من البنى التحتية.