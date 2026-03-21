إنقاذ 116 مهاجراً عالقاً على منصة "ميسكار" البحرية بسواحل تونس

- أنقذت سفينة "أوشن فايكينغ" 116 مهاجراً، بينهم 40 قاصراً غير مصحوبين و13 امرأة وطفلاً ورضيعين، كانوا عالقين على منصة "ميسكار" بسواحل تونس بعد إعصار عنيف. - الناجون من 17 دولة مختلفة، قضوا أربع ليالٍ على المنصة بعد أن جرفت الأمواج بعض مرافقيهم، مما يبرز المخاطر التي يواجهها المهاجرون في البحر الأبيض المتوسط. - تونس تُعتبر محطة عبور رئيسية للهجرة عبر البحر المتوسط، حيث يحاول المهاجرون الوصول إلى إيطاليا رغم القيود الأوروبية، مما يؤدي إلى مآسٍ متكررة.

أعلنت سفينة "أوشن فايكينغ" إنقاذ 116 مهاجراً كانوا عالقين لأيام على منصة "ميسكار" لإنتاج الغاز بسواحل تونس جنوباً. وذكرت منظمة الإنقاذ غير الحكومية "أس أو أس ميديتراني"، أن من بين المهاجرين الذي جرت نجدتهم في منطقة البحث والإنقاذ التونسية، 40 قاصراً من غير المصحوبين و13 امرأة وطفلاً ورضيعين.

وذكرت المنظمة على حسابها بـ"إكس" أن "كل المهاجرين الذين كانوا عالقين في أثناء العاصفة في أمان". وتابعت: "مرة أخرى تمكن المجتمع المدني من التدخل للدفاع عن حقوق الإنسان، بينما بقيت الدول مكتوفة الأيدي".

وأفاد ناجون ينتمون إلى 17 دولة مختلفة، أنهم تقطعت بهم السبل على المنصة البحرية لمدة أربع ليالٍ، عقب تعرض القاربين اللذين كانوا على متنهما لإعصار عنيف. ورووا أنهم أمضوا ليلتين عالقين في عرض البحر، مؤكدين أنهم فقدوا عدداً من مرافقيهم الذين جرفتهم الأمواج خلال الحادث.

وتمثل تونس محطة عبور رئيسية في مسار الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، الذي يُعَدّ من بين أخطر مسارات الهجرة. وفي تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، أنّ إنهاء وجود المهاجرين في تونس عبر الترحيل أمر صعب، مشيراً إلى تدفّق مستمرّ للوافدين، سواء عبر الحدود البرية مع دول الجوار أو من طريق البحر.

ورغم القيود الأوروبية، يحاول مهاجرون معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الوصول إلى سواحل إيطاليا القريبة على متن قوارب حديدية تقليدية الصنع في رحلات تنتهي أحياناً كثيرة بمآسٍ في البحر. وتشير بيانات برنامج "مفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة إلى وفاة أو فقدان 550 شخصاً هذا العام في طريق وسط البحر المتوسط الذي يضم أساساً قوارب تنطلق من سواحل ليبيا وتونس. لكن منظمات إنقاذ غير حكومية ترجح أن عدد الضحايا يتجاوز الضعف، خصوصاً أن مئات الوفيات لم توثّق خلال إعصار "هاري" الذي ضرب المنطقة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)