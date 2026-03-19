غرق 18 مهاجراً أفريقياً قبالة سواحل جزر القمر

19 مارس 2026   |  آخر تحديث: 15:21 (توقيت القدس)
شرطة الحدود الفرنسية تعترض قارب مهاجرين قبالة جزر القمر، 24 مايو 2023 (فرانس برس)
- لقي 18 مهاجراً من جمهورية الكونغو الديمقراطية حتفهم غرقاً قبالة جزر القمر أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة مايوت الفرنسية، بينما تم إنقاذ 30 شخصاً آخرين.
- تعتبر مايوت وجهة جاذبة للمهاجرين بسبب بنيتها التحتية الفرنسية ونظام الرعاية الاجتماعية، رغم كونها أفقر أقاليم فرنسا، مما يدفع الكثيرين للمخاطرة بحياتهم للوصول إليها.
- أكد وزير داخلية جزر القمر استمرار البحث عن جثث مفقودة، مشيراً إلى أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها التي تسفر عن خسائر في الأرواح.

لقي 18 مهاجراً أفريقياً، على الأقل، حتفهم غرقاً قبالة جزر القمر أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي، بحسب ما أعلنت الحكومة الخميس. وأفاد وزير داخلية جزر القمر، محمد أحمد أسوماني، أنه عُثر على 30 شخصاً على قيد الحياة، بعدما وصلت المجموعة إلى مكان قريب من بلدة ميتساميولي الساحلية، على بعد حوالي 40 كيلومتراً عن العاصمة موروني.

وأفاد الناجون أنهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانوا في طريقهم إلى مايوت المجاورة، التي تعدّ وجهة جاذبة للمهاجرين، نظراً إلى بنيتها التحتية الفرنسية ونظام الرعاية الاجتماعية فيها.

وقال وزير الداخلية للصحافيين: "عثرنا الليلة الماضية على ثمانية قتلى. عثر سكان ميتساميولي، صيادون والسلطات، على الجثث". وأضاف "تمكّنا هذا الصباح من انتشال تسع جثث. لدينا 17 قتيلاً، ويواصل خفر السواحل البحث عن أربع جثث مفقودة". وتابع "يقولون إنهم كونغوليون، قدموا من جمهورية الكونغو الديمقراطية".

من جهته أفاد مدير مستشفى ميتساميولي لاحقاً، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 18، بعدما عُثر على جثة أخرى.

ورغم كونه أفقر أقاليم فرنسا، فإن مايوت وجهة مفضّلة بالنسبة للمهاجرين من أفريقيا وحتى جزر القمر الساعين لحياة أفضل. ويدفع كثيرون لمهرّبين لخوض الرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر. وأفاد ممثل الأمم المتحدة جيمس تسوك بوت، أن المهاجرين المتجهين إلى مايوت سبق أن وصلوا إلى جزر القمر، لكن هذه هي المرة الأولى التي تقع خسائر في الأرواح.

(فرانس برس)

