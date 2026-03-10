- أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان عن توزيع 100 ألف وجبة يومياً ومساعدة مالية بقيمة 100 دولار لستة آلاف أسرة لديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بدعم من اليونيسف ومنظمة العمل الدولية. - أكدت الوزيرة على التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر هشاشة، مع تسجيل 759300 نازح في مراكز الإيواء، وتسلم أول طائرة مساعدات تشمل 45 طناً من الإمدادات الطارئة. - أوضحت وزيرة التربية أن الوزارة ستتابع وضع المدارس المتأثرة بالحرب والنزوح، مع تأجيل التعليم في بعض الحالات وتعويض التلاميذ عن الدروس الفائتة.

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان حنين السيّد، اليوم الثلاثاء، أنه سيجرى، ابتداءً من يوم غدٍ، توزيع 100 ألف وجبة ساخنة يومياً في مراكز الإيواء، إضافة إلى صرف مساعدة مالية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لمصلحة ستة آلاف أسرة لديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة تراوح أعمارهم بين صفر و19 عاماً.

وفي مؤتمر صحافي عقدته في السراي الحكومي، قالت السيّد إنها بحثت مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مستجدات الوضع التربوي والخطط المعتمدة لضمان استمرارية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، في تقريرها اليومي، أن العدد الإجمالي للنازحين المسجلين ذاتياً في مراكز الإيواء بلغ 759300 شخص، فيما بلغ عدد النازحين المقيمين فعلياً في هذه المراكز 122600 شخص، موزعين على نحو 31500 عائلة.

كذلك بلغت حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية في 2 مارس/ آذار الجاري، عقب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، 570 قتيلاً و1444 جريحاً حتى اليوم. وقالت السيّد، مساء الثلاثاء، إن "حكومتنا تعهدت بالتخفيف من وطأة النزوح والحرب، ومن مسؤوليتنا أن نساند المواطنين في كل لبنان، لا سيما أولئك الذين وجدوا أنفسهم ضحايا حرب لم يختاروها".

وأضافت: "انطلاقاً من حرصنا على الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فعّلت وزارة الشؤون الاجتماعية الاستجابة الطارئة لبرنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لدعم الأسر المتأثرة بالحرب".

وأوضحت أنه "بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة العمل الدولية، سيجرى ابتداءً من الغد صرف مساعدة مالية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لصالح ستة آلاف أسرة لديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة تراوح أعمارهم بين صفر و19 عاماً من المناطق المتعرضة للقصف، على أن يجرى توسيع عدد الأسر المستفيدة تدريجياً وفق تطورات الوضع وتوفر التمويل".

وأضافت أنه سيجرى أيضاً تقديم الدفعات المقررة لجميع المستفيدين الأساسيين من البرنامج، وعددهم نحو 34 ألف شخص، ابتداءً من الغد بدلاً من الأسبوع المقبل، بهدف مساعدة الأسر على مواجهة الأعباء الإضافية خلال الأزمة.

كذلك أعلنت السيّد أنه سيجرى ابتداءً من الغد توزيع 100 ألف وجبة ساخنة يومياً في مراكز الإيواء، مشيرة إلى أنه تمّ منذ اليوم الأول للأزمة توزيع نحو نصف مليون وجبة على النازحين بفضل جهود العاملين في القطاع الغذائي.

وكشفت كذلك أنها تسلمت اليوم في مطار بيروت أول طائرة مساعدات ضمن الجسر الجوي الإنساني المخصص لوزارة الشؤون الاجتماعية، بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر منظمة "يونيسف"، وتضم 45 طناً من الإمدادات الطارئة لدعم نحو 400 ألف شخص من المتضررين من النزوح.

وتشمل الشحنة مستلزمات أساسية للأطفال والعائلات النازحة، من بينها مواد إسعافات أولية ومستلزمات خاصة بالأطفال، على أن يجرى توزيعها عبر مراكز الإيواء لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، ولا سيما الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر من تداعيات الأزمة.

من جهتها، قالت وزيرة التربية ريما كرامي إنه ستكون هناك متابعة خاصة لوضع المدارس والمؤسسات التعليمية التي أغلقت بسبب الحرب والنزوح، موضحةً أنه في هذه الحالات سيجرى تأجيل استئناف التعليم إلى حين تحسن الظروف.

وأضافت أنه سيُتواصل مع جميع مديري المدارس لوضع الخطوات المقبلة، مؤكدةً التزام الوزارة بتعويض التلاميذ عن الدروس التي فاتهم حضورها بسبب الأزمة.