إيران تعلق الدراسة عقب العدوان.. ودول في المنطقة تتجه للتعليم عن بعد

أعلنت إيران تعليق الدراسة في المدارس والجامعات في البلاد حتى إشعار آخر بسبب الهجوم الأميركي الإسرائيلي وتداعياته الأمنية المتصاعدة في المنطقة، فيما اتجهت عدة دول في المنطقة منها قطر والبحرين وفلسطين إلى الدراسة عن بعد كإجراء احترازي حرصا على سلامة وأمن الطلاب.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية، أن وزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع المحافظين ومجلس أمن الدولة، قررت تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات، حتى إشعار آخر. وأفاد التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، بمقتل 57 طالبة وإصابة 60 إثر هجوم مباشر على مدرسة في جنوب إيران، شمل أيضاً نقاطاً أخرى في طهران وقزوين.

قطر والبحرين وفلسطين: نحو التعليم عن بعد

وفي قطر، اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد في كافة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، اعتبارا من غد الأحد، كإجراء احترازي وتنظيمي حتى إشعار آخر، وذلك انطلاقا من أولوية في توفير بيئة تعليمية للطلبة والهيئات التعليمية والإدارية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. موضحة أن قرارها يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للمستجدات الإقليمية، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وفق الجداول الدراسية المعتمدة لكل مؤسسة تعليمية عبر المنصات الرقمية الرسمية. مؤكدة جاهزيتها الكاملة لمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

فيما أعلنت البحرين، السبت، عن بدء تطبيق نظام التعليم عن بُعد في كافة المؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة "فرانس برس". وقالت وزارة التربية والتعليم البحرينية في بيان: "كإجراء احترازي، وحفاظا على سلامة الطلاب والطالبات في المؤسسات التعليمية، قد تقرر تحويل الدراسة بدءا من يوم غد وحتى إشعار آخر إلى نظام التعلم عن بعد، وذلك في جميع مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي".

بدورها أعلنت الحكومة الفلسطينية، السبت، رفع جاهزية مختلف المؤسسات للتعامل مع التطورات، كما أعلنت تعليق الدوام الحضوري يومي الأحد والاثنين، في المدارس ورياض الأطفال، وتحويله للنظام الإلكتروني.

ونفذت إسرائيل والولايات المتحدة، صباح السبت، عدوانا مشتركا استهدف العاصمة الإيرانية طهران، وطاول وزارات ومقرات وعدة مناطق، ما أدى إلى اندلاع حرائق في المناطق المستهدفة، فيما أطلقت إيران دفعة كبيرة من الصواريخ باتجاه إسرائيل. ودوت انفجارات ضخمة في مدينة القدس، عقب انطلاق صفارات الإنذار، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رصد دفعة من الصواريخ أُطلقت من إيران.

(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)