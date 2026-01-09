بلدية غزة تناشد المجتمع الدولي التدخل لتخفيف كارثة المنخفض الجوي

- بلدية غزة تناشد المجتمع الدولي للتدخل في ظل الظروف القاسية والمالية الخانقة التي تعيق قدرتها على مواجهة آثار المنخفض الجوي، مع نقص الإمكانيات والآليات. - تواصل طواقم البلدية تصريف مياه الأمطار ومعالجة الأضرار في المناطق المتضررة، مع دعوة المواطنين لتوخي الحذر والحفاظ على النظافة لتجنب انسداد شبكات الصرف الصحي. - يعيش مئات الآلاف من سكان غزة في خيام مهترئة بعد تدمير منازلهم، ويحتاجون إلى 288 ألف كرفان لتوفير مأوى إنساني مؤقت يحميهم من الظروف الجوية القاسية.

ناشدت بلدية غزة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته والتدخل للتخفيف من حدة الكارثة التي يتعرض لها القطاع جراء المنخفض الجوي الذي زاد من معاناة السكان. وأكدت البلدية، اليوم الجمعة، أنها تعمل في ظل ظروف صعبة وقاسية وأزمة مالية خانقة، أدت إلى عدم قدرتها على صرف رواتب وسلف للموظفين، إضافة إلى نقص الإمكانيات والآليات وحالة الدمار غير المسبوق.

وأشارت البلدية، إلى أن طواقمها تواصل تصريف مياه الأمطار في مناطق مختلفة من المدينة ومعالجة آثار المنخفض الجوي السلبية، ولا سيما المناطق المنخفصة والتي تتجمع فيها مياه الأمطار والمناطق المتضررة ومراكز النزوح.

ودعت بلدية غزة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من الأجسام الآيلة إلى السقوط حفاظاً على سلامتهم، كما شددت على أهمية الحفاظ على النظافة وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع ومراكز الإيواء، تفادياً لانجرافها مع مياه الأمطار وتسربها إلى شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار، وما قد يسببه ذلك من طفح في الشبكات.

وجد مئات الآلاف من أهالي قطاع غزة أنفسهم مضطرين إلى العيش داخل خيام مهترئة بعد تدمير الاحتلال بيوتهم، ما يضعهم أمام أحد أقسى فصول المعاناة الإنسانية، ولا سيّما أن تلك الخيام تحوّلت من ملاذ مؤقت إلى مصدر خطر يهدّد حياتهم، فمع دخول فصل الشتاء وهطل الأمطار، تتسلل المياه إلى داخل الخيام، وتغمر الأرضيات بالطين، ما ينشر الأمراض، خاصة بين الأطفال وكبار السن.

وتشير التقارير الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أنّ نحو مليون ونصف المليون نسمة في القطاع يعيشون حالياً من دون مأوى نتيجة التدمير الواسع الذي طاول المنازل خلال العدوان الإسرائيلي، وهؤلاء يحتاجون عاجلاً إلى نحو 288 ألف كرفان أو بيت متنقل حداً أدنى لتوفير مأوى إنساني مؤقت يحميهم من عوامل الطقس، ويُشكّل بديلاً واقعياً للخيام التي لم تعد صالحة أو كافية للاستجابة لحجم الكارثة.

(قنا، العربي الجديد)